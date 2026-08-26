Abelardo de la Espriella se reunió con la Corte Constitucional tras avalar la reforma pensional de Petro: estos son los detalles del encuentro

El encuentro contó con la participación de los magistrados de la Corte Constitucional y del ministro de Justicia, Iván Cancino - crédito Corte Constitucional

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El presidente Abelardo de la Espriella sostuvo el miércoles 26 de agosto una reunión con la Sala Plena de la Corte Constitucional, en el marco de las visitas protocolarias que ha venido adelantando con los principales órganos de la Rama Judicial.

El encuentro tuvo lugar un día después de que el alto tribunal adoptara una decisión sobre la reforma pensional promovida durante el gobierno de Gustavo Petro.

En la reunión participaron los integrantes de la Sala Plena y las directivas de la Corte Constitucional. Entre los magistrados estuvieron Vladimir Fernández, Miguel Polo Rosero, Lina Marcela Escobar, Jorge Enrique Ibáñez, Héctor Carvajal y Carlos Camargo, además de la presidenta de la corporación, Paola Meneses, y la vicepresidenta, Natalia Ángel. Por parte del Ejecutivo acompañó al mandatario el ministro de Justicia, Iván Cancino.

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El ministro también ha acompañado al presidente en los encuentros protocolarios adelantados con el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura.

Un acercamiento con las altas cortes

Los acercamientos con las altas cortes hacen parte del propósito del Gobierno de De La Espriella de fortalecer la coordinación institucional con la Rama Judicial - crédito Corte Constitucional

Estas reuniones hacen parte de la estrategia planteada por el gobierno de De la Espriella para establecer una relación de coordinación con las instituciones que integran la Rama Judicial. En ese propósito, la agenda continuará la con una visita a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.

De esta manera, el Ejecutivo busca mantener contactos directos con los magistrados de las altas cortes durante el comienzo de la nueva administración; y luego de un periodo de tensiones entre el anterior Gobierno y diferentes integrantes de la Rama Judicial.

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Cabe recordar que durante la administración de Gustavo Petro se presentaron desacuerdos públicos con las altas cortes a raíz de decisiones relacionadas con iniciativas y actuaciones del Ejecutivo. Uno de los asuntos que generó mayores diferencias fue precisamente la reforma pensional.

El entonces presidente Petro protagonizó varios desencuentros con el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar cuando este ocupaba la presidencia de la Corte Constitucional, principalmente por el tiempo que tomó el estudio de la ley antes de que el alto tribunal adoptara una decisión.

La reforma pensional fue uno de los temas que generó mayores diferencias entre el anterior Gobierno y la Corte Constitucional, especialmente durante el periodo en que Jorge Enrique Ibáñez ejerció la presidencia del alto tribunal - crédito Presidencia de la República

Ahora, la reunión entre De la Espriella y los magistrados ocurrió un día después de que la Corte Constitucional resolviera devolver a la Cámara de Representantes nueve artículos de la reforma pensional para que se corrigieran los vicios de trámite identificados durante su aprobación.

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Al mismo tiempo, la Corte avaló buena parte del contenido de la reforma impulsada por el Gobierno Petro. La decisión permitió que varios de los componentes de la iniciativa superaran el examen constitucional, mientras que el Congreso deberá volver a revisar los artículos que fueron remitidos a esa corporación legislativa.

La Corte Constitucional también tiene actualmente bajo estudio el decreto mediante el cual el presidente declaró la emergencia económica a raíz del terremoto del 10 de agosto. El examen de esa medida forma parte de las competencias que el alto tribunal ejerce sobre los decretos expedidos por el Ejecutivo en circunstancias excepcionales.

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El acercamiento entre el Gobierno y la Corte se da, además, mientras el Ejecutivo ha presentado ante la Rama Judicial algunas de las reformas que contempla llevar al Congreso. Entre ellas se encuentra una propuesta relacionada con la eliminación de la audiencia de imputación, planteada como una medida para enfrentar la congestión judicial.

La Corte Constitucional tiene además bajo estudio el decreto de emergencia económica expedido por el actual Gobierno a raíz del terremoto - crédito Luisa González/REUTERS

Dentro de los asuntos que han sido socializados con representantes de la Rama Judicial también figura la jurisdicción Agraria. Sobre este mecanismo, la Corte Constitucional ha planteado la necesidad de avanzar en su implementación.

El Gobierno también ha puesto sobre la mesa modificaciones relacionadas con la participación de la Procuraduría General de la Nación en determinados procesos penales. Estas iniciativas forman parte de los asuntos que el Ejecutivo prevé discutir durante el nuevo periodo legislativo.

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