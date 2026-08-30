Colombia

Exministro de Minas y Energía cuestionó venta de energía a Ecuador en pleno fenómeno de El Niño: “Vamos a necesitar en unos meses”

El ex jefe de cartera Andrés Camacho advirtió que algunos embalses están por debajo de la curva de referencia, lo cual supone un problema para el país por el contexto en el que se encuentra

La salida de Andrés Camacho del Ministerio de Minas y Energía generó opiniones encontradas - crédito @ingeniero__camacho/Instagram
El exministro Andrés Camacho aseguró que la energía vendida a Ecuador se va a necesitar en Colombia para los meses en los que sea más fuerte el fenómeno de El Niño - crédito @ingeniero__camacho/Instagram
Guardar

El exministro de Minas y Energía Andrés Camacho criticó la venta de energía a Ecuador por parte de Colombia, teniendo en cuenta el contexto ambiental en el que se encuentra el país, que enfrenta las emergencias derivadas del fenómeno de El Niño, el cual inició oficialmente en junio de 2026.

El Gobierno nacional y las autoridades locales de algunos departamentos han tenido que combatir incendios, que causaron graves afectaciones en varias hectáreas de tierra destinada a la agricultura, situación que también está generando millonarias pérdidas económicas.

El exministro Andrés Camacho advirtió que los embalses están por debajo de la curva de referencia - crédito @andrescamachom_/X
El exministro Andrés Camacho advirtió que los embalses están por debajo de la curva de referencia - crédito @andrescamachom_/X

A esto se suma el hecho de que los embalses están por debajo de la curva de referencia, que está entre el 70% y el 80%. Según las cifras que presentó el ex jefe de cartera, esta situación se está presentando, sobre todo, en el departamento de Antioquia, donde la capacidad de los embalses casi se acerca al 30%, y en el centro del país, donde la capacidad apenas supera el 50%.

PUBLICIDAD

En pleno fenómeno del niño, con nuestros embalses por debajo de la curva de referencia, se está desembalsando para vender energía a Ecuador. Hemos insistido reiteradamente al nuevo gobierno la necesidad de adoptar medidas urgentes para cuidar la energía del país @MinEnergiaCo @mn_arboleda”, aseveró el ministro.

El exministro Andrés Camacho criticó venta de energía a Ecuador y pidió al Gobierno tomar medidas para cuidar la energía del país - crédito @andrescamachom_/X
El exministro Andrés Camacho criticó venta de energía a Ecuador y pidió al Gobierno tomar medidas para cuidar la energía del país - crédito @andrescamachom_/X

Camacho compartió datos proporcionados por la Empresa XM, operador del Sistema Interconectado Nacional y administrador del Mercado de Energía Mayorista, correspondientes a un resumen de operación del 28 de agosto de 2026, en el que se indica que en los intercambios con Ecuador predomina la exportación de energía.

Solo ayer, 28 de agosto, entregamos 340 MW de potencia al Ecuador. Energía que vamos a necesitar en unos meses en la fase más fuerte del niño”, indicó.

PUBLICIDAD

El exministro Andrés Camacho reveló datos de una venta de energía que se hizo a Ecuador el 28 de agosto - crédito @andrescamachom_/X
El exministro Andrés Camacho reveló datos de una venta de energía que se hizo a Ecuador el 28 de agosto - crédito @andrescamachom_/X

Medidas del Gobierno para garantizar la continuidad del servicio de energía en Colombia

Por medio de un comunicado emitido por el Ministerio de Minas y Energía el 24 de agosto, se confirmó la destinación de $1,5 billones para el sector energético. Esto, con el objetivo de garantizar la prestación del servicio de energía para todos los ciudadanos, en medio de un problema de liquidez que hay en el sistema.

Según explicó la cartera en la comunicación oficial, la situación económica del sector está afectando la cadena de pagos entre las empresas encargadas de generar, transmitir, distribuir y comercializar la energía en el país.

La problemática se torna todavía más grave por el fenómeno de El Niño, que puede causar sequías por las altas temperaturas e incrementar los riesgos de incendios forestales y de desabastecimiento hídrico. Sobre el suministro de agua, el ministerio indicó que, según cifras de XM, en mayo y junio, los aportes hídricos estuvieron alrededor del 76% de la media histórica y cerca del 80% en julio. Por eso, fue necesario incrementar la generación térmica.

El Gobierno destinará $1,5 billones para el sector energético, que enfrenta problemas de liquidez - crédito Jair Coll/Reuters
El Gobierno destinará $1,5 billones para el sector energético, que enfrenta problemas de liquidez - crédito Jair Coll/Reuters

Contar con menos agua disponible implica reducir la generación hidroeléctrica y utilizar más generación térmica, que tiene costos de operación más altos al depender de combustibles como gas, carbón o líquidos”, explicó.

Así las cosas, el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda decidieron destinar $1,5 billones para los meses que faltan de 2026. Ese dinero servirá para pagar la deuda corriente que se tiene con los generadores térmicos. El primer giro será de $300.000 millones. A ese dinero se suma un subsidio de energía y gas para las personas de estratos 1, 2 y 3.

El Gobierno nacional acompañará la implementación de estas soluciones con gobernaciones y alcaldías, promoviendo, entre otras prioridades, el pago oportuno de los servicios públicos por parte de las entidades públicas como parte de su rol en el adecuado funcionamiento del sector eléctrico”, añadió el Ministerio de Minas en el comunicado.

Temas Relacionados

Exministro de Minas y EnergíaAndrés CamachoVentar de energía a EcuadorFenómeno de El NiñoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Junior vs. Santa Fe EN VIVO, Liga BetPlay: minuto a minuto en directo del partido en el Romelio Martínez

El “Tiburón” buscará salir de la mala racha de resultados en la Liga BetPlay ante un “León” motivado tras eliminar a River Plate de Argentina de la Copa Sudamericana

Junior vs. Santa Fe EN VIVO, Liga BetPlay: minuto a minuto en directo del partido en el Romelio Martínez

Gobierno nacional frenó el aumento del precio de la gasolina y el Acpm durante septiembre: así quedarán los costos

La medida fue adoptada por los ministerios de Hacienda y Minas debido al terremoto que golpeó a Colombia el 10 de agosto y comenzó a regir desde el 29 de agosto

Gobierno nacional frenó el aumento del precio de la gasolina y el Acpm durante septiembre: así quedarán los costos

Radicaron denuncia penal contra el exministro Germán Ávila por el presupuesto que presentó para 2027: “No es un descuadre menor”

El congresista Simón Molina Gómez denunció al ex jefe de cartera para que la Fiscalía investigue si él y otros exfuncionarios incurrieron en los delitos de falsedad ideológica en documento público, prevaricato por omisión y fraude procesal

Radicaron denuncia penal contra el exministro Germán Ávila por el presupuesto que presentó para 2027: “No es un descuadre menor”

UNP deja sin esquema de seguridad a Gabriela Muñoz, Beto Coral y Juliana Guerrero: este era el millonario costo de su protección

El costo del plan de seguridad de los tres activistas cercanos al expresidente Gustavo Petro contemplaba el pago de escoltas, vehículos, combustible, mantenimiento y viáticos operativos

UNP deja sin esquema de seguridad a Gabriela Muñoz, Beto Coral y Juliana Guerrero: este era el millonario costo de su protección

Asesinaron a tres líderes comunitarios en La Macarena, Meta

Indepaz registró la masacre número 86 en lo que va de 2026, mientras la Defensoría del Pueblo advirtió sobre el riesgo extremo para la población civil en el sur del país

Asesinaron a tres líderes comunitarios en La Macarena, Meta
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

ENTRETENIMIENTO

Shakira canceló sus fechas en Doha y Abu Dabi por la tensión militar en Oriente Medio

Shakira canceló sus fechas en Doha y Abu Dabi por la tensión militar en Oriente Medio

Karol G y Bruno Mars encienden rumores con guiños en redes sociales: calientan motores para el estreno de su colaboración

Karina García relató cómo aconsejó a una amiga devolver un perro por no ser de raza pura: “Parecía una rata”

Maluma colaboró con Hot Wheels diseñando un carro de colección inspirado en su álbum ‘Loco x volver’

Luisa Castro desmintió a Yaya Muñoz y negó haberla sacado de ‘Stream Fighter’: “No estaba ni en el radar”

Deportes

Junior vs. Santa Fe EN VIVO, Liga BetPlay: minuto a minuto en directo del partido en el Romelio Martínez

Junior vs. Santa Fe EN VIVO, Liga BetPlay: minuto a minuto en directo del partido en el Romelio Martínez

Junior de Barranquilla estrenará camiseta en la Liga BetPlay: este sería el uniforme del Tiburón, se filtró antes de su presentación

Del fútbol a controlar el fuego: Maicol Medina, el excampeón de Liga que ayuda a combatir los incendios en Tolima

Daniel Muñoz estaría cerca de fichar por Nottingham Forest: aseguran que pagarían millonaria suma por la figura de la selección Colombia

Deportes Tolima confirmó que el partido contra Cúcuta se jugará a puertas cerradas por amenazas recibidas