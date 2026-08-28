Luis Díaz debutará en la Bundesliga 2026/27 con el Bayern Múnich: hora y dónde ver el partido ante Stuttgart

Luis Díaz jugará su segunda temporada de Bundesliga con el Bayern Múnich, en la primera fue campeón - crédito Luis Díaz

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Luis Díaz tendrá este viernes 28 de agosto de 2026 su primer partido en la Bundesliga con el Bayern Múnich. El delantero colombiano será una de las principales novedades del equipo dirigido por Vincent Kompany para el inicio de la temporada 2026/27, en un compromiso frente al VfB Stuttgart que se disputará en el Allianz Arena.

El encuentro, correspondiente a la primera jornada del campeonato alemán, comenzará a la 1:30 de la tarde, hora de Colombia. Los aficionados podrán seguirlo por ESPN en televisión y Disney+ Premium en streaming.

El debut liguero de Díaz llega después de su primer partido oficial con el conjunto bávaro. El colombiano ya tuvo participación en la Supercopa de Alemania, disputada el pasado 22 de agosto, en la que el Bayern Múnich derrotó 2-1 al Borussia Dortmund y conquistó el primer título de la temporada.

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Con ese triunfo, el equipo de Kompany dejó claro que mantiene sus objetivos para una campaña en la que buscará volver a dominar el fútbol alemán y, al mismo tiempo, competir por el título de la Champions League. “Alguien puede pensar que nos faltará hambre por todo lo que ganamos el año pasado, pero no será así. No nos vamos a dormir y vamos a tratar de ganarlo todo”, aseguró Kompany después de la Supercopa.

Luis Díaz levantando su segunda supercopa con el Bayern Múnich - crédito Teresa Kroeger/Reuters

¿Cómo fue la temporada pasada para el Bayern Múnich y Stuttgart?

El Bayern llega al comienzo de la Bundesliga como vigente campeón y con números destacados de la temporada anterior. El conjunto bávaro terminó en el primer lugar con 89 puntos en 34 partidos, producto de 28 victorias, cinco empates y apenas una derrota. Además, marcó 122 goles durante el campeonato.

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Su rival, Stuttgart, también afrontará el partido después de una buena campaña. El equipo terminó en la cuarta posición, con 18 triunfos, ocho empates y ocho derrotas, además de 71 goles anotados.

En la temporada anterior, los principales referentes goleadores fueron Harry Kane y Denis Undav. El delantero inglés terminó con 36 goles en 34 partidos, mientras que el atacante alemán consiguió 19 anotaciones.

Así quedó organizada la fase de liga de la Uefa Champions League 2026/27 - crédito Champions League

Bayern y Stuttgart también jugarán la Champions

El compromiso de Bundesliga tendrá además como contexto el sorteo de la Champions League realizado este jueves 27 de agosto. Tanto Bayern Múnich como Stuttgart conocerán desde ya buena parte del camino que deberán recorrer en la principal competición europea.

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El Bayern Múnich se enfrentará como local a Arsenal, Real Betis, Bodo/Glimt y Slavia Praha, mientras que jugará como visitante contra Atlético de Madrid, Manchester United, Lille y Viking.

Stuttgart, por su parte, recibirá a Atlético de Madrid, Club Brujas, Lille y Viking, y tendrá que visitar a Inter, PSV Eindhoven, Galatasaray y Slovan Bratislava.

Por eso, el inicio de la Bundesliga también representa el primer paso de una temporada con varios objetivos para ambos clubes.

El historial entre Bayern Múnich y Stuttgart está a favor del equipo de Luis Díaz - crédito Stuttgart

Historial favorable para el Bayern

El historial entre Bayern Múnich y Stuttgart favorece ampliamente al conjunto bávaro. En 165 partidos oficiales, el Bayern suma 98 victorias, mientras que Stuttgart ha conseguido 38 triunfos. Los otros 29 encuentros terminaron en empate.

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El antecedente más reciente entre ambos equipos se produjo el 23 de mayo, en la final de la Copa Alemana. En aquella ocasión, Bayern Múnich se impuso 3-0 gracias a un hat-trick de Harry Kane.

Ahora, el escenario será diferente y marcará el comienzo de una nueva edición de la Bundesliga. Para Luis Díaz, será una oportunidad para disputar por primera vez el campeonato alemán con el Bayern y comenzar a construir su temporada en una de las principales ligas de Europa..

Posible alineación del Bayern Múnich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Kim Min-jae, Jonathan Tah, Nathaniel Brown;Aleksandar Pavlović; Joshua Kimmich; Tom Bischof; Michael Olise; Harry Kane y Luis Díaz.

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