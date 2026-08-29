Luisa Castro desmintió a Yaya Muñoz y negó haberla sacado de ‘Stream Fighter’: “No estaba ni en el radar”

La polémica por Stream Fighter enfrenta las versiones de Yaya y Luisa Castro - crédito @dahianlorena @luisacastrooo y @westcol/IG

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Una nueva polémica relacionada con Stream Fighter surgió después de que la presentadora Yaya Muñoz contara en una entrevista que habría estado entre las opciones para participar en el evento de boxeo organizado por el streamer Westcol, pero que finalmente no llegó al cuadrilátero por la supuesta negativa de Luisa Castro, pareja sentimental del creador de contenido.

El relato generó conversación en redes sociales debido a que Yaya relacionó su supuesta salida del evento con un comentario que había hecho anteriormente sobre Westcol. Sin embargo, Luisa Castro decidió pronunciarse y negó de manera categórica que hubiera intervenido para impedir su participación, asegurando que, de hecho, Westcol ni siquiera tenía a Muñoz contemplada entre las participantes.

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Durante la conversación con El Klub de La Kalle, Yaya explicó que inicialmente recibió con entusiasmo la posibilidad de participar en el evento, especialmente porque ha manifestado en diferentes ocasiones su gusto por la actividad física y el deporte.

“A mí me invitaron... es algo que me gustaría, porque a mí me encanta el deporte, amo el deporte”, comentó la creadora de contenido durante la conversación.

Según su versión, posteriormente habría conocido un supuesto motivo por el cual su nombre dejó de ser considerado y aseguró que en redes sociales comenzó a circular información relacionada con Luisa Castro y un supuesto disgusto por unas declaraciones que ella había realizado anteriormente.

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La influencer Yaya reta a Luisa Castro a subir al ring tras el cruce por Stream Fighter - crédito @dahianlorena/Instagram

“Se filtró que a Luisa Castro no quería que yo estuviera en la pelea de Stream Fighter”, afirmó Yaya.

El supuesto origen del inconveniente estaría en una intervención que la influencer realizó en el pódcast de Dímelo King, en le que habría manifestado que Westcol le parecía una persona interesante y que admiraba algunos aspectos de su trayectoria como creador de contenido.

Yaya aseguró que la explicación que recibió al momento de conocer que no participaría estuvo relacionada precisamente con aquellas declaraciones.

“Pasaron mi hoja de vida... dijeron que Yaya sería buena. Luego, esa persona dijo: ‘No, Yaya, como que no se va a poder porque tú hiciste este comentario’”, relató la presentadora.

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Durante la entrevista, la influencer también fue cuestionada directamente sobre si sentía algún tipo de interés sentimental por Westcol. Su respuesta fue contundente y descartó que existiera una intención de ese tipo: “No”, respondió cuando le preguntaron si le gustaba el streamer.

Yaya contó por qué no llegó a Stream Fighter - crédito @westcol / Instagram

Sin embargo, Yaya sí aprovechó la conversación para reconocer el crecimiento profesional de Westcol y el alcance que consiguió con Stream Fighter, destacando especialmente la magnitud del espectáculo y la audiencia que logró reunir.

“Es un ‘niño rata’ que viene desde abajo, que le ha ido metiendo a su trabajo. Es admirable lo que ha logrado hasta el momento: hacer un evento en Bogotá de esa magnitud, Stream Fighter, lograr llenar medios, no solo medios nacionales en Colombia, sino internacionales, y no solo eso, la cantidad de dinero que logró reunir. Me atrevo a decir que es el número uno en Colombia”, afirmó.

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La conversación tomó otro rumbo cuando surgió la posibilidad de que el supuesto desacuerdo entre ambas terminara resolviéndose dentro de un ring. Yaya aseguró que estaría dispuesta a enfrentarse con Luisa Castro si esa fuera la manera de solucionar el supuesto malentendido.

“Mi querida Luisa Castro, si en algún momento eso fue real, que de pronto hubo como celitos, disgusto por la parte que dije que Westcol me parecía interesante, admirable, pues qué mejor manera que subamos a un ring, de mujer a mujer, uno que otro puñito, las dos nos preparamos y listo, ya”, expresó.

Yaya aseguró que fue considerada para Stream Fighter, pero que no llegó al evento de boxeo de Westcol por un supuesto desacuerdo de Luisa Castro - crédito @dahianlorena/IG

La influencer también habló durante la entrevista sobre los celos en las relaciones sentimentales y consideró que pueden estar vinculados con la inseguridad, aunque aclaró que no necesariamente los considera negativos en todos los casos.

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“Siento que a veces los celos pueden generar un poco de inseguridad, son como reflejo de la inseguridad”, explicó.

Luisa Castro reaccionó y negó toda la versión

Las declaraciones de Yaya no pasaron inadvertidas y llegaron a Luisa Castro, por lo que decidió responder a través de sus historias de Instagram y relató que se enteró del tema mientras almorzaba con Westcol y que ambos quedaron sorprendidos al conocer la versión que estaba circulando.

“Oigan, qué charro esto. De verdad, tengo un poco de preguntas de este tema [ríe] y honestamente, nosotros esta mañana estábamos almorzando, mi novio me dijo como: ‘Amor, ¿qué es eso?’ Y me mostró ese chisme. Nos metimos, como que lo miramos, quedamos como que: ‘¿Qué?’ Al principio como que no entendíamos”, contó.

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La respuesta de Luisa fue especialmente contundente al referirse al supuesto papel que habría tenido en la decisión de excluir a Yaya. Según explicó, ella no había impedido la participación de la influencer y, además, Westcol no la tenía contemplada entre las personas que podrían competir.

“Obviamente, yo ya la distingo. Él como que no tenía mucho conocimiento de ella. Pero pues vimos como que había hecho algo en el pasado, o así; yo no estaba enterada. Y claramente, pues si él la hubiera invitado, no hubiera pasado nada”, aseguró.

Luisa Castro respondió que no interviene en el trabajo de Westcol y sostuvo que la joven ni siquiera aparecía en la lista de posibles peleas para el espectáculo - crédito @luisacastrooo/IG

Castro agregó que el nombre de Yaya ni siquiera habría estado dentro de las opciones que Westcol estaba considerando para el evento.

“Pero él me dijo como que no estaba ni siquiera en el radar, no estaba como en las pensadas, porque obviamente él sí me ha dicho como que ciertas nenas, cierta lista y perfecto. O sea, necesitamos las mejores peleas”, explicó.

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La actual pareja de Westcol insistió en que, si el streamer hubiera considerado a Yaya como una participante, ella no habría tenido inconveniente alguno. Incluso afirmó que lo importante para el evento era contar con peleas atractivas.

“Por mí, si él la invita y si ella pelea y si le va a generar increíble, eso es lo que necesitamos. Pero realmente es un chisme, o sea, eso no pasó. No sé, de pronto, a ella quién le dijo eso o qué, pero no. Cero, cero, cero, cero, cero, cero”, manifestó.

Finalmente, Castro le dejó un mensaje directo a Yaya y la invitó a no quedarse al margen si recibe una propuesta para participar en una próxima edición del evento.

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“Si te invitan a pelear, pelea y dale a todo”, concluyó.