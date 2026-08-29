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Tadej Pogačar abandonó la Vuelta a España 2026 y movió la clasificación general: así le fue a los ciclistas colombianos

El líder cayó a 32 kilómetros de la llegada, recibió asistencia y terminó saliendo en ambulancia

Así fue la fuerte caída del hasta entonces líder de la tercera carrera grande de ciclismo-crédito @ESPNCiclismo/X
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El 29 de agosto de 2026, La etapa 8 de la Vuelta dejó un giro mayor en la carrera: el esloveno Tadej Pogačar se retiró tras una caída a 32 kilómetros de meta y el español Enric Mas pasó a ser el líder de la general con un minuto sobre el segundo clasificado y a un minuto y 11 segundos sobre Felix Gall, en una jornada de 177 kilómetros entre Puçol y Xeraco que terminó al esprint.

La etapa acabó con triunfo del francés Bryan Coquard, que se impuso en la llegada masiva a Mads Pedersen después de un esprint largo para el danés. La resolución no evitó una nueva caída a pocos metros de llegar a la meta.

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Según las versiones periodísticas, el parte médico de Pogačar describió un traumatismo craneoencefálico y una fractura-luxación clavicular, a la espera del parte médico oficial . El esloveno presentaba una limitación funcional importante en el brazo izquierdo y, por las características de la lesión, podría necesitar tratamiento quirúrgico, de acuerdo con Marca España.

Enric Mas tomó el liderato tras la retirada del esloveno

Tadej Pogacar se retiró de La Vuelta tras una caída a 32 kilómetros de meta en la octava etapa entre Puçol y Xeraco-crédito Europa Press
Tadej Pogacar se retiró de La Vuelta tras una caída a 32 kilómetros de meta en la octava etapa entre Puçol y Xeraco-crédito Europa Press

La caída del líder se produjo cuando faltaban 32 kilómetros para la meta. Pogačar quedó en el suelo, recibió asistencia médica, trató de reincorporarse y finalmente no pudo continuar, antes de ser evacuado en ambulancia.

Ese abandono modificó por completo la clasificación general. Enric Mas quedó al frente, y en segundo lugar quedó el austriaco Felix Gall.

La etapa había comenzado con otro incidente en la neutralizada. Un enganchón hizo caer a 10 ciclistas y, aunque en un primer momento pareció que todos podrían seguir, Diego Uriarte, del Equipo Kern Pharma, y Floris Van Tricht, del NSN Cycling Team, terminaron fuera de carrera como consecuencia del golpe.

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Durante el día también se fueron al suelo Hirt, Tuckwell y Thalmann, además de otros corredores como Rochas, Hayter y Craps. En esos casos, todos pudieron reincorporarse sin consecuencias graves.

Así fue el final de la etapa 8 de la Vuelta a España

Imagen de archivo del ciclista esloveno Tadej Pogacar, del UAE Team Emirates - XRG, luciendo el maillot rojo antes de la cuarta etapa de la Vuelta a España en Andorra la Vella. 25 agosto 2026. REUTERS/Bruna Casas
Imagen de archivo del ciclista esloveno Tadej Pogacar, del UAE Team Emirates - XRG, luciendo el maillot rojo antes de la cuarta etapa de la Vuelta a España en Andorra la Vella. 25 agosto 2026. REUTERS/Bruna Casas

El recorrido estaba diseñado como la única jornada cien por cien favorable a los velocistas en el paso de la carrera por Valencia, aunque la subida al puerto de Barx, de tercera categoría, podía seleccionar el pelotón. La jornada discurrió casi por completo por la provincia de Valencia, con paso por localidades como Massamagrell, Bétera, Riba-roja de Túria, Cheste, Montserrat, Carlet, Algemesí y Alzira antes de enfilar hacia La Safor.

La escapada principal fue obra de Sinuhé Fernández, del Burgos-Burpellet-BH, que atacó nada más darse la salida. Llegó a tener 5 minutos y 48 segundos de ventaja sobre el pelotón y sostuvo su aventura en solitario durante más de 140 kilómetros.

El grupo lo fue neutralizando con el control de Visma y Alpecin. En distintos momentos de la persecución, el pelotón rodó a 46,4 kilómetros por hora de media y en algunos tramos cerca de 48 kilómetros por hora, hasta absorber al fugado antes del desenlace.

En el tramo final, Xabier Mikel Azparren también probó fortuna y llegó a contar con cinco segundos cuando Red Bull se puso a tirar. Visma comandó después la caza en un pequeño descenso, antes de dejar la etapa lista para el esprint.

Coquard firmó así la victoria parcial en Xeraco. El triunfo evitó que la jornada terminara sin premio para Cofidis, en un día marcado por la retirada del gran favorito y por el relevo en el liderato de la ronda española.

Así quedaron los resultados de la etapa 8 de la Vuelta a España

Enric Mas es el nuevo líder de la Vuelta a España-crédito Javier Lizón/EFE
Enric Mas es el nuevo líder de la Vuelta a España-crédito Javier Lizón/EFE
  • 1. Bryan Coquard (Francia - Cofidis): 3 horas, 47 minutos y 6 segundos
  • 2. Mads Pedersen (Dinamarca - Lidl - Trek): m.t.
  • 3. Jordi Meeus (Bélgica - Red Bull - Bora - Hansgrohe): m.t.
  • 4. Ben Turner (Gran Bretaña - Netcompany Ineos): m.t.
  • 5. Jordan Labrosse (Francia - Decathlon CMA): m.t.
  • 6. Alessandro Romele (Italia - XDS Astana Team): m.t.
  • 7. Bastien Tronchon (Francia - Groupama - FDJ United): m.t.
  • 8. Hugo Hofstetter (Francia - NSN Cycling): m.t.
  • 9. Orluis Aular (Venezuela - Movistar Team): m.t.
  • 10. James Brennan (Gran Bretaña - Visma Lease a Bike): m.t.
  • 30. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 27 segundos
  • 65. Richard Carapaz (Ecuador - EF Education Easypost): m. t.
  • 78. Juan Rodríguez (Colombia - EF Education Easypos): m.t.
  • 111. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): a 2 minutos y 1 segundo
  • 141. Juan Guillermo Martínez (Colombia - Picnic PostNL): a 2 minutos y 30 segundos
  • 158. Iván Sosa (Colombia - Kern Pharma): a 4 minutos y 5 segundos

Así quedaron los ciclistas colombianos en la clasificación general tras el retiro de Tadej Pogačar

-crédito Laurent Cipriani/REUTERS-@picnicpostnl/X-@EqKernPharma/X
Harold Tejada sigue como el mejor colombiano de la ronda ibérica-crédito Laurent Cipriani/REUTERS-@picnicpostnl/X-@EqKernPharma/X

Con el retiro del campeón del Tour de Francia 2026, el colombiano Harold Tejada subió una casilla en la clasificación general al quedar en el octavo puesto, mientras que Juan Felipe Rodríguez del EF Education - Easypost ascendió al puesto 18, ganando tres puestos en la general.

  • 1. Enric Mas (España - Movistar Team): 23 horas, 24 minutos
  • 2. Felix Gall (Austria - Dechatlon CMA): a 1 minuto y 11 segundos
  • 3. Primož Roglič (Eslovenia - Red Bull - Bora - Hansgrohe): a 1 minuto y 33 segundos
  • 4. Sepp Kuss (Estados Unidos - Visma Lease a Bike): a 2 minutos y 15 segundos
  • 5. Oscar Onley (Gran Bretaña - Netcompany Ineos): a 2 minutos y 16 segundos
  • 6. Richard Carapaz (Ecuador - EF Education - Easypost): a 2 minutos y 22 segundos
  • 7. Mattías Skjelmose (Dinamarca - Lidl - Trek): a 3 minutos y 27 segundos
  • 8. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 3 minutos y 56 segundos
  • 9. Gregor Mühlberger (Austria - Decathlon CMA): a 5 minutos y 39 segundos
  • 10. Jakob Omrzel (Eslovenia - Bahrain Victorious): a 6 minutos y 4 segundos
  • 18. Juan Rodríguez (Colombia - EF Education - Easypost): a 13 minutos y 22 segundos
  • 54. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): a 39 minutos y 21 segundos
  • 99. Iván Ramiro Sosa (Colombia - Kern Pharma): a 59 minutos y 54 segundos

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