Lucas González, entrenador de Atlético Nacional, dejó la puerta abierta para la salida de Juan Manuel Rengifo en este mercado de pases

Lucas González, director técnico de Atlético Nacional, se refirió a la posible salida de Juan Manuel Rengifo del equipo en este mercado de pases - crédito ESPN

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El entrenador de Atlético Nacional, Lucas González, admitió que la continuidad de Juan Manuel Rengifo puede quedar sujeta a las propuestas que aparezcan mientras siga abierto el mercado internacional. El técnico aseguró que cuenta con el futbolista de 21 años, aunque reconoció que el interés de clubes del exterior podría modificar el escenario.

González se refirió al futuro del atacante en una entrevista con ESPN, después del triunfo 5-1 frente a Alianza en Valledupar. Rengifo participó en esa goleada con una asistencia y ratificó su presencia dentro de un equipo que encadenó tres victorias consecutivas en la Liga BetPlay 2026-II.

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El entrenador destacó el vínculo que mantiene con el jugador desde las divisiones menores y valoró su evolución desde que se incorporó al plantel profesional. “Es un chico que quiero mucho y que conozco desde las menores. Estoy contento con su evolución”, afirmó el técnico en ese medio de comunicación.

Rengifo ha sido relacionado con opciones en el exterior, entre ellas clubes de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. El interés no implica que exista una negociación cerrada, pero Nacional deberá atender las alternativas que se presenten durante el período de transferencias.

Lucas González no le cerró la puerta a la salida de Juan Manuel Rengifo de Atlético Nacional en este mercado de pases - crédito Atlético Nacional

Lucas González afirmó que todos los jugadores pueden recibir ofertas

El técnico de Atlético Nacional evitó cerrar la puerta a una partida de Rengifo. Consideró que la apertura de los mercados internacionales expone a los futbolistas a posibles operaciones, sin importar que hagan parte de la planificación deportiva inmediata.

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“Mientras los mercados sigan abiertos todos los futbolistas van a estar expuestos a unas posibles transferencias”, explicó González en ESPN. Luego precisó que, hasta que exista una novedad concreta, el atacante seguirá bajo su conducción: “Por ahora, es de Nacional y mi deber es apoyarlo para sacarle el máximo rendimiento”.

El entrenador utilizó una idea similar al ampliar su respuesta sobre el juvenil, al que también llamó “Titi”. “Yo entiendo que por más que yo quiera algo, mientras los mercados estén abiertos todos los futbolistas están expuestos a posibles transferencias”, sostuvo.

El Sporting Braga de Portugal tendría muy cerca a Juan Manuel Rengifo porque pagaría lo que Atlético Nacional pide por el volante - crédito @svasquezrivas95/X

González señaló que su responsabilidad consiste en acompañar al futbolista, pero también exigirle dentro de la competencia interna. Según su análisis, Rengifo y el mediocampista “Tatay” Torres cuentan con condiciones para aspirar a una convocatoria de la selección Colombia.

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“Estoy muy contento de que esté acá con nosotros, de ver su evolución reciente. Junto con ‘Tatay’ Torres tienen nivel de selección”, manifestó el entrenador, quien llegó al club con el desafío de consolidar un funcionamiento colectivo más allá de las individualidades.

Atlético Nacional retendría a Juan Manuel Rengifo, al menos, hasta diciembre de 2026 - crédito @alexisnoticias/X

Rengifo suma 11 goles y 10 asistencias con el primer equipo

La eventual salida de Juan Manuel Rengifo tendría impacto en la estructura ofensiva de Nacional. Desde su llegada al primer equipo, el jugador disputó 52 partidos, anotó 11 goles y aportó 10 asistencias, según los datos citados en la información conocida tras la entrevista.

Su último aporte se produjo ante Alianza, en Valledupar, donde entregó una asistencia en una victoria que llevó a Nacional al tercer puesto de la Liga BetPlay 2026-II. El equipo suma 12 puntos, está a cinco unidades del líder América y tiene dos partidos aplazados.

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Nacional marcó 12 goles en sus primeros cinco encuentros del torneo y recibió cuatro. Las cifras respaldan el inicio de ciclo de González, aunque el propio entrenador dejó claro que el equipo todavía no alcanza la versión que pretende.

“Todavía no es el juego que queremos, de ese juego estamos lejos”, reconoció. Aun así, resaltó señales de compromiso colectivo, en especial durante el partido ante Deportivo Cali, cuando el equipo afrontó parte del encuentro con 10 jugadores.

Para el técnico, el desafío pasa por lograr que las figuras se integren a una idea común. “Un club de la magnitud de Nacional siempre va a tener los mejores jugadores en el país”, señaló, aunque advirtió que reunir talento no garantiza resultados si no se forma un equipo.

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“El objetivo nuestro desde el día 1 es hacer que los chicos, por más buenos que sean, entiendan que el equipo está por encima de todos”, afirmó González. Atlético Nacional tendrá su próximo compromiso en Tunja ante Boyacá Chicó, en el partido pendiente de la primera fecha, mientras el futuro de Rengifo seguirá bajo atención durante el mercado de pases.