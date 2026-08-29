IndyCar confirmó negociaciones para la realización de la carrera en Barranquilla, no sería en 2028

IndyCar desmintió que Barranquilla tenga confirmada una carrera en 2028 y aclaró que no existe un acuerdo cerrado-crédito Evelyn Hockstein/REUTERS

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El 28 de agosto de 2026, la IndyCar desmintió que ya tenga cerrada una carrera en Barranquilla para abril de 2028 y aclaró que apenas mantiene conversaciones iniciales con representantes de la ciudad, una precisión que contradice el anuncio público del alcalde Alejandro Char sobre la llegada de la categoría y sitúa el proyecto en una fase todavía preliminar.

La propia organización afirmó que no ha visitado la ciudad y que analiza esa propuesta junto con otras opciones internacionales. Ese punto resultó central porque Char había asegurado que la competencia “va a correr aquí” y la había presentado como parte de una estrategia para proyectar a Barranquilla como sede de grandes eventos.

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Char presentó la eventual carrera de IndyCar como la primera salida de la categoría de Norteamérica y como parte de su expansión internacional. - crédito Alcaldía de Barranquilla

Según el portal especializado Motorsport.com, la categoría explicó en un comunicado que la evaluación formal del lugar sigue abierta y que no existe un acuerdo cerrado. La serie señaló que mantiene con frecuencia conversaciones con interesados en organizar carreras fuera de su calendario habitual.

“Con frecuencia recibimos consultas de distintas partes interesadas en hablar sobre la posibilidad de organizar carreras de IndyCar a nivel internacional. Nos hemos reunido con representantes de Barranquilla en Indianápolis, pero todavía no hemos visitado personalmente la ciudad. Si bien la ciudad está interesada en albergar una carrera de IndyCar en 2028, nos encontramos en las primeras etapas del proceso de evaluación de esta y otras posibles oportunidades. Estamos muy lejos de alcanzar un acuerdo y cualquier suposición en contrario es prematura”, indicó la organización al medio.

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Esa aclaración desarma la idea de que la fecha ya está confirmada. De esta forma se confirma que no existe una negociación cerrada para que la IndyCar corra en Barranquilla; lo que existe es una propuesta en estudio y las reuniones iniciales con representantes de la ciudad.

El anuncio de Alejandro Char hablaba de una carrera frente al río en abril de 2028

Antes de impulsar la IndyCar, Barranquilla intentó entrar al calendario de la Fórmula 1, pero la propuesta fue descartada pese a la visita de Stefano Domenicali - crédito Alcaldía de Barranquilla

Durante el lanzamiento de la Travesía Río Magdalena, el alcalde Alejandro Char había presentado como oficial la llegada de la categoría. En ese acto sostuvo que la competencia saldría “por primera vez de Norteamérica” y que correría en la ciudad en abril de 2028, frente al río.

“La IndyCar ya va a correr con nosotros. Va a salir por primera vez de Norteamérica y, en abril de 2028, la IndyCar va a correr aquí, frente al río. Sí, la IndyCar va a correr aquí”, dijo Char.

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El mandatario vinculó esa posible cita con una estrategia de posicionamiento internacional de la ciudad y con el aprovechamiento del río Magdalena como uno de sus principales atractivos. De esta forma, se esperaba que Barranquilla tuviera su primera carrera entre 2027 y 2028.

Sebastián Montoya con el equipo Prema Racing ha sumado 28 puntos en su segundo año en la Fórmula 2 - crédito Colprensa

Char presentó la futura carrera como resultado de una estrategia para posicionar a Barranquilla como sede de grandes acontecimientos y para convertir el río Magdalena en uno de sus principales atractivos turísticos, recreativos y de entretenimiento.

En esa explicación, situó como punto de inflexión al Gran Malecón del Río Magdalena.

“Yo creo que Barranquilla es una antes y un después del Gran Malecón del Río Magdalena. Una antes y una después. Durante muchos años todo el mundo decía que Barranquilla le daba la espalda al río. Y era así. Uno no entendía que vivía a un kilómetro del río y no veía el río”, afirmó.

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El mandatario recordó que, antes de esa intervención urbana, una parte extensa del borde fluvial permanecía ocupada por instalaciones cerradas y ajena a la vida diaria de la ciudad. Según describió, eran seis kilómetros de una barrera frente al agua, con bodegas, empresas y lotes detrás.

“Eran seis kilómetros de una pared frente al río. O sea, hasta aquí llegaba Barranquilla. Entonces, uno le daba la vuelta a Barranquilla, del norte al oriente, del oriente al puerto, y llegaba una pared frente al río y, atrás, bodegas, algunas empresas que funcionaban, lotes, todo esto”