Maluma colaboró con Hot Wheels diseñando un carro de colección inspirado en su álbum ‘Loco x volver’

Hot Wheels anunció el 28 de agosto de 2026 que Maluma integra la primera Clase de Leyendas de Hot Wheels dentro de la plataforma Challenge Accepted- crédito cortesía Paola España Comunicaciones

Guardar

Maluma lanzó en mayo de 2026 Loco x Volver, su séptimo álbum de estudio, un proyecto de 14 canciones que lo llevó de regreso a sus raíces en Medellín y al sonido con el que creció: vallenato, salsa, merengue y hip-hop entretejidos con el urbano que lo convirtió en una de las figuras más reconocidas del pop latino. El disco reúne colaboraciones con Kany García, Beéle, Ryan Castro, Arcángel, Lenny Tavárez, Justin Quiles y Grupo Frontera, y fue descrito por el artista como el más personal e íntimo de su carrera.

Ese regreso a los orígenes tuvo respaldo inmediato en las listas. 1+1, junto a Kany García, y Tu recuerdo llegaron al número uno de la lista Tropical Airplay de Billboard, dos de los sencillos que mejor condensan la apuesta del álbum por fusionar géneros que el cantante colombiano absorbió en su infancia antes de convertirse en una estrella internacional. La gira mundial que Maluma emprenderá en 2027 y 2028, en alianza con Fénix Entertainment, arrancará precisamente con este trabajo como telón de fondo.

PUBLICIDAD

Ese mismo espíritu de riesgo asumido y de apuesta por los orígenes fue el que llevó a Hot Wheels a elegir al cantante para encabezar su nueva campaña global. La marca de juguetes de Mattel anunció el 28 de agosto de 2026 el nombramiento de Maluma como integrante de la primera Clase de Leyendas de Hot Wheels, dentro de la plataforma “Challenge Accepted”, junto a la creadora de contenido automotor Supercar Blondie y el futbolista polaco Robert Lewandowski.

La Colección Global Legends 2026 de Hot Wheels incluye un Toyota Land Cruiser FJ60 codiseñado por Maluma e inspirado en Loco x volver, junto con modelos de Supercar Blondie y Robert Lewandowski - crédito cortesía Paola España Comunicaciones

La campaña va más allá de un acuerdo publicitario. Para conmemorar el lanzamiento, Hot Wheels presentó la Colección Global Legends 2026, la primera de este tipo en la historia de la marca, compuesta por tres vehículos de edición limitada a escala 1:64.

PUBLICIDAD

Maluma participó directamente en el codiseño de su pieza: un Toyota Land Cruiser FJ60 inspirado en Loco x volver, replicando una de las líneas más populares de Land Cruiser en el Eje Cafetero, debido a su uso para el transporte a través de las montañas que predominan en la región.

La colección se completa con el Lamborghini Huracán LP 610-4 “Lucy” de Supercar Blondie y el Porsche 911 GT1 de 1997 de Lewandowski. Los tres vehículos ya están disponibles para preventa exclusivamente en MattelCreations.com a un precio de 25 dólares cada uno.

“Siempre he creído en asumir riesgos y confiar en uno mismo, incluso cuando el camino no es fácil. Hot Wheels ha sido parte de mi vida desde que era niño, así que unir mi pasión por los carros con mi propia historia a través de esta colección es algo realmente especial”, afirmó Maluma en el comunicado de la campaña. Alex Ries, vicepresidente y director global de Hot Wheels en Mattel, señaló que el cantante colombiano “ha asumido riesgos, ha desafiado las expectativas y ha continuado avanzando hasta convertirse en una leyenda en su mundo”.

PUBLICIDAD

La colaboración incluye también un compromiso con Colombia. Hot Wheels donará 100.000 dólares a El Arte de los Sueños, la fundación creada por Maluma y su hermana, que utiliza el arte para acompañar a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Los recursos financiarán programas de canto, producción musical, danza y composición, además de acompañamiento psicológico para adolescentes.

Como parte de la colaboración, Hot Wheels donará USD 100.000 a El Arte de los Sueños, la fundación de Maluma - crédito cortesía Paola España Comunicaciones

Para el lanzamiento de la campaña, Hot Wheels habilitó desde el viernes 28 de agosto y hasta el domingo 30 una experiencia pop-up de entrada gratuita en el bar The Brig, en Venice, California, con exhibiciones de automóviles a tamaño real, obsequios exclusivos y espacios para fotografías.

PUBLICIDAD

A partir de septiembre, los fanáticos podrán seguir la serie Hot Wheels Challenge Accepted: Legends en las redes sociales de la marca, con episodios centrados en la trayectoria de Maluma, su vínculo con la cultura automotriz y los desafíos que marcaron su carrera musical.

Maluma se refirió a su trabajo de ayuda con las víctimas del terremoto en Colombia

El cantante colombiano Maluma se presentó en el concierto 'Voces por la vida', en la recaudación de fondos para la reconstrucción de la zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia, el pasado 10 de agosto - crédito Carlos Ortega/EFE

Maluma se enteró del temblor del 10 de agosto —de magnitud 7,4, con epicentro en Chocó— mientras entrenaba en un gimnasio de Miami. Los mensajes de pánico que llegaron al grupo familiar le confirmaron que no se trataba de un temblor ordinario. Su primera llamada fue a su padre. Su familia directa resultó ilesa y sus propiedades no sufrieron daños, pero la situación era distinta para quienes lo rodean: la nana de París —su hija— y del bebé que está por nacer es oriunda del Chocó, una de las zonas más golpeadas por el movimiento telúrico.

PUBLICIDAD

Cuando su equipo conoció lo que había vivido la familia de ella, la Fundación El Arte de los Sueños actuó de inmediato. La sobrina de la nana, Silvia, viajó en el primer camión que despachó la organización hacia la zona afectada y se encargó de distribuir los suministros en persona.

“Mandamos a la sobrina de nuestra nana Silvia en el camión, en el primer camión que despachamos desde El Arte de los Sueños. Ella se encargó de repartir todas las ayudas y de esa forma aseguramos que las personas que necesitaban la ayuda recibieran de primera mano”, relató el artista tras su presentación en el concierto Colombia: Voces por la Vida, que el domingo 23 de agosto recaudó 11.193 millones de pesos para los damnificados.

PUBLICIDAD

Ese primer envío fue el inicio de una respuesta sostenida. La fundación despachó varios camiones adicionales y Maluma habilitó tres puntos de acopio en Medellín: la sede de El Arte de los Sueños, su tienda Remanence y su restaurante Casa Eterna. A través de sus redes sociales difundió enlaces para recibir donaciones desde el exterior y advirtió que todas las iniciativas que comparte son legítimas. “Reconstruir el daño va a tomar tiempo, dinero y muchas cosas más”, afirmó. Su compromiso, dijo, no tiene fecha de cierre: “Quiero ver este país otra vez de pie”.