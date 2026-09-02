Fabián Bustos se pronunció tras su salida de Millonarios y lanzó duras declaraciones: “No les gustaba cómo jugaba el equipo”

Fabián Bustos se fue de Millonarios el 1 de septiembre, dos días después del empate sin goles contra Internacional de Bogotá - crédito Millonarios FC

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Millonarios anunció la salida de Fabián Bustos, entrenador que duró siete meses en el cargo. El club ocupa el quinto lugar del campeonato colombiano, aunque el argentino recibió críticas por su esquema de juego.

Bustos se pronunció tras el anuncio, que sorprendió a los aficionados del fútbol colombiano. Millonarios suma 11 puntos, acumula cinco jornadas sin perder y está a seis unidades del líder, América de Cali.

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Pocos minutos después de conocerse la salida de Bustos, el primer nombre que surgió para asumir el cargo fue el de Alberto Gamero, quien volvería a Millonarios un año y nueve meses después de dejar el puesto por amenazas de los hinchas y el desgaste de su proceso.

“No renuncié”

La salida del argentino generó debate en el fútbol colombiano, pues algunos apoyaron la decisión de que el entrenador saliera por su estilo de juego e irregularidad, pero otros la rechazaron porque se consideró apresurada y en mal momento por ser previo a un clásico bogotano.

Fabián Bustos habló para el periódico El Tiempo y explicó cómo fue su salida: “No, no renuncié. La Junta nos comunicó que no seguíamos en el cargo, que no le gustaba la forma en que juega el equipo”, mencionó, además de que “teníamos el 61% de puntos en el Clausura, el 60% de todo el año desde que llegamos, 32 partidos”.

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Fabián Bustos llegó a Millonarios a inicios de febrero de 2026, en reemplazo de Hernán Torres - crédito Colprensa

Para Bustos, la decisión lo sorprendió porque, a su consideración, venía con buen rendimiento, resultados y la nómina parecía entender su idea de juego, pero todo se habría dado porque perdió el respaldo de los máximos directivos por cómo se veía la plantilla en el campo.

“Son decisiones que uno las respeta, pero no las comparte, porque cuando te va mal, cuando no sacas resultados, es normal que a lo mejor vos tengas que salir de tu cargo, no en este caso, que estamos entre los primeros, en cuarto lugar, compitiendo bien, siendo el equipo al que menos goles le han hecho y sacando resultados, cuatro vallas invictas, perdimos un solo partido desde que arrancó el semestre”, señaló.

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Este fue el comunicado con el que se anunció la salida del técnico Fabián Bustos - crédito Millonarios FC

El argentino se defendió al decir que “en todas las ligas buscan entrenadores con más del 50, 55 por ciento de los puntos, y nosotros hemos sido bicampeones en Ecuador, anual dos veces, bicampeón en Perú” y añadió que “hemos perdido finales también, pero tenemos claro cómo es esto y la verdad, nos sorprendió muchísimo, pero bueno, es lo que hay que aceptar”.

Alberto Gamero toma fuerza

En la tarde del 1 de septiembre, cuando salió a la luz la información sobre el despido de Fabián Bustos, periodistas como Guillermo Arango y Mariano Olsen, en el programa Saque Largo Win, así como Felipe Sierra en sus redes sociales, lanzaron el primer nombre que los directivos manejan.

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Se trata de Alberto Gamero, técnico que es considerado como el candidato más fuerte por el momento en Millonarios, no solo por su experiencia, sino porque conoce a la institución, directivos, la mayoría de jugadores y la afición, pues su primera etapa terminó apenas en diciembre de 2024.

Millonarios consideraría a Alberto Gamero como reemplazo de Fabián Bustos para lo que queda de 2026 - crédito @PSierraR/X

Sierra afirmó que el samario se encuentra en Panamá, donde espera que las negociaciones continúen para que dé el visto bueno a su regreso después de un año y nueve meses, cuando le dio fin a un proceso de cinco años en el que consiguió tres títulos, entre ellos la Liga BetPlay en 2023.

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Durante el primer ciclo de Gamero, dirigió 273 partidos entre 2020 y 2024, destacó por la formación de muchos talentos juveniles, consolidó un proceso que tuvo éxitos, pero se le cuestionó que eran pocos pese al tiempo que lideró la nómina, cuya base mantiene a algunos jugadores en la actualidad.