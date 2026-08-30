Exministro de Minas y Energía cuestionó venta de energía a Ecuador en pleno fenómeno de El Niño: “Vamos a necesitar en unos meses”

El exministro Andrés Camacho aseguró que la energía vendida a Ecuador se va a necesitar en Colombia para los meses en los que sea más fuerte el fenómeno de El Niño - crédito @ingeniero__camacho/Instagram

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El exministro de Minas y Energía Andrés Camacho criticó la venta de energía a Ecuador por parte de Colombia, teniendo en cuenta el contexto ambiental en el que se encuentra el país, que enfrenta las emergencias derivadas del fenómeno de El Niño, el cual inició oficialmente en junio de 2026.

El Gobierno nacional y las autoridades locales de algunos departamentos han tenido que combatir incendios, que causaron graves afectaciones en varias hectáreas de tierra destinada a la agricultura, situación que también está generando millonarias pérdidas económicas.

El exministro Andrés Camacho advirtió que los embalses están por debajo de la curva de referencia - crédito @andrescamachom_/X

A esto se suma el hecho de que los embalses están por debajo de la curva de referencia, que está entre el 70% y el 80%. Según las cifras que presentó el ex jefe de cartera, esta situación se está presentando, sobre todo, en el departamento de Antioquia, donde la capacidad de los embalses casi se acerca al 30%, y en el centro del país, donde la capacidad apenas supera el 50%.

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“En pleno fenómeno del niño, con nuestros embalses por debajo de la curva de referencia, se está desembalsando para vender energía a Ecuador. Hemos insistido reiteradamente al nuevo gobierno la necesidad de adoptar medidas urgentes para cuidar la energía del país @MinEnergiaCo @mn_arboleda”, aseveró el ministro.

El exministro Andrés Camacho criticó venta de energía a Ecuador y pidió al Gobierno tomar medidas para cuidar la energía del país - crédito @andrescamachom_/X

Camacho compartió datos proporcionados por la Empresa XM, operador del Sistema Interconectado Nacional y administrador del Mercado de Energía Mayorista, correspondientes a un resumen de operación del 28 de agosto de 2026, en el que se indica que en los intercambios con Ecuador predomina la exportación de energía.

“Solo ayer, 28 de agosto, entregamos 340 MW de potencia al Ecuador. Energía que vamos a necesitar en unos meses en la fase más fuerte del niño”, indicó.

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El exministro Andrés Camacho reveló datos de una venta de energía que se hizo a Ecuador el 28 de agosto - crédito @andrescamachom_/X

Medidas del Gobierno para garantizar la continuidad del servicio de energía en Colombia

Por medio de un comunicado emitido por el Ministerio de Minas y Energía el 24 de agosto, se confirmó la destinación de $1,5 billones para el sector energético. Esto, con el objetivo de garantizar la prestación del servicio de energía para todos los ciudadanos, en medio de un problema de liquidez que hay en el sistema.

Según explicó la cartera en la comunicación oficial, la situación económica del sector está afectando la cadena de pagos entre las empresas encargadas de generar, transmitir, distribuir y comercializar la energía en el país.

La problemática se torna todavía más grave por el fenómeno de El Niño, que puede causar sequías por las altas temperaturas e incrementar los riesgos de incendios forestales y de desabastecimiento hídrico. Sobre el suministro de agua, el ministerio indicó que, según cifras de XM, en mayo y junio, los aportes hídricos estuvieron alrededor del 76% de la media histórica y cerca del 80% en julio. Por eso, fue necesario incrementar la generación térmica.

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El Gobierno destinará $1,5 billones para el sector energético, que enfrenta problemas de liquidez - crédito Jair Coll/Reuters

“Contar con menos agua disponible implica reducir la generación hidroeléctrica y utilizar más generación térmica, que tiene costos de operación más altos al depender de combustibles como gas, carbón o líquidos”, explicó.

Así las cosas, el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda decidieron destinar $1,5 billones para los meses que faltan de 2026. Ese dinero servirá para pagar la deuda corriente que se tiene con los generadores térmicos. El primer giro será de $300.000 millones. A ese dinero se suma un subsidio de energía y gas para las personas de estratos 1, 2 y 3.

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“El Gobierno nacional acompañará la implementación de estas soluciones con gobernaciones y alcaldías, promoviendo, entre otras prioridades, el pago oportuno de los servicios públicos por parte de las entidades públicas como parte de su rol en el adecuado funcionamiento del sector eléctrico”, añadió el Ministerio de Minas en el comunicado.