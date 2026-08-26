Gerente del Banco de la República explicó las causas de la apreciación del peso colombiano: relacionó este fenómeno con el déficit fiscal

El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, aseguró que el país se ve favorecido porque los inversionistas extranjeros pueden comprar títulos de deuda pública en moneda nacional - crédito Luisa González/Reuters

Guardar

El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar Gómez, se refirió a la apreciación de la moneda colombiana con respecto al dólar estadounidense, que para el cierre de operaciones del 26 de agosto cotizó en promedio a $3.117,48.

En la Convención Bancaria que se llevó a cabo en Cartagena, Bolívar, Villar Gómez explicó las causas de que la moneda colombiana esté teniendo una “apreciación tan fuerte”.

Según indicó, el fenómeno está relacionado con el déficit fiscal actual del sector público de Colombia. “Paradójicamente, creo que este fenómeno se relaciona de manera importante con el fuerte déficit fiscal que tiene hoy el sector público colombiano. Digo que eso es paradójico porque el déficit fiscal podría convertirse en fuente de presiones a la devaluación y no a la revaluación de la moneda”, detalló el gerente general en el evento.

PUBLICIDAD

El escenario que planteó Villar Gómez sobre las presiones que surgirían debido al déficit fiscal suele presentarse en países que financian el gobierno mediante emisión monetaria o en Naciones donde se cuestiona que la deuda vaya a ser pagada y que no tienen acceso al financiamiento internacional.

Leonardo Villar aseguró que la apreciación de la moneda colombiana se relaciona de manera importante con el fuerte déficit fiscal - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Sin embargo, ese panorama no se está presentando en Colombia, debido a que tiene un buen historial de pago de sus obligaciones financieras. Además, según explicó el gerente general del banco central, el financiamiento está disponible a través de múltiples mecanismos, entre ellos, la capacidad del Gobierno para colocar bonos en el mercado internacional. Además, los inversionistas de otros países pueden comprar títulos de deuda pública en moneda nacional.

PUBLICIDAD

“El financiamiento implica ingresos de capitales que alimentan la oferta de divisas y por esa vía se convierte en fuente importante de apreciación del peso. Lo anterior resulta particularmente paradójico cuando se observa que la apreciación se refuerza cuando mejora la percepción del riesgo del país”, añadió.

En ese sentido, indicó que la llegada de un nuevo Gobierno a Colombia está generando resultados positivos en la materia. A su juicio, la administración de Abelardo de la Espriella, caracterizada por impulsar políticas de derecha, está haciendo anuncios “sanos” que ponen en evidencia su voluntad de hacer un ajuste fiscal y de poner en marcha una política económica que es “más amigable con el sector privado”.

PUBLICIDAD

El hecho de que el Gobierno de De la Espriella quiera hacer un ajuste fiscal estaría favoreciendo a la moneda colombiana - crédito Luisa González/Reuters

“Esto es precisamente lo que ha sucedido en los últimos tres meses en el caso colombiano, por el atractivo que eso genera, atrae recursos del exterior y convertirlos en pesos a través del mercado cambiario”, detalló.

La crisis fiscal actual y el plan de austeridad del Gobierno

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, aseguró que la situación económica y fiscal de Colombia es grave y que, además, es la más compleja que se haya presentado en su historia como República. De acuerdo con el jefe de la cartera, el déficit fiscal es muy alto y la inflación se incrementó.

“La situación económica es muy grave. Es la crisis económica más grave que hemos tenido en nuestra historia republicana (...). Nos deja con el déficit fiscal más grande de nuestra historia, 7,8% del Producto Interno Bruto (PIB), con una inflación aumentando, con un déficit comercial de 16.000 millones de dólares. Nos deja realmente en una situación de endeudamiento peligrosa”, detalló el ministro el 7 de agosto, desde Cali, Valle del Cauca, horas antes de que el presidente Abelardo de la Espriella se posesionara como jefe de Estado.

PUBLICIDAD

El Gobierno anterior dejó el déficit fiscal más grande de la historia: 7,8% del Producto Interno Bruto (PIB), según el ministro de Hacienda - crédito Luisa González/Reuters

En consecuencia, el Gobierno adelantará un plan de ajuste en el que se contempla como primera medida aplicar una política de austeridad centrada en la reducción del malgasto de recursos públicos. El presidente De la Espriella indicó en su momento que eliminará varios cargos estatales para ahorrar dinero.

“La reforma está orientada a eliminar cerca de 229 cargos de entrada, y con eso estoy generando un ahorro aproximado de 10.000 millones de pesos anuales y voy a destinar esos recursos a programas que beneficien directamente a los colombianos”, dijo el primer mandatario en declaraciones públicas.