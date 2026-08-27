Embajador de Colombia en la India reveló si hay afectados por la emergencia en el norte de Nepal

El embajador recomendó a los colombianos que tengan previsto viajar a la zona afectada en Nepal abstenerse de hacerlo y atender las recomendaciones de las autoridades - crédito Embajada de India

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Las inundaciones repentinas arrasaron comunidades en la frontera entre Nepal y China, dejando al menos 392 muertos y más de 1.400 desaparecidos, según la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres de Nepal y autoridades chinas.

Los equipos de rescate continuán con la búsqueda de supervivientes tras el colapso de un glaciar que desató un torrente de agua, hielo, rocas y lodo.

El Gobierno de Colombia manifestó su respaldo al pueblo y autoridades de Nepal ante la emergencia ocurrida en el norte de ese país, particularmente en las localidades de Rasuwa, Timure, Syabrubesi y Nuwakot. Hasta el momento, no se han reportado colombianos afectados, según confirmó el embajador en India, Víctor Hugo Echeverri Jaramillo.

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El embajador fue enfático: “Ni la Embajada en India, ni el Consulado de Colombia en Nepal, que es honorario, hemos tenido reportes hasta el momento de colombianos afectados por esta tragedia”. Ecehverri detalló que la representación diplomática sigue de cerca la evolución de la crisis en colaboración con autoridades locales.

El embajador en India, Víctor Hugo Echeverri Jaramillo, señaló que tampoco se han recibido solicitudes de asistencia de familias colombianas - crédito Niranjan Shrestha/AP/ Colprensa

De acuerdo con la información más reciente, no se han presentado solicitudes de asistencia por parte de familias colombianas. La Embajada y el Consulado Honorario en Nepal continúan atentos, manteniendo comunicación constante con los organismos encargados de la emergencia.

“Normalmente, los colombianos que viajan a norte de Nepal, no se reportan con el consulado, pero hasta el momento de la tragedia, como les mencioné, no hay ningún reporte de que colombianos se hubieran encontrado en la zona afectada”, detalló el funcionario.

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Para las personas que requieran apoyo, la Embajada de Colombia en India mantiene abiertos sus canales de atención para emergencias, ofreciendo teléfonos locales, WhatsApp y correo electrónico. Estos canales están disponibles tanto para colombianos que residen en Nepal como para quienes buscan información sobre familiares.

Para quienes necesiten información, la Embajada de Colombia en India cuenta con varias vías de contacto. Los teléfonos disponibles son: (91 11) 43202100, (91 11) 43202101, (91 11) 43202102 y (91 11) 43202103. Además, se habilitó un número de WhatsApp para emergencias: +91 742 826 6411, y el correo electrónico eindia@cancilleria.gov.co.

La emergencia en Nepal se concentra en Rasuwa, Timure, Syabrubesi y Nuwakot, en la zona fronteriza con el Tíbet - crédito Reuters

“Nosotros desde el primer momento mantenemos contacto, especialmente a través de nuestro cónsul honorario en Katmandú, sobre la situación, especialmente con Nepal. La verdad es que con India no habría lugar porque las actividades de localización se centran en las autoridades de Nepal. De acuerdo con lo mencionado, no hay colombianos en estas listas de personas afectadas”, mencionó el Embajador.

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Recomendaciones y áreas afectadas

El embajador Echeverri Jaramillo recomendó a los ciudadanos colombianos que planeen viajar hacia la zona norte de Nepal suspender sus planes, siguiendo las indicaciones de las autoridades locales.

La emergencia se concentra en una región fronteriza con el Tíbet, mientras que el centro y sur del país, incluyendo Katmandú, no presentan afectaciones según los reportes actuales.

Las familias colombianas con inquietudes sobre parientes en la zona afectada pueden comunicarse con la Embajada mediante los canales establecidos. Hasta la fecha, no se ha registrado ninguna solicitud formal de apoyo o reporte de emergencia.

La Embajada de Colombia en India y el consulado honorario en Nepal mantienen seguimiento de la emergencia en coordinación con las autoridades - crédito Navesh Chitrakar/ REUTERS

“En caso de que resulte alguna preocupación de alguna familia colombiana por algún familiar que se encuentre en la zona y que no haya sido reportado hasta el momento o algún colombiano que se encuentre en la zona, por favor contactarnos con el teléfono que mencionamos y el correo electrónico que se publicó en la página web de la Cancillería. Nosotros estaremos muy atentos y seguimos muy atentos para brindar todo el apoyo necesario”, afirmó Víctor.

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El Gobierno colombiano expresó su solidaridad con Nepal y manifestó su esperanza de que las labores de búsqueda y rescate permitan pronta atención a las víctimas y la localización de los desaparecidos. La disposición de ayuda y asistencia se mantiene activa mientras evolucionan los acontecimientos en territorio nepalí.