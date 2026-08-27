Ministerio TIC nombró nueva secretaria general tras salida de funcionaria petrista por orden del presidente Abelardo de la Espriella: quién es Liza Nathalia Rodriguez

La ministra Alexandra Falla Zerrate oficializó el nombramiento de Liza Nathalia Rodriguez Galvis en el Ministerio TIC - Prensa de Abelardo de la Espriella

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Luego de la polémica protagonizada por el presidente Abelardo de la Espriella y la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), al cuestionar el nombramiento de Magda Yolima Amaya Arévalo como secretaria general por su presunto vínculo con el gobierno de Gustavo Petro, la cartera ya eligió a su suplente.

Según se conoció en la tarde del jueves 27 de agosto, Liza Nathalia Rodriguez Galvis fue designada como nueva secretaria general de la entidad, decisión que marca una nueva etapa tras la breve gestión de su antecesora.

La ministra Alexandra Falla Zerrate oficializó el nombramiento de Rodriguez Galvis, quien hasta hace poco se desempeñaba como secretaria general en la gobernación del Valle del Cauca.

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Su llegada al MinTIC se produce después de la renuncia de Magda Yolima Amaya Arévalo, quien dejó el cargo tras una polémica por sus vínculos previos con el Ministerio de Educación durante la administración de Gustavo Petro y la rápida aceptación de su dimisión por parte del gobierno actual.

Rodriguez Galvis trae consigo una sólida formación académica. Es administradora de empresas, cuenta con una maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo, una especialización en Administración de Salud y un doctorado en Estudios de Desarrollo y Territorio.

El movimiento de Rodriguez Galvis hacia el MinTIC no pasa desapercibido, ya que, según fuentes del sector, su llegada fue impulsada directamente por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

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La polémica en el Ministerio de las TIC

El presidente Abelardo de la Espriella pidió a la ministra de las TIC que revise los nombramientos que se estén adelantando dentro de su equipo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Apenas el 15 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó a la ministra Alexandra Falla Zerrate revisar de inmediato los nombramientos en el Ministerio TIC para detectar eventuales incompatibilidades con los principios de su gobierno, una instrucción que apareció después de que se conociera la publicación y posterior retiro de una hoja de vida en la página de aspirantes de la Presidencia.

Falla Zerrate se posesionó el 8 de agosto de 2026 y, en una semana, ya había nombrado a varias personas para integrar su equipo. Según el organigrama publicado en la página oficial de la cartera, allí figuran Camilo Andrés Carrascal Vergel como viceministro de Conectividad, Germán Enrique Bacca Medina como viceministro de Información Digital, Juddy Alexandra Amado como jefa de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales y Ruby Ramírez Medina como jefa de la Dirección Jurídica.

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La orden presidencial fue difundida en X con un mensaje dirigido a la ministra: “Ministra @AlexandraFalla, por favor revise de inmediato los nombramientos que se estén adelantando dentro de su equipo y verifique rigurosamente los antecedentes y actuaciones de quienes aspiren a integrar este Gobierno. Si encuentra situaciones incompatibles con nuestros principios y lineamientos, proceda de conformidad. Los cargos públicos exigen coherencia, idoneidad y compromiso absoluto con el país”.

La ministra respondió en la misma red social y aseguró que ya puso en marcha esa revisión. “Señor Presidente, mi compromiso absoluto es con nuestra Patria Milagro: el sueño de todos! Atendiendo su instrucción, estoy procediendo de inmediato de conformidad. @ABDELAESPRIELLA”.

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La ministra Alexandra Falla Z. inició la revisión de nombramientos en la cartera de las TIC - crédito @AlexandraFalla/X

La instrucción surgió tras reportes sobre nombramiento en el ministerio

La secretaria general del MinTIC renunció y su dimisión fue aceptada apenas tres días después de haber asumido el cargo, en una salida que quedó expuesta tras la orden pública del presidente Abelardo de la Espriella a la ministra Alexandra Falla Zerrate para revisar los nombramientos en la cartera y verificar los antecedentes de quienes fueran a integrar el equipo del ministerio.

El acto administrativo fijó un dato preciso: Magda Yolima Amaya Arévalo presentó su renuncia el 15 de agosto ante la Subdirección para la Gestión del Talento Humano, y la aceptación tuvo efecto desde esa misma fecha. Había sido nombrada mediante la Resolución 1194 del 12 de agosto de 2026 y tomó posesión ese mismo día.

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El documento que formalizó la salida de Amaya no menciona ninguna causa concreta para la renuncia. La resolución se limitó a aceptar la dimisión y a ordenar los trámites administrativos de rigor, entre ellos la entrega del cargo y la presentación del informe correspondiente para su historia laboral.

En medio de la revisión ordenada por el presidente, el nombre de Amaya quedó vinculado al examen interno sobre nuevos funcionarios después de que se conociera que había tenido un vínculo laboral con el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa. Esa entidad está adscrita al Ministerio de Educación y operó durante el Gobierno de Gustavo Petro.

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La instrucción presidencial, de todos modos, no señaló a ningún funcionario en particular. El mandatario habló en términos generales sobre las personas consideradas para integrar la administración.