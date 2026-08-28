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Millonarios le ganó a Llaneros 2-0 y escaló en la tabla de posiciones: los fichajes tuvieron debut goleador

El Embajador llegaba a este partido en la casilla 10, fuera del grupo de los clasificados a los cuadrangulares semifinales

Andrés Llinás fue el capitán en la victoria de Millonarios en condición de visita ante Llaneros - crédito Millonarios
Andrés Llinás fue el capitán en la victoria de Millonarios en condición de visita ante Llaneros - crédito Millonarios
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Millonarios aprovechó la superioridad numérica y consiguió una victoria importante en su visita a Llaneros. El equipo dirigido por Fabián Bustos derrotó 0-2 al conjunto de Villavicencio en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé, por la séptima jornada de la Liga BetPlay II-2026, resultado que le permitió llegar a 10 puntos y ubicarse en el tercer puesto de la clasificación.

El partido tuvo una situación particular desde el comienzo. Apenas habían transcurrido 12 segundos cuando Jhon Vásquez intentó hacer una bicicleta, pero durante el movimiento terminó impactando con los taches la canilla de Sebastián Valencia. El árbitro fue llamado por el VAR, revisó la acción y decidió expulsar al futbolista de Llaneros con roja directa.

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A pesar de jugar con diez hombres durante prácticamente todo el compromiso, el equipo local tuvo la primera ocasión clara. Yorleys Mena ganó un duelo ante Stiven Barreiro y quedó frente a Javier Burrai. El delantero intentó picar la pelota por encima del arquero, pero su definición terminó en el techo del arco.

Francisco Chaverra llegó del Deportivo Independiente Medellín en el más reciente mercado de pases - crédito Millonarios
Francisco Chaverra llegó del Deportivo Independiente Medellín en el más reciente mercado de pases - crédito Millonarios

Primer gol para Francisco Chaverra y Andrey Estupiñán

Millonarios tomó el control de la pelota y encontró la ventaja al minuto 29. Daniel Ruiz filtró un pase entre líneas para Francisco Chaverra, quien controló, resistió la marca de un defensor y definió con su pie izquierdo para marcar el 0-1.

El tanto significó el debut goleador de Chaverra con la camiseta de Millonarios. El refuerzo apareció para abrir un partido en el que los bogotanos habían tenido dificultades para encontrar espacios ante el bloque defensivo de Llaneros.

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En el segundo tiempo hubo dos goles anulados. Primero, Danovis Banguero marcó de taco, pero la acción fue invalidada por fuera de juego y además hubo una mano. Después, Daniel Ruiz encontró la red, aunque el VAR determinó que estaba en posición ilícita.

Llaneros intentó mantenerse en partido y Roameth Romaña respondió ante varias aproximaciones de Millonarios, incluido un cabezazo de Chaverra. Sin embargo, el equipo visitante insistió hasta encontrar el segundo gol en el tramo final para sentenciar el 0-2.

Llaneros vs. Millonarios
Llaneros perdió por 2-0 contra Millonarios en la fecha 7 de la Liga BetPlay en Villavicencio - crédito Millonarios FC

Tabla de posiciones del fútbol profesional colombiano

  1. América de Cali: 16 puntos / +3 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  2. Llaneros FC: 11 puntos / +4 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  3. Millonarios FC: 10 puntos / +4 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  4. Deportes Tolima: 10 puntos / +2 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  5. Atlético Nacional: 9 puntos / +4 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
  6. Independiente Medellín: 9 puntos / +2 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
  7. Atlético Bucaramanga: 9 puntos / +2 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  8. Águilas Doradas: 8 puntos / +2 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
  9. Cúcuta Deportivo: 8 puntos / -4 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  10. Deportivo Cali: 7 puntos / +2 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  11. Once Caldas: 6 puntos / +3 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  12. Fortaleza FC: 6 puntos / -1 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  13. Independiente Santa Fe: 5 puntos / +1 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
  14. Internacional de Bogotá: 5 puntos / -2 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  15. Jaguares FC: 4 puntos / -4 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  16. Deportivo Pereira: 2 puntos / -1 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
  17. Alianza FC: 2 puntos / -3 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  18. Junior FC: 1 punto / -4 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
  19. Boyacá Chicó: 0 puntos / -10 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
  20. Deportivo Pasto: 0 puntos / -7 diferencia de gol / 5 partidos jugados.

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