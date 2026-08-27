Harold Tejada se metió al top 10 de la Vuelta a España tras la sexta etapa: así va la clasificación general

Harold Tejada corre su segunda gran vuelta en la temporada 2026 - crédito Astana XDS

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Tadej Pogačar ganó la sexta etapa de la Vuelta a España 2026 y reforzó su liderato antes de la llegada en alto de la séptima jornada, mientras el colombiano Harold Tejada cerró el día en el décimo puesto de la clasificación general tras resistir en el grupo de perseguidores en Castellón.

Tejada se metió en el top 10 de la general con un retraso de 6 minutos y 30 segundos frente al líder. El esloveno Enric Mas quedó segundo a 3 minutos y 34 segundos y Primož Roglič tercero a 4 minutos y 21 segundos, en una tabla que empezó a tomar forma tras una etapa de alta exigencia.

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La sexta fracción se disputó entre Alcossebre y Castellón sobre 177,4 kilómetros. El trazado incluyó cuatro puertos puntuables, más de 3.000 metros de desnivel y el paso por el Puerto El Bartolo, de primera categoría, con un tramo de tierra a pocos kilómetros de la cima.

El ciclista esloveno del UAE Emirates Tadej Pogacar celebra su victoria en la sexta etapa de La Vuelta a España, de 177.5 km y que discurre este jueves entre las localidades de Alcossebre y Castellón. EFE/ Javier Lizón

180 ciclistas tomaron la salida en una jornada calurosa que necesitó casi dos horas de pelea para consolidar la fuga. Tras 80 kilómetros, se formó un grupo de 16 corredores que llegó a tener una ventaja máxima de 2 minutos y 40 segundos después del sprint intermedio de Benicàssim, en el kilómetro 120,1.

El control del UAE Team Emirates-XRG terminó con esa escapada en la subida a El Bartolo, coronada a 20,6 kilómetros de la meta. Pogačar cambió el ritmo a cuatro kilómetros de la cima, alcanzó la cabeza de carrera y dejó atrás al último superviviente de la fuga un kilómetro después, antes de entrar en el sector de tierra.

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La organización precisó que el grupo perseguidor llegó a 46 segundos de Pogačar y Mas. Allí entraron Harold Tejada, Richard Carapaz, Felix Gall, Primož Roglič y Ramses Debruyne, en una selección que dejó al huilense con opciones abiertas de cara al siguiente bloque montañoso.

Así va la clasificación general de la Vuelta a España 2026 tras la etapa 6

Cycling - Vuelta a Espana - Stage 4 - Andorra la Vella to Andorra la Vella - Andorra la Vella, Andorra - August 25, 2026 UAE Team Emirates - XRG's Tadej Pogacar celebrates wearing the red jersey on the podium after stage 4 REUTERS/Bruna Casas

La general quedó encabezada por Pogačar con un tiempo acumulado de 15 horas, 38 minutos y 27 segundos. Detrás aparecen Mas, Roglič, Carapaz, Gall, Sepp Kuss, Oscar Onley, Debruyne, Mattias Skjelmose y Tejada.

1) Tadej Pogacar (Eslovenia - UAE Team Emirates - XRG): 15 horas, 38 minutos y 27 segundos.

2) Enric Mas (España - Movistar Team): a 3 minutos y 34 segundos.

3) Primoz Roglic (Eslovenia - Red Bull - BORA - hansgrohe): a 4 minutos y 21 segundos.

4) Richard Carapaz (Ecuador - EF Education - EasyPost): a 4 minutos y 50 segundos.

5) Felix Gall (Austria - Decathlon CMA CGM Team): a 4 minutos y 55 segundos.

6) Sepp Kuss (Estados Unidos - Team Visma | Lease a Bike): a 5 minutos y 36 segundos.

7) Oscar Onley (Gran Bretaña - Netcompany INEOS): a 5 minutos y 37 segundos.

8) Ramses Debruyne (Bélgica - Alpecin - Premier Tech): a 5 minutos y 40 segundos.

9) Mattias Skjelmose (Dinamarca - Lidl - Trek): a 5 minutos y 58 segundos.

10) Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 6 minutos y 30 segundos.

26) Juan Felipe Rodríguez (Colombia - EF Education - EasyPost): a 20 minutos y 22 segundos.

36) Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain - Victorious: a 27 minutos y 45 segundos.

145) Iván Ramiro Sosa (Colombia - Equipo Kern Pharma): a 1 hora, 1 minuto y 43 segundos.

155) Juan Guillermo Martínez (Colombia - Team Picnic PostNL): 1 minuto, 5 minutos y 25 segundos

Así será la Etapa 7 de la Vuelta a España 2026

El pelotón, durante la tercera etapa de media montaña de la Vuelta a España 2026 (EFE/ Javier Lizón)

La etapa 7 de la Vuelta a España 2026 se disputa el viernes 28 de agosto con salida en Vall d’Alba y final en alto en Aramón Valdelinares, sobre un recorrido de 149,8 kilómetros y con cinco puertos categorizado.

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El trazado incluye el paso por Fuente de Rubielos, punto que da inicio a un último tramo de ascenso constante hasta la llegada en Aramón Valdelinares. La carrera podrá verse a través de Caracol TV y RCN TV.