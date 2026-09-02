Escapada a Tocancipá en septiembre: alborada, danzas y Festival de la Colombianidad para celebrar sus 433 años

Tocancipá inaugurará la XXVI edición del Festival de la Colombianidad del 11 al 21 de septiembre con una agenda de música, gastronomía, arte, literatura, teatro y desfiles - crédito Alcaldía de Tocancipá/Gobernación de Cundinamarca

Guardar

El municipio de Tocancipá dará inicio a la edición número XXVI del Festival de la Colombianidad, una de las celebraciones culturales más emblemáticas del centro del país.

Desde este viernes 11 y hasta el lunes 21 de septiembre, residentes y visitantes podrán disfrutar de una programación vibrante que reúne música, gastronomía, arte, literatura, teatro y desfiles, en jornadas que llenarán de color y tradición las calles y espacios públicos de la localidad.

PUBLICIDAD

El festival, institucionalizado desde 1996, es un punto de encuentro para miles de familias, artistas y turistas que llegan a Tocancipá motivados por la amplia oferta cultural y la oportunidad de vivir la riqueza de las tradiciones colombianas en un ambiente festivo y seguro.

La Alcaldía de Tocancipá destacó que para 2026 el evento busca fortalecer la identidad local, propiciar el intercambio cultural y visibilizar el talento de la región, consolidando a Tocancipá como un referente cultural de Sabana Centro y el país.

La programación del Festival de la Colombianidad comenzará con el Conversatorio Pedagógico y la inauguración del XIV Salón de Arte Tocancipá 2026 en la Casa de la Cultura - crédito Alcaldía de Tocancipá/Gobernación de Cundinamarca

Semana de programación artística y cultural

El festival arranca el viernes 11 de septiembre con el:

Conversatorio Pedagógico XIV Salón de Arte Tocancipá 2026 de 2:00 p. m. a 5:00 p. m. en la Casa de la Cultura

Inauguración del XIV Salón de Arte de 7:00 p. m. a 9:00 p. m.

El sábado 12, el municipio se llena de emprendimiento con:

Tocancipá Emprende en el Comprasódromo (lote contiguo a Coca-Cola) de 2:00 p. m. a 10:00 p. m.

El tradicional Gran Desfile de la Colombianidad se relizará por la carrera cuarta de 5:00 p. m. a 8:00 p. m., un espectáculo de carrozas, comparsas y bandas que convoca a cientos de artistas y espectadores.

El domingo 13, las actividades inician temprano con:

La Carrera de Observación JAC y Conjuntos Residenciales de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. en el centro urbano

El VI Festival de Músicas Urbanas en el Parque Principal de 2:00 p. m. a 8:00 p. m.

El lunes 14 se destacan:

La feria Tocancipá Emprende en el Parque Principal (8:00 a. m. a 6:00 p. m.)

Espacio de lectura Libro al Parque de 3:00 p. m. a 6:00 p. m.

La VI Batalla de Ilustración en la Casa de la Cultura de 3:00 p. m. a 7:00 p. m.

La Alcaldía de Tocancipá señaló que el Festival de la Colombianidad busca fortalecer la identidad local, impulsar el intercambio cultural y visibilizar el talento de la región - crédito Alcaldía de Tocancipá/Gobernación de Cundinamarca

El martes 15:

Feria de emprendimiento continúa de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

IV Concurso de Literatura “Huitaca” se desarrolla en el Auditorio Casa de la Cultura de 5:00 p. m. a 8:00 p. m.,

“Tocancipá en Muros” lleva el arte a todo el casco urbano durante el día.

El miércoles 16 ofrece una intensa jornada teatral con:

El VII Festival Regional y Nacional de Teatro “Valle de las Alegrías” (8:00 a. m. a 12:00 p. m. y 3:00 p. m. a 9:00 p. m.)

Reinado Adulto Mayor (8:00 a. m. a 12:00 p. m. en el Coliseo Municipal), la exposición Biodiversidad en Foco (6:00 p. m. a 8:00 p. m. en Parque Manantial)

Evento Gospel Voces en Escena (6:00 p. m. a 8:00 p. m. en el Parque Principal) y la iniciativa artística Tocancipá en Muros.

El jueves 17 se suman:

El XVII Festival Nacional e Internacional de Danza “Olleros y Sembradores”, con desfile por la carrera séptima de 2:00 p. m. a 3:00 p. m.

Presentaciones en el Parque Principal de 3:00 p. m. a 9:00 p. m., además del teatro y los emprendimientos.

Institucionalizado desde 1996, el encuentro reúne cada año a miles de personas y busca visibilizar el talento regional, promover el turismo y celebrar las tradiciones colombianas en Sabana Centro - crédito Alcaldía de Tocancipá/Gobernación de Cundinamarca

Música, gastronomía y concursos: corazón del festival

El viernes 18 destacan:

El componente pedagógico del festival de danza (9:00 a. m. a 12:00 p. m.)

Exposición fotográfica histórica “Tocancipá a Través del Tiempo III” (6:00 p. m. en Casa de la Cultura)

Concierto de Los Gaiteros de San Jacinto (8:00 p. m. a 9:00 p. m. en el Parque Principal).

El sábado 19 y domingo 20 se vive el:

Festival Gastronómico (calle 11 con carrera sexta, 9:00 a. m. a 9:00 p. m.)

Concurso Papa Chorreada (sábado, 11:00 a. m. a 12:00 p. m.)

La Estudiantina de Cundinamarca (sábado, 12:00 p. m. a 1:00 p. m.)

XX Concurso Nacional del Bambuco Inédito (ambos días, desde 8:00 a. m.)

XXVIII Concurso Nacional e Internacional de Bandas de Marcha “Isaac Tocarindá” (domingo, desde 7:00 a. m.), shows de ronda y conciertos de cierre.

La edición 26 incluye carrozas, comparsas, bandas, danzas, una muestra culinaria, concursos de bambuco y la presentación de Los Gaiteros de San Jacinto en espacios públicos del municipio - crédito Alcaldía de Tocancipá/Gobernación de Cundinamarca

El lunes 21 es el día de la:

Alborada por el Cumpleaños de Tocancipá (5:00 a. m. a 7:00 a. m.)

Desfile Protocolario (10:00 a. m. a 11:00 a. m.)

Actos protocolarios (11:00 a. m. a 1:00 p. m.)

Sesión especial del Concejo Municipal (2:00 p. m. a 4:00 p. m.)

Homenajes, la Cápsula del Tiempo Tocancipá 2026-2050 (5:30 p. m. a 6:00 p. m.)

Galería Danza Aérea (6:00 p. m. a 7:00 p. m.)

Serenata de cumpleaños con mariachi (7:00 p. m. a 9:00 p. m.), acompañada de la tradicional torta para todos.

Un viaje a la cultura colombiana

El Festival de la Colombianidad combina desfiles, muestras gastronómicas, concursos de arte y literatura, presentaciones musicales y mucha tradición. Es un espacio para celebrar la diversidad, el encuentro familiar y la creatividad local, promoviendo el turismo y el intercambio cultural. Las actividades son gratuitas y abiertas a todo público, con espacios diseñados para niños, jóvenes y adultos.

PUBLICIDAD

Para quienes viajan desde Bogotá, llegar a Tocancipá es sencillo: basta tomar la Autopista Norte hacia Tunja y recorrer 39 kilómetros, trayecto que toma aproximadamente 49 minutos en carro particular. También se puede llegar en autobús intermunicipal desde la Terminal del Norte o desde paraderos autorizados sobre la Autopista Norte, con salidas frecuentes cada 10 a 15 minutos.

A menos de una hora de Bogotá, el municipio ofrece acceso fácil por carretera o bus intermunicipal y una programación abierta a todo público con música, cocina tradicional, arte y homenajes - crédito Alcaldía de Tocancipá/Gobernación de Cundinamarca

Durante una semana, Tocancipá se convierte en el epicentro de la cultura y la alegría, recibiendo a propios y visitantes en un ambiente festivo, seguro y lleno de actividades para todos los gustos. El XXVI Festival de la Colombianidad es la excusa perfecta para un viaje inolvidable, descubrir la esencia de la tradición y llevarse el recuerdo de una Colombia plural, creativa y viva.

PUBLICIDAD