Yaser Asprilla ya no se quedaría en Girona de España y sería prioridad de un equipo del fútbol francés

Yaser Asprilla ha marcado cuatro goles en 54 goles con el Girona de España - crédito ESPN

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Yaser Asprilla podría cambiar de equipo en las próximas horas. El extremo colombiano no tendría intención de continuar en el Girona, club que jugará en la segunda división de España durante la temporada 2026/27 después de perder la categoría, y el Lille de Francia aparece como uno de los principales candidatos para quedarse con sus servicios.

El conjunto francés ha presentado dos propuestas por el futbolista colombiano. La segunda oferta supera los 15 millones de euros fijos, más otros tres millones en variables. Girona, por su parte, tendría una pretensión cercana a los 25 millones de euros más cinco millones en bonos.

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El jugador colombiano llegó como la flamante contratación del Girona FC para la temporada 2024/25 - crédito @yaser_asprilla_10/Instagram

En medio de este escenario, Infobae Colombia contactó a Jonathan Herrera, representante de Yaser Asprilla, quien confirmó que existe interés por parte del jugador en buscar una salida del Girona. “Es cierto, y Asprilla quiere salir del equipo porque descendió para esta temporada 2026/27. Mañana habrá una reunión con los directivos del Girona que puede ser clave para que el jugador manifieste su deseo”, aseguró Herrera.

La reunión, prevista para este jueves 27 de agosto, puede convertirse en un momento determinante para definir el futuro del colombiano. El objetivo de Asprilla sería continuar su carrera en un equipo de primera división, una posibilidad que toma fuerza ante el interés del Lille.

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Este es el anuncio del periodista Julián Capera sobre le posible traspaso de Yaser Asprilla al Lille del fútbol de Francia - crédito @JulianCaperaB/X

Lille, un club que insiste por Asprilla

El LOSC Lille es uno de los clubes históricos del fútbol francés y compite en la Ligue 1, máxima categoría del país. El equipo es cinco veces campeón de Francia y actualmente trabaja en la construcción de un nuevo proyecto deportivo.

El interés llega en un momento particular para el Lille. El club comenzó la temporada 2026/27 de la Ligue 1 con una victoria 2-0 frente al Angers y tiene como entrenador a Davide Ancelotti, hijo del actual seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti.

La operación por Asprilla también se relaciona con la necesidad de los clubes europeos de reforzar sus plantillas antes del cierre del mercado. Para el colombiano, además, se trata de una oportunidad para mantenerse en una competición de primera línea y continuar su proceso de crecimiento.

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El Lille OSC disputará la UEFA Champions League 2026/27, después de finalizar tercero en la Ligue 1 durante la temporada anterior. Esa posición le permitió asegurar su presencia en la fase de liga del principal torneo de clubes de Europa.

El Lille OSC comenzó la temporada 2026-2027 de la Ligue 1 con una victoria sólida por 2-0 ante el Angers y se prepara para enfrentar al Paris Saint-Germain - crédito Benoit Tessier/Reuters

Competencia en su posición para el Lille

La competencia directa del futbolista colombiano Yaser Asprilla en el LOSC Lille de Francia estaría en las posiciones de extremo derecho y mediapunta o volante ofensivo.

Hákon Arnar Haraldsson: el internacional islandés es el mediapunta titular y una de las piezas más importantes del equipo en la creación de juego por el centro.

Félix Correia y Tiago Morais: jugadores habituales que desempeñan funciones por las bandas, compitiendo por los costados del ataque.

Matías Fernández-Pardo y Osame Sahraoui: atacantes de buen desequilibrio que suelen ocupar los extremos o el frente ofensivo del equipo francés

Una promesa del fútbol colombiano

Yaser Asprilla nació el 19 de noviembre de 2003 en Bajo Baudó, Chocó, y comenzó su carrera profesional en Envigado, club reconocido en Colombia por su trabajo de formación de jóvenes futbolistas. Posteriormente dio el salto al fútbol europeo con el Watford de Inglaterra, donde tuvo continuidad en el Championship.

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En 2024 llegó al Girona, en una transferencia que convirtió al colombiano en uno de los fichajes más importantes de la historia del club. Durante la temporada 2024/25 disputó 27 partidos de LaLiga y marcó tres goles, además de participar en la campaña en la que el equipo catalán compitió por primera vez en la Champions League.