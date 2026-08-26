Colombia

Alejandro Gaviria se pronunció tras el fallido nombramiento de su esposa Carolina Soto como presidenta de la CCI: “Desprecio por la ley”

El exministro de Educación y esposo de Carolina Soto cuestionó el autoritarismo de los sectores políticos de derecha e izquierda en Colombia

Para el exministro Gaviria, las sugerencias sobre la nacionalización de medicamentos generan dudas en su implementación - crédito Colprensa
El pronunciamiento de Alejandro Gaviria fue a través de su cuenta oficial de X - crédito Colprensa
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El martes 25 de agosto de 2026 se informó que Carolina Soto asumiría la presidencia de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI); sin embargo, en la madrugada del miércoles 26 de agosto, la excodirectora del Banco de la República desistió de su nombramiento.

Soto indicó que la oposición surgida tras su nombramiento motivó su decisión de declinar el cargo.

“Apreciada Junta Directiva, ante la oposición que generó mi nombramiento como presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, he decidido declinar el ofrecimiento hecho por ustedes”, afirmó.

Por este motivo, Alejandro Gaviria, exministro de Educación y esposo de Carolina Soto, se pronunció en su cuenta oficial de X. En su mensaje, cuestionó el autoritarismo que puede surgir tanto en sectores de derecha como de izquierda.

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“El autoritarismo desbordado de derecha es tan perjudicial como el de izquierda para el sector privado (sic)”, indicó.

Alejandro Gaviria - crédito @agaviriau/X
Alejandro Gaviria cuestionó el autoritarismo que se puede presentar en los sectores de derecha e izquierda - crédito @agaviriau/X

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