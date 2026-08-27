Colombia

Defensa Civil Colombiana tiene nuevo director: Jorge Humberto Jerez fue designado por el gobierno de Abelardo de la Espriella

El Ministerio de Defensa expidió el acto administrativo que oficializó el nombramiento, en medio de labores de respuesta tras los daños producidos por el sismo de agosto de 2026

Jorge Humberto Jerez - crédito Colprensa/@DefensaCivilCo
Un decreto del Ministerio de Defensa formalizó la llegada del funcionario a la entidad responsable de la gestión del riesgo y el apoyo a comunidades en Colombia - crédito Colprensa/@DefensaCivilCo
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El Gobierno Nacional oficializó el nombramiento de Jorge Humberto Jerez como nuevo director general de la Defensa Civil Colombiana a través del Decreto 1322 del 26 de agosto de 2026, expedido por el Ministerio de Defensa Nacional.

La designación se realizó en propiedad y de manera formal dentro de la planta de personal de la institución, bajo la estructura administrativa correspondiente.

La decisión se tomó después del terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026, que provocó afectaciones en varias regiones del país. El decreto establece que la designación de Jerez responde a la necesidad de fortalecer la gestión de emergencias y el apoyo a las comunidades en el actual contexto nacional.

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Jorge Humberto Jerez - crédito suministrada
El Gobierno Nacional oficializó el nombramiento de Jorge Humberto Jerez como nuevo director general de la Defensa Civil Colombiana a través del Decreto 1322 del 26 de agosto de 2026 - crédito suministrada

Jorge Humberto Jerez asume la dirección administrativa y operativa de la Defensa Civil Colombiana, entidad que desarrolla funciones orientadas a la prevención y atención de emergencias, la gestión del riesgo y el respaldo a autoridades y ciudadanos ante situaciones que puedan poner en riesgo a la población.

El documento oficial estipula que el funcionario debe ser notificado formalmente y que se adelantarán las actuaciones administrativas necesarias para su posesión en el cargo.

La Defensa Civil Colombiana, según su información institucional, desarrolla procesos de gestión del riesgo de desastres, acción social, gestión ambiental y programas educativos dirigidos tanto al voluntariado como a la comunidad, con el propósito de contribuir a la seguridad humana en el país y cumplir compromisos de carácter internacional.

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La entidad cuenta con personal y voluntarios desplegados en distintas regiones, dedicados a tareas de prevención, atención y recuperación ante situaciones de emergencia.

Defensa Civil - crédito @DefensaCivilCo/X
La Defensa Civil Colombiana, según su información institucional, desarrolla procesos de gestión del riesgo de desastres, acción social, gestión ambiental y programas educativos dirigidos tanto al voluntariado como a la comunidad - crédito @DefensaCivilCo/X

El acto administrativo no introduce modificaciones adicionales a la estructura de la entidad y concentra su contenido en formalizar la designación de Jorge Humberto Jerez como director general. El decreto tiene vigencia desde la fecha de su expedición y constituye el acto que acredita la llegada de Jerez a la dirección de la Defensa Civil Colombiana.

La Defensa Civil Colombiana es una entidad pública adscrita a la Presidencia de la República, cuya función principal es liderar la gestión integral del riesgo de desastres en el país. Su misión se basa en desarrollar procesos orientados a la prevención, preparación y atención de emergencias, así como a la recuperación de las comunidades afectadas. Esta institución articula acciones con entidades gubernamentales, autoridades locales y la ciudadanía, promoviendo la corresponsabilidad en la protección de la vida, los bienes y el ambiente.

La estructura de la Defensa Civil abarca una dirección general con presencia en todo el territorio nacional a través de seccionales y grupos de voluntarios. Sus actividades incluyen la identificación de amenazas, el análisis de riesgos y la elaboración de planes de contingencia. Se encarga también de la capacitación de la población en temas de autoprotección y primeros auxilios, la realización de simulacros y la promoción de una cultura de prevención.

La entidad cuenta con equipos especializados y protocolos que permiten una respuesta rápida ante deslizamientos, inundaciones, incendios forestales, terremotos y otras emergencias.

Miembros de la Defensa Civil llegaron hasta el lugar para apoyar en las labores de evacuación de las viviendas y un censo preliminar de los afectados - crédito Defensa Civil Colombiana
La Defensa Civil Colombiana es una entidad pública adscrita a la Presidencia de la República, cuya función principal es liderar la gestión integral del riesgo de desastres en el país - crédito Defensa Civil Colombiana

Otra función esencial es la acción social, que implica brindar asistencia humanitaria a personas y comunidades vulnerables. La Defensa Civil ejecuta programas de ayuda alimentaria, apoyo psicosocial y reconstrucción de viviendas en zonas afectadas por desastres. Además, fomenta la gestión ambiental mediante campañas de reforestación, limpieza de fuentes hídricas y educación ambiental. Su enfoque integral contribuye a reducir los impactos de los eventos adversos y fortalece la resiliencia de la población.

El voluntariado es un pilar fundamental de la organización. Miles de colombianos se integran como voluntarios, recibiendo formación y participando en operativos de emergencia. La institución reconoce su labor y promueve constantemente la capacitación para mantener altos estándares de eficiencia y solidaridad.

La Defensa Civil Colombiana opera bajo los lineamientos de la Ley 1523 de 2012, que regula el sistema nacional para la gestión del riesgo de desastres, y toda su información oficial puede consultarse en su portal institucional.

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