Nueva EPS está en alerta por presuntos intentos de suplantación para cobrar por trámites de pagos y contratación

Nueva EPS advirtió sobre posibles contactos de terceros que pedirían dinero para intervenir en pagos y procesos de contratación - crédito Nueva EPS

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La Nueva EPS emitió una alerta ante posibles contactos de terceros que estarían usando sin autorización el nombre de sus directivos y funcionarios para pedir dinero a cambio de intervenir en pagos, contratos o acuerdos con la entidad.

La advertencia, divulgada el 2 de septiembre de 2026, está dirigida a instituciones prestadoras de salud (IPS), proveedores y ciudadanos. Según informó la entidad, los presuntos intermediarios también invocarían el nombre de su agente especial interventor, Roberto Solano Navarra.

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Nueva EPS indicó que recibió información sobre personas que solicitarían pagos, comisiones, transferencias a cuentas personales o dádivas con el argumento de agilizar obligaciones pendientes, gestionar contratos o intervenir en procedimientos administrativos.

La entidad aseguró que ningún intermediario está autorizado para gestionar acuerdos, pagos o contratos en nombre de sus funcionarios - crédito Luisa González/REUTERS y Nueva EPS

Al respecto, la entidad precisó que ninguna persona está habilitada para cobrar o exigir contraprestaciones económicas como condición para adelantar pagos, obtener contratos o tramitar acuerdos.

“Ninguna persona está autorizada para solicitar dinero, comisiones o contraprestaciones utilizando mi nombre o el de los funcionarios de Nueva EPS”, afirmó Solano Navarra en una comunicación oficial.

El interventor agregó que la institución mantendrá una política de “cero tolerancia frente a cualquier conducta irregular” que use el nombre de la entidad o de sus representantes para obtener beneficios económicos indebidos.

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La compañía recordó que todos sus procesos administrativos, financieros, contractuales y de pago se manejan por medio de los canales institucionales, las áreas competentes y los procedimientos ya definidos. Por esa razón, sostuvo que no se requiere recurrir a terceros para facilitar o acelerar ninguna gestión.

Roberto Solano Navarra, agente especial interventor de Nueva EPS, pidió a los usuarios reportar cualquier solicitud irregular - crédito Nueva EPS

De la misma manera, la entidad de salud solicitó a prestadores, proveedores y ciudadanos que no entreguen dinero ni realicen transferencias si reciben llamadas, mensajes, correos electrónicos u otros contactos bajo esas modalidades.

También pidió conservar los números telefónicos, mensajes, correos, datos bancarios y cualquier otro elemento que permita identificar el presunto intento de suplantación. Nueva EPS señaló que verificará internamente los casos que sean puestos en su conocimiento y que, si corresponde, trasladará la información a las autoridades competentes.

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Los reportes pueden realizarse a través de la Línea Ética de Nueva EPS, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año: la Línea telefónica: 01 8000 113051, y el correo electrónico: lineaeticanuevaeps@pwc.com.

Procuraduría pidió investigar a 13 exfuncionarios por la crisis de Nueva EPS

Un informe de la Procuraduría General de la Nación planteó abrir una indagación disciplinaria contra 13 exfuncionarios relacionados con la vigilancia, administración e intervención de Nueva EPS, para establecer si sus actuaciones u omisiones tuvieron incidencia en los problemas de atención, financieros y administrativos de la aseguradora.

Entre los nombres incluidos en el expediente figuran el exministro de Salud Guillermo Jaramillo, el exsuperintendente Daniel Quintero y el exagente interventor de la entidad Jorge Iván Ospina, según informó El Colombiano.

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El documento fue elaborado por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, bajo la coordinación de Mónica Ulloa. La actuación deberá ser asumida por el delegado José Rodrigo Vargas, quien definirá si existen méritos para avanzar en la investigación y establecer eventuales responsabilidades disciplinarias.

La Procuraduría pidió investigar a 13 exfuncionarios por posibles responsabilidades en la crisis administrativa y asistencial de Nueva EPS - crédito @MinSaludCol/X

La solicitud no equivale a una sanción ni determina, por ahora, responsabilidades individuales. El proceso deberá establecer si hubo conductas que puedan ser objeto de reproche disciplinario y si existió relación entre las decisiones de los exfuncionarios y la situación de la EPS.

El informe menciona a Guillermo Jaramillo, que estuvo al frente del Ministerio de Salud entre mayo de 2023 y agosto de 2026. La Procuraduría busca establecer si decisiones adoptadas durante su gestión tuvieron relación con el deterioro de la atención a los afiliados y con las dificultades administrativas y financieras de Nueva EPS.

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El expediente también incluye a Daniel Quintero, por su vinculación con las funciones de vigilancia y supervisión de la entidad, y a Jorge Iván Ospina, quien ejerció como agente interventor.