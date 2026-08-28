Juan Pablo Montoya cuestionó las órdenes de equipo de Mercedes en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1: “Me pareció muy injusto”

Juan Pablo Montoya calificó como injusta la maniobra con George Russell, aunque reconoció la lógica de Mercedes en la pelea por el campeonato de Fórmula 1 - crédito Arquib

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En las etapas finales del Gran Premio de Países Bajos, Mercedes ordenó por radio “invertir los carros”: George Russell debía cederle la segunda posición a su compañero y líder del campeonato, Kimi Antonelli, quien llegaba con neumáticos blandos frescos tras parar durante un período de Safety Car Virtual. Russell obedeció, aunque primero cuestionó si Antonelli realmente podía pelear la victoria con Lando Norris. Luego defendió el tercer lugar ante Lewis Hamilton por apenas un segundo.

Tras la carrera, Russell dijo públicamente que Antonelli “merecía terminar adelante” y que, con el ritmo que traía, lo habría superado de todas formas. El jefe de equipo, Toto Wolff, defendió la decisión como “completamente normal”, con el argumento de que Antonelli corría segundo antes de la parada y que la orden simplemente restauró ese orden.

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Desde su pódcast MontoyAs, Juan Pablo Montoya no dudó en calificar la maniobra de injusta para Russell, aunque reconoció la lógica del equipo. “Me pareció muy injusto con George, personalmente”, afirmó el expiloto colombiano. “Lo entiendo del lado del equipo, pero si están peleando un campeonato los dos pilotos, no le pueden hacer eso a uno”.

El expiloto colombiano sostuvo que Mercedes le debe a George Russell una compensación interna y que debería devolverle el favor en otra carrera - crédito Benoit Tessier/REUTERS

Para Montoya, la clave del episodio estuvo en cómo Russell lo manejó puertas adentro. “George ya lo firmaron”, señaló, en referencia a su renovación con Mercedes. “Tú no quieres echarte el equipo encima, pero realmente la próxima vez que él esté atrás de Antonelli y venga más rápido, le tienen que decir a Antonelli que se quite”.

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El expiloto destacó que Russell ejecutó la orden sin escándalos y que eso, precisamente, es lo que lo hace valioso para el equipo. “Nadie gritó en el radio, nadie peleó, nadie nada”, dijo. “Todos viendo la carrera dijimos: ‘¿A qué juegan?’. Pero la decisión, para eso pueden dar órdenes de equipo y hacerlo”.

Montoya afirmó que Russell ganó valor para Mercedes porque cumplió la orden sin escándalos y manejó el conflicto puertas adentro - crédito Jakub Porzycki/REUTERS

Montoya fue enfático en que Russell no debería guardarse el agravio, sino cobrarlo de inmediato en la interna. “Eso no es de guardar, eso es de venir de una vez y cobrar el token de una vez”, sostuvo. “Decirle a Mercedes internamente: ‘Bueno, mire que se equivocaron, me deben una’. Y probablemente le dirían: ‘Tiene toda la razón’”.

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Sobre si Mercedes tomó la decisión correcta, el colombiano planteó una lectura más matizada. “Yo creo que si miran la carrera después dicen: ¡Uy!, nos equivocamos”, reflexionó. “El trabajo que hizo George de que Hamilton no lo pudiera pasar fue espectacular”. Y añadió: “Lo justo ahí es que Mercedes le devuelva el favor a George en algún momento”.

Montoya también advirtió sobre los riesgos de no poner límites a tiempo. “El problema cuando uno es piloto y no para esas cosas, la bola de nieve crece y crece y se olvidan que le pueden pasar a uno por encima”, alertó. “Uno no quiere volverse un dolor de cabeza, pero uno no puede dejar que le pasen por encima”.

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En el campeonato, Antonelli lidera con 242 puntos, mientras Russell y Hamilton están empatados en segundo con 183 puntos cada uno.

La renovación de Max Verstappen con Red Bull

Formula One F1 - Dutch Grand Prix - Circuit Zandvoort, Zandvoort, Netherlands - August 23, 2026 Red Bull's Max Verstappen during the drivers' parade ahead of the race REUTERS/Jakub Porzycki

La confirmación de la continuidad de Max Verstappen en Red Bull fue una de las noticias de la semana, aunque para Montoya “no sorprende”, según expresó en MontoyAs.

Para Montoya, la decisión era predecible desde la lógica deportiva y contractual. “Eso es una herramienta de negociación”, explicó, en referencia a los rumores que habían vinculado al neerlandés con Mercedes. “En la posición que está Max, que tiene el equipo construido alrededor de él y todo lo que está haciendo Red Bull, irse de ahí a otro sitio... el pasto no siempre es más verde al otro lado. Se puede ver muy bonito, pero no siempre lo es”, remarcó.

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A su juicio, la única preocupación real que podría haber pesado en la balanza era la parte técnica. “Yo creo que la preocupación más grande hubiera sido realmente la parte de motor”, señaló,a advirtiendo que el camino no será sencillo: “Tienen mucho trabajo por delante, no está fácil”.

En cuanto a las cifras que rodearon el anuncio, Montoya fue cauto. Se habló de cerca de 90 millones de dólares por temporada, lo que representaría un precio nunca antes visto en la Fórmula 1. El colombiano, sin embargo, prefirió no entrar en el debate salarial. “Una cosa es lo que dice la gente y otra lo que en verdad uno se gana”, recordó, fiel a una postura que ha repetido en episodios anteriores del pódcast.

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