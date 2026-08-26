Colombia

Terror en El Tambo, Cauca: van más de 18 ataques con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Las primeras informaciones apuntan a que un grupo armado ilegal, presuntamente vinculado a las disidencias de las Farc, habría coordinado el uso de drones para lanzar artefactos explosivos sobre posiciones estratégicas de la fuerza pública

Ataque con drones explosivos por disidencias en El Tambo, Cauca - crédito @ricarospina/X

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La mañana del miércoles 26 de agosto de 2026 en el centro de El Tambo, Cauca, esta siendo marcada por una serie de ataques armados que alteraron por completo la rutina de sus habitantes. El ambiente se tornó tenso ante el hostigamiento dirigido contra la fuerza pública, lo que obligó a las autoridades a incrementar los controles y buscar resguardar a la población civil.

Según testigos que hablaron con El Pais, el temor se intensificó al contabilizar más de 18 explosiones en pocas horas. “Van más de 18 explosiones; al parecer están lanzando el explosivo con dron incluido contra la estación de Policía”, narró un residente, reflejando la magnitud del miedo que se vive en la zona.

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Las primeras informaciones apuntan a que un grupo armado ilegal, presuntamente vinculado a las disidencias de las Farc, habría coordinado el uso de drones para lanzar artefactos explosivos sobre posiciones estratégicas de la fuerza pública. Los dispositivos fueron vistos sobrevolando varios sectores del municipio, mientras se escuchaban disparos de fusil y detonaciones.

Durante el avance del ataque, la fuerza pública reforzó su presencia y adoptó nuevas medidas para proteger tanto al personal policial como a los civiles. El despliegue de seguridad se extendió a diferentes puntos de la localidad ante la posibilidad de nuevos ataques y por la presencia continua de drones en el aire.

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Una tropa del Ejército Nacional fue emboscada en El Tambo (Cauca) y varios de ellos están secuestrados - crédito Colprensa
Durante el avance del ataque, la fuerza pública reforzó su presencia y adoptó nuevas medidas para proteger tanto al personal policial como a los civiles- crédito Colprensa

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El tambo, CaucaAtaque con explosivosEstación de PolicíaDisidencias de las FarcColombia-Noticias

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