Colombia

Escapada a Tocancipá en septiembre: alborada, danzas y Festival de la Colombianidad para celebrar sus 433 años

Desde el viernes 11 y hasta el lunes 21 de septiembre, la agenda incluye música, gastronomía, arte, literatura, teatro y desfiles en calles y escenarios públicos, con acceso gratuito para residentes y visitantes

Tocancipá inaugurará la XXVI edición del Festival de la Colombianidad del 11 al 21 de septiembre con una agenda de música, gastronomía, arte, literatura, teatro y desfiles - crédito Alcaldía de Tocancipá/Gobernación de Cundinamarca
Tocancipá inaugurará la XXVI edición del Festival de la Colombianidad del 11 al 21 de septiembre con una agenda de música, gastronomía, arte, literatura, teatro y desfiles - crédito Alcaldía de Tocancipá/Gobernación de Cundinamarca
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El municipio de Tocancipá dará inicio a la edición número XXVI del Festival de la Colombianidad, una de las celebraciones culturales más emblemáticas del centro del país.

Desde este viernes 11 y hasta el lunes 21 de septiembre, residentes y visitantes podrán disfrutar de una programación vibrante que reúne música, gastronomía, arte, literatura, teatro y desfiles, en jornadas que llenarán de color y tradición las calles y espacios públicos de la localidad.

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El festival, institucionalizado desde 1996, es un punto de encuentro para miles de familias, artistas y turistas que llegan a Tocancipá motivados por la amplia oferta cultural y la oportunidad de vivir la riqueza de las tradiciones colombianas en un ambiente festivo y seguro.

La Alcaldía de Tocancipá destacó que para 2026 el evento busca fortalecer la identidad local, propiciar el intercambio cultural y visibilizar el talento de la región, consolidando a Tocancipá como un referente cultural de Sabana Centro y el país.

La programación del Festival de la Colombianidad comenzará con el Conversatorio Pedagógico y la inauguración del XIV Salón de Arte Tocancipá 2026 en la Casa de la Cultura - crédito Alcaldía de Tocancipá/Gobernación de Cundinamarca
La programación del Festival de la Colombianidad comenzará con el Conversatorio Pedagógico y la inauguración del XIV Salón de Arte Tocancipá 2026 en la Casa de la Cultura - crédito Alcaldía de Tocancipá/Gobernación de Cundinamarca

Semana de programación artística y cultural

El festival arranca el viernes 11 de septiembre con el:

  • Conversatorio Pedagógico XIV Salón de Arte Tocancipá 2026 de 2:00 p. m. a 5:00 p. m. en la Casa de la Cultura
  • Inauguración del XIV Salón de Arte de 7:00 p. m. a 9:00 p. m.

El sábado 12, el municipio se llena de emprendimiento con:

  • Tocancipá Emprende en el Comprasódromo (lote contiguo a Coca-Cola) de 2:00 p. m. a 10:00 p. m.
  • El tradicional Gran Desfile de la Colombianidad se relizará por la carrera cuarta de 5:00 p. m. a 8:00 p. m., un espectáculo de carrozas, comparsas y bandas que convoca a cientos de artistas y espectadores.

El domingo 13, las actividades inician temprano con:

  • La Carrera de Observación JAC y Conjuntos Residenciales de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. en el centro urbano
  • El VI Festival de Músicas Urbanas en el Parque Principal de 2:00 p. m. a 8:00 p. m.

El lunes 14 se destacan:

  • La feria Tocancipá Emprende en el Parque Principal (8:00 a. m. a 6:00 p. m.)
  • Espacio de lectura Libro al Parque de 3:00 p. m. a 6:00 p. m.
  • La VI Batalla de Ilustración en la Casa de la Cultura de 3:00 p. m. a 7:00 p. m.
La Alcaldía de Tocancipá señaló que el Festival de la Colombianidad busca fortalecer la identidad local, impulsar el intercambio cultural y visibilizar el talento de la región - crédito Alcaldía de Tocancipá/Gobernación de Cundinamarca
La Alcaldía de Tocancipá señaló que el Festival de la Colombianidad busca fortalecer la identidad local, impulsar el intercambio cultural y visibilizar el talento de la región - crédito Alcaldía de Tocancipá/Gobernación de Cundinamarca

El martes 15:

  • Feria de emprendimiento continúa de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.
  • IV Concurso de Literatura “Huitaca” se desarrolla en el Auditorio Casa de la Cultura de 5:00 p. m. a 8:00 p. m.,
  • “Tocancipá en Muros” lleva el arte a todo el casco urbano durante el día.

El miércoles 16 ofrece una intensa jornada teatral con:

  • El VII Festival Regional y Nacional de Teatro “Valle de las Alegrías” (8:00 a. m. a 12:00 p. m. y 3:00 p. m. a 9:00 p. m.)
  • Reinado Adulto Mayor (8:00 a. m. a 12:00 p. m. en el Coliseo Municipal), la exposición Biodiversidad en Foco (6:00 p. m. a 8:00 p. m. en Parque Manantial)
  • Evento Gospel Voces en Escena (6:00 p. m. a 8:00 p. m. en el Parque Principal) y la iniciativa artística Tocancipá en Muros.

El jueves 17 se suman:

  • El XVII Festival Nacional e Internacional de Danza “Olleros y Sembradores”, con desfile por la carrera séptima de 2:00 p. m. a 3:00 p. m.
  • Presentaciones en el Parque Principal de 3:00 p. m. a 9:00 p. m., además del teatro y los emprendimientos.
Institucionalizado desde 1996, el encuentro reúne cada año a miles de personas y busca visibilizar el talento regional, promover el turismo y celebrar las tradiciones colombianas en Sabana Centro - crédito Alcaldía de Tocancipá/Gobernación de Cundinamarca
Institucionalizado desde 1996, el encuentro reúne cada año a miles de personas y busca visibilizar el talento regional, promover el turismo y celebrar las tradiciones colombianas en Sabana Centro - crédito Alcaldía de Tocancipá/Gobernación de Cundinamarca

Música, gastronomía y concursos: corazón del festival

El viernes 18 destacan:

  • El componente pedagógico del festival de danza (9:00 a. m. a 12:00 p. m.)
  • Exposición fotográfica histórica “Tocancipá a Través del Tiempo III” (6:00 p. m. en Casa de la Cultura)
  • Concierto de Los Gaiteros de San Jacinto (8:00 p. m. a 9:00 p. m. en el Parque Principal).

El sábado 19 y domingo 20 se vive el:

  • Festival Gastronómico (calle 11 con carrera sexta, 9:00 a. m. a 9:00 p. m.)
  • Concurso Papa Chorreada (sábado, 11:00 a. m. a 12:00 p. m.)
  • La Estudiantina de Cundinamarca (sábado, 12:00 p. m. a 1:00 p. m.)
  • XX Concurso Nacional del Bambuco Inédito (ambos días, desde 8:00 a. m.)
  • XXVIII Concurso Nacional e Internacional de Bandas de Marcha “Isaac Tocarindá” (domingo, desde 7:00 a. m.), shows de ronda y conciertos de cierre.
La edición 26 incluye carrozas, comparsas, bandas, danzas, una muestra culinaria, concursos de bambuco y la presentación de Los Gaiteros de San Jacinto en espacios públicos del municipio - crédito Alcaldía de Tocancipá/Gobernación de Cundinamarca
La edición 26 incluye carrozas, comparsas, bandas, danzas, una muestra culinaria, concursos de bambuco y la presentación de Los Gaiteros de San Jacinto en espacios públicos del municipio - crédito Alcaldía de Tocancipá/Gobernación de Cundinamarca

El lunes 21 es el día de la:

  • Alborada por el Cumpleaños de Tocancipá (5:00 a. m. a 7:00 a. m.)
  • Desfile Protocolario (10:00 a. m. a 11:00 a. m.)
  • Actos protocolarios (11:00 a. m. a 1:00 p. m.)
  • Sesión especial del Concejo Municipal (2:00 p. m. a 4:00 p. m.)
  • Homenajes, la Cápsula del Tiempo Tocancipá 2026-2050 (5:30 p. m. a 6:00 p. m.)
  • Galería Danza Aérea (6:00 p. m. a 7:00 p. m.)
  • Serenata de cumpleaños con mariachi (7:00 p. m. a 9:00 p. m.), acompañada de la tradicional torta para todos.

Un viaje a la cultura colombiana

El Festival de la Colombianidad combina desfiles, muestras gastronómicas, concursos de arte y literatura, presentaciones musicales y mucha tradición. Es un espacio para celebrar la diversidad, el encuentro familiar y la creatividad local, promoviendo el turismo y el intercambio cultural. Las actividades son gratuitas y abiertas a todo público, con espacios diseñados para niños, jóvenes y adultos.

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Para quienes viajan desde Bogotá, llegar a Tocancipá es sencillo: basta tomar la Autopista Norte hacia Tunja y recorrer 39 kilómetros, trayecto que toma aproximadamente 49 minutos en carro particular. También se puede llegar en autobús intermunicipal desde la Terminal del Norte o desde paraderos autorizados sobre la Autopista Norte, con salidas frecuentes cada 10 a 15 minutos.

A menos de una hora de Bogotá, el municipio ofrece acceso fácil por carretera o bus intermunicipal y una programación abierta a todo público con música, cocina tradicional, arte y homenajes - crédito Alcaldía de Tocancipá/Gobernación de Cundinamarca
A menos de una hora de Bogotá, el municipio ofrece acceso fácil por carretera o bus intermunicipal y una programación abierta a todo público con música, cocina tradicional, arte y homenajes - crédito Alcaldía de Tocancipá/Gobernación de Cundinamarca

Durante una semana, Tocancipá se convierte en el epicentro de la cultura y la alegría, recibiendo a propios y visitantes en un ambiente festivo, seguro y lleno de actividades para todos los gustos. El XXVI Festival de la Colombianidad es la excusa perfecta para un viaje inolvidable, descubrir la esencia de la tradición y llevarse el recuerdo de una Colombia plural, creativa y viva.

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