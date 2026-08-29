Deportes Tolima confirmó que el partido contra Cúcuta se jugará a puertas cerradas por amenazas recibidas

Deportes Tolima sostuvo que el cierre del estadio busca preservar la vida y la integridad de todos los asistentes - crédito Jorge A. Cuéllar/Colprensa

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El Deportes Tolima anunció el sábado 29 de agosto que el partido que tiene programado para el lunes 31 de agosto de Liga BetPlay frente a Cúcuta Deportivo, en el estadio Murillo Toro, se disputará sin público, una decisión tomada tras recibir amenazas

De acuerdo con información del propio club, la medida llega en un momento delicado para el equipo, que viene de quedar fuera de la Conmebol Libertadores tras su eliminación a manos de Independiente del Valle.

Mientras el plantel se prepara para retomar la competencia local, el entorno del club se ve sacudido por tensiones fuera de la cancha.

En el comunicado oficial, la institución sostuvo: “Hemos recibido amenazas que atentan contra la seguridad de miembros de la institución, hinchas y oficiales”. Esta declaración, breve y sin detalles concretos, generó más preguntas que respuestas entre seguidores y analistas.

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El club informó que la medida se tomó tras recibir amenazas contra la seguridad de integrantes de la institución, hinchas y oficiales - crédito Deportes Tolima

El club aclaró que la Comisión Local de Fútbol de Ibagué fue la entidad responsable de autorizar la realización del partido a puertas cerradas. De acuerdo con el mensaje difundido por el Vinotinto y Oro, la prioridad es “preservar la vida y la integridad de todos los asistentes al escenario”. Por lo tanto, el acceso al estadio estará restringido hasta nuevo aviso y cualquier cambio será comunicado oportunamente.

Las autoridades no han emitido partes oficiales sobre riesgos inminentes ni se han presentado denuncias ante la Fiscalía. El comunicado subraya que la protección de jugadores, cuerpo técnico y asistentes es el motivo central, y que la fecha de reapertura dependerá de la evolución de la situación.

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El aviso del club concluyó indicando que “las puertas del estadio permanecerán cerradas hasta nuevo aviso” y que cualquier novedad será comunicada oportunamente.

En las plataformas digitales, la reacción de la hinchada fue de rechazo, al considerar que la medida busca limitar su presencia y voz en el estadio, justo cuando el equipo más necesitaba apoyo.

La Comisión Local de Fútbol de Ibagué dispuso la decisión que afecta el partido de Deportes Tolima en Ibagué - crédito Deportes Tolima

Tolima perdió contra Independiente del Valle en la Copa Libertadores

La eliminación de Deportes Tolima en los octavos de final de la Copa Libertadores quedó definida tras caer ante Independiente del Valle en el partido de vuelta, donde el marcador global favoreció a los ecuatorianos con un contundente 4-1.

A pesar del esfuerzo mostrado por el equipo colombiano, la diferencia lograda por Independiente del Valle en el primer partido resultó determinante. El duelo en Ibagué había dejado a Tolima en desventaja tras el gol de Aron Rodríguez al minuto 11, un tanto que condicionó la serie desde el inicio.

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Durante la primera mitad del encuentro, ambos equipos generaron una oportunidad clara por lado, pero el marcador permaneció sin movimientos. Neto Volpi, arquero del Tolima, intervino de manera oportuna para evitar la apertura ecuatoriana tras un cabezazo de Carabajal. Por su parte, el lateral Aguayo dispuso de una ocasión para Tolima, aunque su remate incómodo terminó en tiro de esquina.

Independiente del Valle derrotó al Tolima, y ahora jugará ante Flamengo-crédito STR/EFE

El segundo tiempo aumentó la tensión del partido. Al minuto 59, Romero se convirtió en protagonista: primero, recibió una falta al borde del área y, tras el cobro de Sornoza, aprovechó el rebote de una gran atajada de Volpi para marcar el primer gol de la noche.

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A los 70 minutos, Romero volvió a ser clave al asistir con un pase largo al delantero Carlos González, quien definió de zurda para ampliar la ventaja de los locales. El Tolima no bajó los brazos y descontó a través de Junior Hernández, cuyo potente remate sorprendió al arquero y avivó las esperanzas colombianas.

En los minutos finales, Tolima presionó en busca del milagro, pero la defensa ecuatoriana mantuvo la compostura. Ya en tiempo de reposición, Pellero, quien había ingresado desde el banco, sentenció el marcador con el tercer gol de la noche para Independiente del Valle.

Independiente del Valle obtuvo así el último boleto disponible a los cuartos de final, donde deberá enfrentar a Flamengo. El cruce había sido postergado por causas de fuerza mayor, ya que el terremoto en Colombia obligó a reprogramar el partido de vuelta.

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