Colombia

Jennifer Pedraza arremetió contra la directora del Icbf por sus actuaciones: “El mundo cada vez es más violento para las niñas”

La senadora cuestionó que las discusiones sobre infancia y género se centren en términos políticos mientras persisten problemas concretos relacionados con la seguridad y la protección de los menores

Jennifer Pedraza expuso las alarmantes cifras de violencia contra las niñas en Colombia, incluyendo abuso, matrimonio infantil y mutilación genital - crédito @mevale.eva/TikTok

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La senadora por el partido Dignidad y Compromiso Jennifer Pedraza rechazó la instrucción emitida por la nueva directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Carolina Restrepo, referida a eliminar la palabra “niñas” de las comunicaciones oficiales institucionales para sustituirla de manera general por el término “niñez”.

Durante una entrevista concedida a la periodista española Eva Rey en el programa digital Me Vale, la congresista sostuvo que la medida administrativa del organismo gubernamental invisibiliza las problemáticas de violencia específica que afectan a la población femenina en su primera infancia y adolescencia dentro del país.

Pedraza argumentó que la eliminación del término afecta las decisiones institucionales orientadas a atender delitos diferenciales: “Esa propuesta de borrar la palabra ‘niñas’ de la política del Icbf habla de la necesidad de tener una política pública diferencial que reconozca que las violencias que viven las niñas son diferentes a las que viven los niños”.

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- crédito Me Vale/YouTube
La senadora Jennifer Pedraza cuestionó al Icbf por la decisión de utilizar el término “niñez” en lugar de “niñas” en sus comunicaciones institucionales en conversación con Eva Rey - crédito Me Vale/YouTube

¿Por qué Pedraza considera importante nombrar a las niñas?

“¿Qué vamos a hacer si son las niñas las víctimas de mutilación genital femenina? ¿Qué vamos a hacer si son las niñas las víctimas del matrimonio infantil mayoritariamente?”, declaró la legisladora.

Jennifer Pedraza enfatizó que las cifras oficiales muestran una disparidad en la comisión de ciertos delitos, al señalar que la mayoría de las víctimas de abuso sexual, embarazo infantil y reclutamiento con fines de explotación sexual corresponden a niñas.

Según la senadora, suprimir la denominación en los documentos oficiales impide el diseño de programas de prevención específicos frente a estos flagelos.

- crédito @JenniferPedraz/X
Jennifer Pedraza mencionó entre los riesgos que afectan especialmente a las niñas fenómenos como la violencia sexual, el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina - crédito @JenniferPedraz/X

“Esa es la batalla cultural en la que deberíamos estar, no en la batalla para borrar a las niñas, para borrar a las mujeres y nuestras causas. En Colombia hay que nombrar la palabra niñas y no solo por un enunciado, sino porque esto expresa una decisión de política pública de investigar, evaluar y prevenir de manera específica la violencia que viven”, señaló Pedraza en el espacio digital.

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La congresista de oposición criticó que la cabeza de la entidad encargada de proteger a la infancia se identifique con una figura asociada al maltrato infantil: “Le hicieron un meme con una imagen en ChatGPT en donde ella salía disfrazada de ‘Troncha Toro’ y ella lo trina y dice: ‘Me siento orgullosa, este es el personaje con el que yo me quiero identificar’”.

“Es un personaje que coge a una niña del pelo y la maltrata, que obliga a un niño a comerse una torta mientras todos lo presionan. O sea, violencia psicológica y física contra los niños. ¿Cómo te puedes identificar con un personaje de ese estilo cuando diriges el Icbf?”, sostuvo Pedraza, al referirse al papel de la película de Matilda.

El meme con el que la directora del Icbf, Carolina Restrepo, se identificó - crédito @carorestrepocan/X
El meme con el que la directora del Icbf, Carolina Restrepo, se identificó - crédito @carorestrepocan/X

El debate sobre género y las necesidades de los colegios

Asimismo, la senadora arremetió contra la gestión de la cartera de Educación, liderada por Viviane Morales, por concentrar el debate público en cuestionamientos hacia la diversidad de género en lugar de atender las emergencias de infraestructura que afectan a los establecimientos educativos del país.

“Que la ministra de Educación, mientras hay más de 2.000 sedes educativas afectadas por el terremoto y 500.000 familias con el ciclo interrumpido, salga a decir que el principal problema es la ‘ideología de género’, me parece un desenfoque absoluto”, declaró Pedraza.

La congresista defendió la necesidad de implementar programas de educación sexual integral en los colegios para prevenir abusos, embarazos adolescentes y la discriminación contra los jóvenes.

Jennifer Pedraza
Jennifer Pedraza explicó que la violencia contra las mujeres influye en su temor a convertirse en madre - crédito Prensa Jennifer Pedraza

“Si hubiéramos tenido un acceso a una educación sexual integral y educación sobre los métodos anticonceptivos, tal vez no hubiéramos pasado por experiencias dolorosas en la adolescencia. En vez de estar frenando las políticas para evitar la discriminación, deberíamos estar hablando de los problemas reales de la educación”, aseveró la congresista.

Jennifer Pedraza revela su temor a convertirse en madre

En medio de sus reflexiones sobre la situación de las mujeres en Colombia, la senadora Jennifer Pedraza confesó que su temor a ser madre está relacionado con la violencia de género y los riesgos de seguridad que enfrentan diariamente las mujeres y las niñas en el país.

Durante la entrevista, la congresista expresó la angustia que le genera concebir una hija en un entorno marcado por el acoso, la trata de personas y las agresiones sexuales.

“¿En qué mundo estoy trayendo especialmente a una niña? Eso es lo que yo pienso todo el tiempo. Una niña que si está parada en una esquina se la pueden robar para que sea víctima de trata de personas. El mundo cada vez es más violento contra las niñas”, señaló.

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