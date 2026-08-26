Colombia

Las imágenes de Viviana Marín en Estados Unidos antes de que le cancelaran la visa por decir que le iba a hacer “invivible” el país a Abelardo de la Espriella: “No tiene derecho a ingresar”

Marín se hizo conocida por un video polémico en el que afirmaba que había que hacerle invivible el país a Abelardo de la Espriella

Viviana Marín Carmona fue señalada públicamente tras exhortar a la militancia juvenil a mantener la movilización social contra la futura administración - crédito ladeloscrespos / Instagram
Viviana Marín Carmona fue señalada públicamente tras exhortar a la militancia juvenil a mantener la movilización social contra la futura administración - crédito ladeloscrespos / Instagram
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La revocatoria de la visa estadounidense a Viviana Marín Carmona, secretaria política de las Juventudes Comunistas de Colombia (Juco) en Bogotá, se produjo tras la difusión de un video donde la activista pronunció frases que desataron controversia nacional.

En la grabación, que circuló ampliamente desde el 29 de junio, Marín Carmona exhortó a su militancia a intensificar la movilización social contra el futuro gobierno, con la frase: “Hacer invivible este país a Abelardo de la Espriella”.

La eliminación de las imágenes en redes sociales coincidió con el aumento de la presión mediática por sus declaraciones y antecedentes de viaje - crédito ladeloscrespos / Instagram
La eliminación de las imágenes en redes sociales coincidió con el aumento de la presión mediática por sus declaraciones y antecedentes de viaje - crédito ladeloscrespos / Instagram

En ese mismo registro, la dirigente añadió: “Decirle a la derecha, pues que sí, hijueputa, somos una plaga. Y somos una hijueputa plaga que les va a salir a la calle todos los putos días de su vida a decirles: ‘Ni mierda, aquí estamos’ (sic)”. El contenido generó una ola de reacciones inmediatas, tanto de apoyo como de rechazo desde distintos sectores.

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La Corporación Colectivo de Abogados Francisco de Paula Santander presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, acusando a Marín de terrorismo e instigación a delinquir. La presión pública creció rápidamente, amplificando el debate sobre los límites de la protesta política y la responsabilidad de los líderes juveniles.

Registros eliminados de Instagram mostraban a Viviana Marín Carmona disfrutando de la nieve en Chicago y de las playas de Tampa en 2015 - crédito ladeloscrespos / Instagram
Registros eliminados de Instagram mostraban a Viviana Marín Carmona disfrutando de la nieve en Chicago y de las playas de Tampa en 2015 - crédito ladeloscrespos / Instagram

En respuesta a la polémica, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, confirmó el 25 de agosto de 2026 la revocatoria de la visa de Marín Carmona. Landau explicó: “Si bien ciertamente tiene derecho a sus opiniones políticas, no tiene derecho a ingresar a EE. UU. No damos la bienvenida a quienes persiguen la oposición política a través de la violencia o la intimidación”.

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Cuando la polémica se hizo viral en redes, Marín también fue objeto de críticas en redes sociales por su supuesta incongruencia ideológica, ya que, según usuarios, “En redes posa de revolucionaria, anticapitalista y antiimperialista, pero en la vida real le fascina irse de paseo a Estados Unidos”. Además, se difundieron imágenes, luego eliminadas, donde disfrutaba de vacaciones en ciudades como Chicago y Tampa durante 2015.

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