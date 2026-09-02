Desde qué año podrán pensionarse las mujeres con menos semanas cotizadas: deben cumplir este requisito confirmado en la reforma pensional

Las edad de pensión de las mujeres no tiene cambios por ahora. Se mantiene en 57 años - crédito Prosperidad Social

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La reforma pensional en Colombia trae beneficios para las mujeres: confirmará la reducción gradual que estableció la Corte Constitucional de las semanas exigidas para acceder a la pensión, con un cambio visible en 2027: el requisito pasará de 1.300 a 1.225 semanas y la edad mínima se mantendrá en 57 años. Como se recordará, el alto tribunal avaló la mayor parte de la Ley 2381 de 2024, aunque devolvió a la Cámara de Representantes apartados de los artículos 11, 14, 19, 23, 36, 63, 84, 92 y 93.

Así las cosas, desde 2027, las mujeres en Colombia podrán pensionarse con 1.225 semanas cotizadas y 57 años de edad, en lugar de las 1.300 semanas que se exigían como referencia histórica. La reducción gradual comenzará en 2026 y seguirá hasta 2036.

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El cambio central se desprende de una disposición ordenada por la Sentencia C-197 de 2023. “Las mujeres en Colombia se pensionarán más rápido en 2027 debido a una medida aprobada en el marco de la reforma pensional”, dice.

La Corte Constitucional avaló el 90% de la reforma pensional - crédito Luisa González/Reuters

La revisión constitucional mantuvo en pie el núcleo de la reforma. Aun así, varios apartados regresaron al Congreso para una revisión puntual. El texto precisa que “la Corte Constitucional tomó la decisión de avalar la mayor parte de los artículos e incisos de la Ley 2381 de 2024, conocida popularmente como la reforma pensional”. También señala que los segmentos devueltos corresponden a los artículos 11, 14, 19, 23, 36, 63, 84, 92 y 93.

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Con esto se confirmó que la edad no cambia para las mujeres que aspiren a pensionarse bajo el esquema. El umbral sigue fijado en 57 años, mientras la novedad se concentra en la reducción progresiva del número de semanas exigidas. También se advierte de un posible efecto sobre la mesada. Según esa referencia, analistas sostienen que la reducción del tiempo de cotización “podría afectar el valor de la mesada de las mujeres”, aunque no desarrolla cálculos ni identifica a esos analistas.

Cómo queda el calendario de semanas mínimas entre 2026 y 2036

La disminución de semanas no se aplicará de una sola vez, sino por tramos anuales. El artículo 36 de la ley establece una rebaja progresiva que arranca en 2026 y concluye en 2036. “Este sistema de rebaja comienza a aplicarse en el año 2026 y continuará disminuyendo paulatinamente hasta el año 2036, momento en el cual el requisito mínimo se estabilizará en 1.000 semanas de cotización”, anota.

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En Colombia hay aproximadamente 4,5 millones de mujeres que cotizan activamente al sistema de seguridad social en pensiones, según Colprensiones - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

El calendario anual de semanas mínimas queda así:

2026: necesitarán un mínimo de 1.250 semanas.

2027: el requisito baja a 1.225 semanas.

2028: se requerirán 1.200 semanas.

2029: la meta será de 1.175 semanas.

2030: el mínimo se sitúa en 1.150 semanas.

2031: la exigencia desciende a 1.125 semanas.

2032: deberán contar con 1.100 semanas.

2033: el requisito será de 1.075 semanas.

2034: bajarán a 1.050 semanas.

2035: se le exigirán 1.025 semanas.

2036: llegarán al límite de 1.000 semanas mínimas.

Así las cosas, desde 2026 una mujer de 57 años ya podrá solicitar su jubilación ante su fondo de pensiones si registra 1.250 semanas cotizadas en su historia laboral.

Qué cambia para las madres con el descuento por hijos

La reforma también incorpora un beneficio para madres, aunque el propio texto presenta ese punto con dos alcances distintos. En una parte lo describe como una novedad de la nueva ley y, en otra, aclara que “por el momento, no entrará en vigor” porque la Corte devolvió ese tramo al Congreso. La regla descrita consiste en descontar 50 semanas por cada hijo nacido o adoptado. El tope es de tres hijos, de modo que la rebaja máxima sería de 150 semanas.

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“Uno de los puntos de la reforma que, por el momento, no entrará en vigor —pues la Corte devolvió el proyecto al Congreso— establece que las mujeres que cumplan 57 años y no alcancen el mínimo de semanas exigido podrán descontar 50 semanas por cada hijo nacido o adoptado, hasta un máximo de tres hijos, equivalente a una reducción de 150 semanas”, dice.

La Cámara de Representantes deberá subsanar el trámite de nueve artículos de la reforma pensional - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Si el Congreso subsana las exigencias planteadas por la Corte, el efecto práctico en 2027 sería relevante. Una madre de tres hijos podría pensionarse con 1.075 semanas en vez de las 1.225 exigidas de manera general.

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Régimen de transición y revisión de la historia laboral

La aplicación de la ley también incluye una regla de transición para los que ya acumulan una parte relevante de sus aportes. Ese grupo seguirá cobijado por la Ley 100 de 1993 y no por la mayor parte de la nueva reforma.

“Finalmente, la Corte recordó que las mujeres que, al momento de la entrada en vigor de la ley (7 de abril de 2027), tengan 750 semanas cotizadas o más quedarán cobijadas por el Régimen de Transición de la Ley 100 de 1993”. Ese umbral es de 750 semanas, dice la fórmula.

De esta manera, antes de radicar la solicitud de pensión, conviene revisar el registro de aportes y comprobar que las semanas aparezcan completas. Si faltan cotizaciones o hay errores en la historia laboral, el trámite ante la administradora puede resultar decisivo para que todo el tiempo aportado quede reconocido.

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