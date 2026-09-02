David Racero llamó “lavaperros” a Cathy Juvinao y ella respondió: así fue el ‘agarrón’ en el Congreso durante el debate del presupuesto de 2027

El senador del Pacto Histórico arremetió con dureza contra la representante de la Alianza durante el debate del presupuesto, al acusarla de hipocresía y de cambiar de postura política como “cambiar de camiseta” - crédito Canal Congreso

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La discusión del Presupuesto General de la Nación (PGN) de Colombia para 2027 derivó en un duro enfrentamiento entre el senador David Racero, del Pacto Histórico, y la representante a la Cámara Cathy Juvinao, de la Alianza Verde. El intenso cruce de señalamientos, que fueron caldeando el debate, ocurrió en las comisiones económicas del Congreso, después de que varios integrantes del gabinete del presidente Abelardo de la Espriella no asistieron a la sesión.

El proyecto presupuestal presentado por el Ejecutivo para la entrante vigencia asciende a 634,9 billones de pesos. Y aunque las comisiones tenían previsto avanzar en la discusión de los recursos y en la definición de los montos, la ausencia de los jefes de cartera citados alteró el desarrollo de la jornada y llevó al levantamiento de la sesión. Aun así, el rifirrafe entre Racero y Juvinao no tardó en hacerse viral en las redes sociales, por cuenta de los duros calificativos.

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El senador David Racero utilizó fuertes calificativos para referirse a la representante Cathy Juvinao - crédito Colprensa - Germán Forero

La representante Juvinao cuestionó las críticas de la bancada opositora contra los integrantes del Gobierno que no llegaron al recinto. En su intervención, pidió que se revisaran las excusas remitidas a la mesa directiva y sostuvo que debía examinarse también la coordinación entre las distintas comisiones del Legislativo; todo ello al hacer claridad de que no era una defensora de los integrantes del gabinete, en una petición que, por lo visto, causó duras reacciones.

“A mí me parece de una hipocresía enorme que la bancada del gobierno saliente esté haciendo tremendo show cuando a nosotros más de una vez nos tocó exigir la presencia de los ministros y nos tocó exigir respeto al Congreso”, afirmó la congresista, que precisó el alcance de su postura frente a la ausencia de funcionarios clave en la discusión, teniendo en cuenta que el presupuesto, en comparación con el de Gustavo Petro, sufrió un aumento en $60 billones.

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Juvinao pidió revisar las excusas enviadas por los ministros para no asistir a discusión del presupuesto

La congresista de la Alianza Verde señaló que no pretendía defender a los funcionarios ausentes, pero pidió distinguir cada caso. Mencionó, en particular, la situación del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, que tenía otra citación en la Comisión Séptima del Senado, para responder por la controversia relacionada con su presencia en las playas de Santa Marta, en el puente del 15 al 17 de agosto; justo después del fuerte terremoto que sacudió al país.

“Si el ministro de Vivienda, que es absolutamente central, tenía una citación desde hace por lo menos dos semanas a control político y está en la Comisión Séptima haciendo lo que la ley le exige, ¿cómo vamos a cometer aquí el error de citarlo al mismo tiempo?”, planteó Juvinao en su exposición, por lo que pidió a la presidencia de la sesión que leyera las justificaciones presentadas por los funcionarios para mandar a delegados a la sesión de las comisiones económicas.

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En ese sentido, cuestionó la ausencia de la ministra de Educación, Vivian Morales, al sostener que debía dar explicaciones sobre asuntos como la financiación de las universidades públicas y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex). “A la ministra de Educación, que no sabemos por qué no viene, pues a esa sí no se la voy a pasar. Ella tiene que decir aquí cosas muy importantes y necesitamos escucharla”.

Racero le respondió a Juvinao con un ataque personal: así se despachó

La intervención de Juvinao provocó la respuesta de Racero: el senador rechazó que la representante hablara de hipocresía y elevó el tono del debate con señalamientos contra ella. “Viene usted a hablar de hipocresías, representante Juvinao, tenga un poquito de vergüenza, un poquito de vergüenza, de decoro”, expresó Racero ante los integrantes de las comisiones económicas, en un fuerte cruce en el que no se guardó calificativos para referirse a su colega.

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David Racero protagoniza su primer periodo como senador, tras un sonoro paso por la Cámara de Representantes, cuando tuvo que defenderse de acusaciones de presunta corrupción - crédito @DavidRacero/X

El congresista del Pacto Histórico recordó que Juvinao había respaldado en el pasado iniciativas contra ministros que no asistieron a citaciones del Congreso. “Cuando no venían los ministros, usted era la primera en firmar hasta mociones de censura, porque es una causal cuando los ministros que se citan no llegan o la excusa no se acepta”, afirmó Racero, que pasó de la Cámara al Senado como una de las fichas fuertes del Pacto para la presente legislatura.

Pero fue otro de los apartes de su declaración el que generó mayor revuelo en las redes sociales, en especial por el término usado para referirse a la mujer. “Si usted quiere ser la ‘lavaperros’ que quiere lavarle la cara al gobierno entrante, allá usted. Estamos acostumbrados a que cambie de posición política como cambiar de camiseta”, exclamó Racero, que acusó así a la congresista de querer blanquear la imagen de los ministros del Gobierno De la Espriella.

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En sus afirmaciones, Racero insistió en que los ministros debían acudir personalmente a defender la propuesta presupuestaria. “Nosotros no nos vamos a prestar acá para el lavado de cara de los ministros. Que pongan la cara”, agregó el congresista, que no tuvo filtro para referirse a Juvinao, lo que lo hizo merecedor de fuertes señalamientos en las plataformas digitales; en especial entre los que recordaron sus pasadas controversias.

Catherine Juvinao, representante a la Cámara por Bogotá, apoyó a Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial; aunque marcó distancia del progresismo - crédito Colprensa

Cuatro altos funcionarios no asistieron personalmente al debate

Entre los funcionarios citados que no llegaron de forma presencial estuvieron el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, quien delegó al viceministro general, Andrés Quevedo; la ministra de Educación, Vivian Morales; el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán; y el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Julián Buitrago. En el caso de Beltrán, como lo mencionó Juvinao, atendía una citación en la Comisión Séptima del Senado.

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Por su parte, Buitrago delegó su participación en Martha García, subdirectora general de Inversiones del DNP; mientras que Morales presentó una excusa por su ausencia. La ausencia del gabinete fue cuestionada por congresistas de distintos sectores, como el Centro Democrático, partido de gobierno, como se conoció en las declaraciones del senador Carlos Meisel; en una carrera contrarreloj, pues hasta el 15 de septiembre se podrá aprobar el monto.