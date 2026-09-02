Gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba, será escuchada en el Congreso: planteará la situación humanitaria del departamento tras el terremoto

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, busca que se atienda la situación humanitaria del departamento, que enfrena una crisis por el terremoto y otras problemáticas - crédito @FNDCol/X

Guardar

El senador opositor y excandidato presidencial Iván Cepeda Castro informó que la plenaria del Senado de la República aprobó por unanimidad una proposición de su autoría para que la gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, exponga ante el Legislativo la situación humanitaria que atraviesa el departamento tras el terremoto de magnitud 7,4 que se registró el 10 de agosto de 2026, con epicentro en el municipio de San José del Palmar.

De acuerdo con el balance oficial más reciente del departamento, citado por el congresista, se han identificado 7.981 personas y 8.052 familias damnificadas, además de 99.122 personas y 32.082 familias afectadas. De igual manera, las evaluaciones en materia de infraestructura que se han adelantado hasta el momento indican que hay 5.221 viviendas destruidas y otras 27.283 averiadas.

PUBLICIDAD

Ante la gravedad de la situación, Cepeda solicitó que la gobernadora sea escuchada por el Congreso. La decisión del Senado de aprobar esa propuesta habilita una sesión plenaria en la que la mandataria departamental podrá presentar directamente el panorama de Chocó y discutir con los legisladores qué medidas puede adoptar el Legislativo para contribuir a la atención de las personas afectadas por el sismo.

Se han identificado 7.981 personas y 8.052 familias damnificadas en Chocó - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

“Este es un tema que merece una concertación política de todas las bancadas para que hagamos un esfuerzo serio, sistemático y sostenido en el tiempo para sacar adelante la situación de la población del Chocó”, precisó el excandidato presidencial, citado en el comunicado. Además, según indicó, su proposición contó con el respaldo del actual presidente del Senado, Honorio Henríquez.

PUBLICIDAD

La crisis del Chocó: daños derivados sismo y alertas por derechos humanos

De acuerdo con Iván Cepeda, la proposición que radicó ante el Congreso nació después de una visita que hizo a Quibdó, capital de Chocó, que también resultó afectada por el movimiento telúrico. Allí, habló con la gobernadora Nubia Carolina Córdoba sobre la necesidad de dar visibilidad nacional a la crisis que enfrenta el departamento. De ese encuentro surgió el compromiso de llevar la situación a la plenaria para examinar, de manera conjunta, las formas en que el Congreso puede seguir contribuyendo a la atención de la situación humanitaria.

Las medidas que se tomen tendrán como fin responder a los daños materiales y humanos causados por el sismo, así como también dar soluciones a otras problemáticas que afectan a la población. La Defensoría del Pueblo alertó sobre el agravamiento de la crisis humanitaria en el departamento, teniendo en cuenta que la ciudadanía tiene que enfrentar hechos de violencia derivados del conflicto armado.

PUBLICIDAD

Se adicionó otra iniciativa que plantea extender la invitación de escuchar a los gobernadores de Quindío, Risaralda, Caldas, Valle del Cauca y Antioquia en el Congreso - crédito Senado de la República

“El departamento del Chocó sigue agradeciendo el compromiso nacional en torno a poder acompañar a nuestro departamento a pasar por esta grave emergencia, que lo que requiere es la articulación de todos y todas en favor de poder superar la emergencia, pero también lograr, no solo reconstruir, sino dignificar y avanzar en procura de superar las brechas históricas del departamento y en procura de poder generar alternativas a la forma como en el departamento del Chocó se logra vivir, pero también avanzar y progresar”, precisó la gobernadora del departamento en declaraciones que dio junto con el senador Iván Cepeda.

Así las cosas, según Cepeda, se requiere de la activación de rutas de atención, provisión de alimentos para la población, servicios de salud, medidas de protección y alojamiento temporal para los afectados. También aseguró que se necesita de la culminación urgente del censo en zonas rurales que siguen incomunicadas.

PUBLICIDAD

La gobernadora Nubia Carolina Córdoba planteó que la reconstrucción en Chocó debe ir más allá de reparar los daños y convertirse en una estrategia de desarrollo regional - crédito @IvanCepedaCast/X

Tras la aprobación de la proposición, Cepeda indicó que se adicionó otra iniciativa que plantea extender la invitación de escuchar a los gobernadores de Quindío, Risaralda, Caldas, Valle del Cauca y Antioquia en el Congreso. Esos departamentos también resultaron afectados por el terremoto.