La reforma pensional no resuelve tres problemas: persisten dudas sobre la edad para pensionarse y la forma de entregar subsidios

La reforma pensional tenía que haber entrado en vigor en junio de 2025, pero la Corte Constitucional la suspendió para estudiar su exquibilidad- crédito Colprensa

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La decisión que tomó la Corte Constitucional sobre la reforma pensional en Colombia redujo buena parte de la incertidumbre jurídica sobre el nuevo sistema, pero dejó abierto el debate sobre su capacidad para corregir errores de fondo.

Después del fallo del alto tribunal ―que avaló el 90% de la iniciativa y devolvió el 10% a la Cámara de Representantes para que subsane varios artículos―, Juan David Correa, presidente de la administradora de fondos de pensiones y cesantías Protección, señaló que siguen pendientes tres desafíos: cobertura, sostenibilidad fiscal y equidad.

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Según Correa, la reforma, que entraría en vigor el 1 de abril de 2027, mantiene abiertos tres problemas de fondo del sistema pensional colombiano: baja cobertura real, dudas sobre el financiamiento y distribución de los subsidios. Además, el directivo planteó la necesidad de una discusión técnica futura sobre la edad de pensión a partir de los cambios demográficos y de las trayectorias de cotización.

El funcionario no desconoce los cambios incorporados en la reforma, pero pone el foco en lo que todavía falta por resolver. “Recordemos los tres pilares de un sistema pensional: tiene que tener buena cobertura, tiene que ser sostenible fiscalmente y tiene que ser equitativo. La reforma tiene mejoras, pero no resuelve de fondo ninguno de esos tres pilares”, dijo a Valora Analitik.

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Juan David Correa lleva más de diez años en la presidencia de Protección - crédito Protección

La cobertura sigue atada al empleo formal

Para el presidente de Protección, el primer límite del nuevo esquema está en la posibilidad real de que más colombianos entren y permanezcan en el Sistema de Seguridad Social. El planteamiento apunta a que la cobertura no depende solo de beneficios pensionales, sino de condiciones laborales que permitan cotizar con frecuencia durante la vida productiva.

Debido a esto, relacionó el problema con la informalidad (54,5% en junio de 2026, según el Dane) y con la capacidad del mercado laboral para generar empleo formal. “No aumenta definitivamente la cobertura. Eso está relacionado con una conversación alrededor de una reforma laboral o una mejora en las condiciones para que las empresas tengan la capacidad de emplear más personas e involucrar a más personas al sistema de seguridad social”, anotó.

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Señaló que el sistema fue diseñado para trabajadores con nómina periódica, aunque hoy una parte de la fuerza laboral opera bajo otras dinámicas. Mencionó proyectos independientes, trabajo por horas e ingresos que llegan de varios contratantes en un mismo mes.

Dicha transformación, añadió, obliga a revisar la forma en que se hacen los aportes. Apuntó al medio que “el sistema pensional está construido sobre una dinámica natural de una organización formal que paga periódicamente la nómina. Pero piense en el sector agrícola: las cosechas no ocurren con la sincronía que ocurre un trabajo formal en cualquier empresa”.

La Cámara de Representantes debe subsanar el trámite del 10% de la reforma pensional antes de finalizar septiembre de 2026 - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Costo fiscal y presión demográfica del nuevo esquema

El segundo eje del análisis del presidente de Protección se centra en la financiación del modelo. La reforma adopta un sistema de pilares (contributivo, semicontributivo, solidario y de ahorro voluntario) y fija un umbral de 2,3 salarios mínimos ($4.027.081 actuales) dentro del componente contributivo.

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Para el alto ejecutivo, el diseño eleva la presión sobre las finanzas públicas por el nivel de subsidios que asumiría el Estado. “No resuelve el problema de sostenibilidad porque la forma como está planteada establece un umbral de 2,3 salarios y un subsidio a todos los colombianos que hagan parte del sistema, algo que es bastante costoso y que inclusive deteriora la sostenibilidad del sistema con respecto al actual”“, advirtió el experto.

A esa inquietud sumó un factor demográfico que, según dijo, cambia las cuentas del sistema en las próximas décadas. Colombia registra un aumento de la esperanza de vida y una reducción progresiva de la población joven.

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Recordó que los sistemas de reparto necesitan una base amplia de personas activas para sostener a quienes ya se jubilaron. “Esos sistemas tienen que tener personas jóvenes en un número importante para poder atender a las personas que se jubilan o que están pensionadas”, puntualizó.

Avances en equidad no cierran la discusión

Y el tercer punto del diagnóstico se refiere a la equidad del sistema. Juan David Correa reconoció avances en la reforma, en especial la creación del pilar solidario para población vulnerable y el paso a un modelo multipilar.

La reforma pensional no modificó la edad de pensión en Colombia y se mantiene en 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres- crédito John Vizcaino/Reuters

Sobre este último aspecto, valoró que el nuevo esquema reduzca la disyuntiva entre regímenes. “Me parece interesante la propuesta de que sea un sistema multipilar, que no tenga a los colombianos decidiendo si es mejor estar en un régimen público o en uno privado”, dijo. Destacó el recorte a subsidios que hoy se concentran en los sectores de mayores ingresos. “Hoy el 80% de los subsidios del Estado se le entregan a las personas de mayor ingreso. La reforma los recorta hasta ese 2,3”, indicó.

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Aun así, su balance no da por cerrada esa discusión. “Es un sistema que mejora la equidad, pero no la resuelve completamente”, advirtió.

Discusión pendiente sobre la edad de pensión

El presidente de Protección, Juan David Correa, aclaró que no plantea un cambio inmediato en la edad de jubilación, pero sí una conversación técnica sobre los parámetros del sistema. Esa revisión, explicó, tendría que considerar la evolución demográfica, el aumento de la esperanza de vida y la necesidad de acumular ahorro suficiente durante la vida laboral.

También señaló una diferencia entre hombres y mujeres dentro del sistema pensional.

Según explicó, ellas viven más años, pero suelen tener menos tiempo efectivo de cotización, una brecha que afecta su capacidad de ahorro y que anticipa un debate futuro sobre la edad de pensión y las reglas de contribución.

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