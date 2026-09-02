Jhon Solís, mediocampista colombiano del Birmingham City, explicó por qué el talento no basta para triunfar en Europa

Jhon Solis con la camiseta de su equipo actual, agosto de 2026, Giovanni Moreno, su compañero en Atlético Nacional, y Savinho, quien lo fue en Girona - crédito Birmingham/Dimayor/AFP

Guardar

Jhon Solís comparó el talento de sus excompañeros en Atlético Nacional con el que encontró en España, cuando llegó al Girona F.C. Para el mediocampista del Birmingham City, el factor que separa a muchos futbolistas colombianos de la consolidación en Europa pasa por la mentalidad, la disciplina y la capacidad para sostener el rendimiento.

“Estar lejos no es fácil y aquí en Europa, a pesar de que los colombianos tenemos muchísimo talento, por lo general aquí no basta. Por lo menos, yo en España compartía con jugadores con los que yo pensaba que compañeros míos en Colombia tenían más talento”, afirmó en Teleantioquia.

PUBLICIDAD

El volante no mencionó nombres propios al hacer esa comparación. Por esa razón, no se puede establecer a qué futbolistas se refirió de forma puntual. Sí es posible contrastar los planteles que integró en su etapa profesional en Medellín y luego en el Girona, donde coincidió con jugadores de perfiles y trayectorias distintas.

Jhon Solis con apenas 38 partidos en Atlético Nacional, será vendido al futbol europeo - crédito Colprensa

Los compañeros que acompañaron a Solís en Atlético Nacional

Solís disputó 38 partidos oficiales con Atlético Nacional entre febrero de 2022 y agosto de 2023. En ese periodo ganó la Liga BetPlay del primer semestre de 2022 y la Superliga de Colombia de 2023, antes de ser transferido al Girona.

En el plantel verdolaga compartió vestuario con referentes, futbolistas de experiencia internacional y otros jóvenes que buscaron oportunidades fuera del país:

Kevin Mier , arquero que fue una de las figuras del equipo y que luego continuó su carrera en Cruz Azul de México.

Dorlan Pabón , atacante y referente ofensivo de Nacional, con recorrido en el fútbol colombiano y en ligas del exterior.

Sebastián Gómez , capitán del equipo y volante con quien Solís coincidió en la zona central.

Nelson Deossa , mediocampista de despliegue, potencia y capacidad para llegar al área rival.

Giovanni Moreno , volante ofensivo con el que coincidió durante los primeros meses de su etapa en el club.

Óscar Perea , extremo de la cantera antioqueña que integró la generación joven del plantel.

Brahian Palacios, atacante formado en Nacional, con desequilibrio en el uno contra uno.

La lista permite entender el sentido de la reflexión de Solís. Nacional reunió entonces a jugadores de jerarquía como Pabón, Moreno y Mier, junto con volantes de recorrido como Gómez y Deossa, además de futbolistas jóvenes que ya proyectaban una salida internacional.

PUBLICIDAD

El jugador colombiano debutó en Champions League con el Girona FC - crédito @jhonsolis10/Instagram

En Girona compartió equipo con figuras de LaLiga y la Champions League

El colombiano llegó al Girona FC el 1 de septiembre de 2023 y debutó semanas después, en el triunfo por 2-1 frente a Villarreal. Su ciclo en España se extendió hasta enero de 2026, con 61 encuentros oficiales, entre LaLiga, Copa del Rey y Liga de Campeones.

Durante su paso por el club catalán coincidió con futbolistas que integraron la campaña que llevó al Girona a clasificarse por primera vez a la máxima competición europea:

Savinho , extremo brasileño que pasó al Manchester City tras su rendimiento en España.

Artem Dovbyk , delantero ucraniano que fue máximo goleador de LaLiga en la temporada 2023-24.

Aleix García , mediocampista español y uno de los líderes del Girona en su campaña de clasificación a la Liga de Campeones.

Viktor Tsygankov , extremo ucraniano con participación en competiciones europeas y en su selección.

Yáser Asprilla , volante colombiano que también formó parte del plantel gerundense.

Cristhian Stuani, delantero uruguayo e histórico goleador del club.

Jhon Solís nació el 3 de octubre de 2004 y tiene 21 años. Debutó en Atlético Nacional, dio el salto al fútbol europeo en Girona, y ahora juega en el Birmingham FC - crédito @jhonsolis10/Instagram

El contraste de Solís no plantea una discusión sobre trayectorias, títulos o nivel de competencia entre ambos grupos. Su mensaje se concentró en que el talento individual no garantiza una carrera en Europa. Para el colombiano, la diferencia aparece en la respuesta diaria ante la exigencia.

PUBLICIDAD

“Ahí viene esa diferencia de mentalidad, de que si no me pone el profe de titular no entreno, si juego y lo hice bien no me gané el mundo”, sostuvo en Teleantioquia. También señaló que, en Colombia, algunos jugadores interpretan una buena actuación como una meta cumplida, cuando todavía falta recorrido.