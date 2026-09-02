Encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia se reunió con las ministras de las TIC y del Trabajo: estos fueron los asuntos abordados

Hugo Guevara, encargado de negocios de EE. UU. en Colombia se reunió con las ministras de las TIC y del Trabajo, Alexandra Falla y Natalia López, respectivamente - crédito @USEmbassyBogota/X

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Como parte de la consolidación del canal diplomático y comercial entre Colombia y Estados Unidos, el encargado de negocios del país norteamericano en Colombia, Hugo Guevara, sostuvo reuniones con la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, y la titular del Trabajo, Natalia López, para abordar la cooperación tecnológica y el cumplimiento de normas laborales en el país.

Los encuentros se produjeron en momentos en que Washington y Bogotá buscan mantener espacios de coordinación en asuntos de seguridad, comercio, migración, desarrollo y transformación digital. La representación diplomática estadounidense señaló, en relación a estos ejes bilaterales, que la conversación con Falla estuvo orientada a revisar la agenda tecnológica conjunta y las posibilidades de cooperación.

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Una de las reuniones del encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia fue con la ministra de las TIC, Alexandra Falla, en la que discutieron la agenda tecnológica - crédito @USEmbassyBogota/X

“La tecnología es el presente y el Gobierno de Estados Unidos está listo para trabajar de la mano con Colombia en sus objetivos de desarrollo tecnológico para construir una región más segura y próspera”, afirmó la representación diplomática de EE. UU. Esta reunión contempló el desarrollo de una agenda que aborda aspectos de seguridad y crecimiento económico, con la intención de establecer proyectos conjuntos.

El balance de los encuentros de EE. UU. con las ministras de las TIC y del Trabajo

En efecto, la reunión con la ministra Falla tuvo como propósito coordinar esfuerzos entre ambos gobiernos frente a los objetivos de desarrollo tecnológico de Colombia. La embajada estadounidense presentó el diálogo como parte de una iniciativa para fortalecer las capacidades de la región, que afronta desafíos como el de la reducción de la brecha digital entre las zonas urbanas y las rurales, y la implementación de la IA.

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Al contacto con la titular de las TIC se sumó a una conversación de Guevara con la ministra López sobre asuntos laborales y comerciales. La delegación estadounidense indicó que ambas partes dialogaron sobre la observancia de las normas laborales y su vínculo con un intercambio comercial transparente; en especial, en el cumplimiento de las normas laborales como la base de un comercio justo entre EE. UU. y Colombia.

El encargado de negocios de EE. UU. en Colombia, Hugo Guevara, también se reunió con Natalia López, ministra de Trabajo, para abordar el cumplimiento de las normas laborales en el país - crédito @USEmbassyBogota/X

“Así, seguimos promoviendo la prosperidad de nuestros dos países”, sostuvo el jefe de la misión diplomática estadounidense en Bogotá, que situó en consecuencia las iniciativas laborales como un componente clave de la cooperación bilateral, junto con los asuntos tecnológicos. De esta manera, el representante diplomático y comercial estableció encuentros con miembros del nuevo gabinete.

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¿Quién es Hugo Guevara, el encargado de negocios de EE. UU. en Colombia?

Es válido precisar que Guevara asumió como encargado de negocios interino de la Embajada de Estados Unidos en Colombia el 30 de junio de 2026, tras la salida de Jarahn Hillsman. La designación lo dejó al frente de la misión en Bogotá en ausencia de un embajador confirmado por el Senado estadounidense; una responsabilidad en la que se espera por el visto bueno a Nathaniel Morris, nominado por Donald Trump.

El encargado de negocios de EE. UU. en Colombia, Hugo Guevara, ya había sostenido un productivo encuentro con el presidente Abelardo de la Espriella - crédito @USEmbassyBogota/X

Asimismo, el diplomático cuenta con cerca de 25 años de trayectoria en el Servicio Exterior de Estados Unidos. Antes de llegar a Colombia, fue encargado de negocios y subjefe de misión en la embajada estadounidense en Azerbaiyán, entre 2022 y 2025; y también dirigió la oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley en Guatemala y ejerció como asesor de política exterior en el Senado de Estados Unidos.

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Los encuentros de Guevara ocurrieron después de la visita a Colombia del comandante del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan, que recorrió Bogotá, Tumaco y Tolemaida. Donovan se reunió con el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora; el comandante general de las Fuerzas Militares, mayor general Erick Rodríguez Aparicio, y mandos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el Ejército Nacional.