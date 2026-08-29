Colombia

Julieta Piñeres enseñó su receta de croquetas en 10 minutos para “mamás embaladas” y desató comentarios

La presentadora compartió un video en el que explicó paso a paso cómo preparar una comida con atún en air fryer y su particular manera de presentar la receta llamó la atención de sus seguidores

La presentadora Julieta Piñeres compartió una receta de croquetas de atún listas en diez minutos - crédito @julietapineres/IG

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Julieta Piñeres volvió a generar conversación entre sus seguidores luego de compartir un video dedicado a quienes tienen poco tiempo para cocinar y necesitan resolver rápidamente una comida.

La presentadora optó por una preparación sencilla de croquetas de atún que, según explicó, puede estar lista en apenas diez minutos.

Con un tono cercano y cargado de humor, Piñeres presentó la receta como una alternativa especialmente pensada para las mujeres que tienen múltiples ocupaciones durante el día, especialmente las que están al frente del hogar y terminó convirtiéndose en uno de los detalles más comentados.

Estas croquetas en diez minutos para mamás embaladas”, anunció la presentadora al comenzar su preparación.

La preparación comienza con ingredientes básicos y de fácil acceso. La presentadora utilizó cebolla, perejil, atún en agua, queso parmesano, miga de pan y huevo, además de diferentes condimentos para darle sabor a la mezcla.

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El video de Julieta Piñeres instaló la frase “mamás embaladas” y disparó comentarios en redes - crédito @julietapineres/IG
El video de Julieta Piñeres instaló la frase “mamás embaladas” y disparó comentarios en redes - crédito @julietapineres/IG

Con su habitual estilo espontáneo, Piñeres incluso aprovechó uno de los primeros pasos de la receta para hacer una broma mientras picaba la cebolla.

Comiencen picando la cebolla muy finita. Aquí puedes aprovechar y llorar un ratico. [llorando] Ahora échenla en un bol. Perejil picado y nuestra proteína, el atún. En agua, muy importante quitarle el agua. Queso parmesano, miga de pan, un huevo, sal, pimienta, ajo en polvo, páprica y muévelo, que muévelo, que muévelo, que mué-ve-lo”, explicó.

Una vez preparada la mezcla, la presentadora pasó a uno de los momentos clave para conseguir la textura crocante de las croquetas y para ello utilizó panko, un tipo de miga de pan japonesa que suele emplearse en preparaciones que requieren una cobertura más crujiente.

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Al panko vamos a engallarlo con un poquito de páprica, pimienta y queso parmesano. Hora de meter la mano. Hacemos bolitas y ahora las pasamos por huevo y por panko. Mauricio me enseñó este truco: con una mano en el huevo y otro en el panko”, detalló Piñeres.

El consejo de Julieta Piñeres fue preparar croquetas de atún para congelar y resolver comidas en la semana - crédito @julietapineres/IG
El consejo de Julieta Piñeres fue preparar croquetas de atún para congelar y resolver comidas en la semana - crédito @julietapineres/IG

El truco para ahorrar tiempo

Después de formar las croquetas y cubrirlas con panko, la preparación pasó directamente a la air fryer. La presentadora destacó este electrodoméstico como una herramienta práctica para quienes buscan reducir los tiempos de preparación en la cocina.

La llevamos al air fryer por diez minutos al máximo. Ahora, si quieren hacer más y congelar, es lo que haría una mamá embalada”, comentó.

La recomendación de congelar una cantidad mayor de croquetas también apuntó a quienes prefieren dejar preparaciones listas con anticipación para solucionar rápidamente otras comidas durante la semana.

Finalmente, Piñeres mostró el resultado de la preparación y explicó que, aunque las croquetas ya tenían una apariencia crocante, decidió acompañarlas con una salsa para completar el plato.

Miren cómo quedaron de divinas. Se ven crocantes, pero a eso le falta una salsita, no se van a ir así no más. Ay, quedaron tan bonitas. Para la salsa: mayonesa, pepinillos y sriracha”, indicó.

A pesar del contratiempo, Julieta Piñeres y su compañera lograron presentar su plato ante el jurado, recibiendo comentarios mixtos sobre su propuesta culinaria - crédito cortesía Canal RCN
Julieta Piñeres compartió sus croquetas de atún en diez minutos y el video desató comentarios - crédito cortesía Canal RCN

Para terminar el video, la presentadora probó una de las croquetas acompañada de la salsa que acababa de preparar. Su reacción fue contundente y cerró la demostración gastronómica con una valoración positiva del resultado.

Mmm. Esto es muy bueno. Mmm”, expresó Piñeres mientras probaba la preparación.

La publicación generó diferentes comentarios de usuarios que reaccionaron tanto a la receta como a la forma en que la presentadora la presentó. El concepto de una preparación rápida para “mamás embaladas” fue una frase con la que cautivó.

“Ufffffff eso se ve delicioso. Necesito que me dejen unas listas jaja”, “Yo pongo en práctica esto porque me saca de apuros”, “Siiiii, más trucos así para mamás que casi no tenemos tiempo”, “Queé rico que se ve y muy fácil de hacer”, “Desde hoy en mis recetes de la casa”, expresaron algunos internautas.

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