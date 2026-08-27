Colombia

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos llegó a Colombia para reforzar la cooperación militar con la nueva cúpula de De la Espriella

La agenda técnica del oficial estadounidense contempla evaluaciones de capacidades conjuntas y trabajo con los generales Erick Rodríguez y Carlos Carrasquilla, para enfrentar redes narcoterroristas y afianzar la cooperación en defensa

La adhesión a la Coalición de las Américas Contra los Cárteles, promovida por la administración de Donald Trump, incorpora al país a un bloque de una veintena de gobiernos para coordinar acciones en la región - crédito @Southcom / X

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La llegada del general Francis Donovan, máxima autoridad del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), marcó el inicio de una serie de reuniones con los nuevos líderes de las Fuerzas Militares designados por el presidente Abelardo de la Espriella. La visita se centra en discutir esfuerzos conjuntos para combatir a los narco-terroristas y consolidar la alianza en materia de seguridad entre ambos países.

Donovan fue recibido con honores militares y se dirigió de inmediato a una agenda privada con la cúpula militar, encabezada por el mayor general Erick Rodríguez Aparicio y el mayor general Carlos Carrasquilla Gómez. El encuentro, según el comunicado del Comando Sur, busca “fortalecer la asociación de seguridad entre Estados Unidos y Colombia”.

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La agenda de Donovan en Colombia incluye reuniones técnicas y evaluaciones de las capacidades conjuntas. Según el comunicado oficial, la cooperación se enfocará en inteligencia, reconocimiento y operaciones especiales, áreas en las que el comandante del Comando Sur cuenta con amplia experiencia como líder de infantería de marina.

Colombia se suma a la Coalición de las Américas contra los Cárteles

La visita del general Francis Donovan a Colombia abrió una agenda con la cúpula militar para reforzar la seguridad entre Estados Unidos y Colombia - crédito @Southcom / X
La visita del general Francis Donovan a Colombia abrió una agenda con la cúpula militar para reforzar la seguridad entre Estados Unidos y Colombia - crédito @Southcom / X

Colombia se integró recientemente como miembro de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles (A3C). Esta iniciativa, impulsada por la administración de Donald Trump, agrupa a una veintena de países de la región con el objetivo de enfrentar el narcotráfico y el crimen transnacional.

La adhesión colombiana fue formalizada pocas semanas después de la investidura de De la Espriella, que anunció que la ciudad de Medellín albergará la sede nacional del llamado Escudo de las Américas. El Comando Sur resaltó el papel de Colombia como “socio de larga data en la lucha contra los cárteles y líder vital en la seguridad regional”.

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Renovación en las relaciones bilaterales

La visita de Donovan ocurre en un contexto de renovadas relaciones entre Washington y Bogotá tras el fin del mandato de Gustavo Petro. Durante la administración anterior, la política de paz y el recambio en los altos mandos militares generaron tensiones con la Casa Blanca.

El Comando Sur y las Fuerzas Militares de Colombia centraron las reuniones en combatir a los narco-terroristas y fortalecer la cooperación bilateral - crédito @Southcom / X
El Comando Sur y las Fuerzas Militares de Colombia centraron las reuniones en combatir a los narco-terroristas y fortalecer la cooperación bilateral - crédito @Southcom / X

Con la llegada de De la Espriella al poder, los vínculos bilaterales retomaron su cauce tradicional, con el anuncio de una inversión estadounidense de 1.000 millones de dólares para seguridad y cooperación en defensa.

Tras el cambio de Gobierno, el apoyo de Estados Unidos se extendió también a labores de asistencia humanitaria, como la respuesta ante el terremoto que afectó a Colombia el 10 de agosto.

Cooperación militar y operaciones conjuntas

El Comando Sur, con sede en Florida, coordina las operaciones de defensa de Estados Unidos en América Latina y el Caribe. Bajo el liderazgo de Donovan, la entidad impulsó acciones directas contra el tráfico de drogas, incluyendo la reciente campaña de interdicción de lanchas en el Caribe y el Pacífico. Además, Estados Unidos anunció la puesta en marcha de una fuerza conjunta regional, que será encabezada por el general de división Kevin Jarrard.

“La misión es sincronizar capacidades militares y aplicar presión sostenida contra las redes que amenazan la seguridad colectiva”, afirmó Donovan en su comunicación. Esta fuerza también tendrá capacidad de respuesta ante desastres y apoyo humanitario, como lo evidenciaron las operaciones tras los sismos de junio en Venezuela.

El Plan Patriota 2.0 prevé actividades militares conjuntas en Colombia, mientras el Senado debe debatir el tránsito de tropas extranjeras - crédito MinDefensa
El Plan Patriota 2.0 prevé actividades militares conjuntas en Colombia, mientras el Senado debe debatir el tránsito de tropas extranjeras - crédito MinDefensa

El contexto regional y los desafíos pendientes

La llegada de Donovan a Colombia se produce en medio de la implementación del Plan Patriota 2.0, una nueva estrategia acordada entre ambas naciones para fortalecer las capacidades militares e inteligencia, y enfrentar organizaciones narcoterroristas. El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, afirmó en la reciente cumbre de la A3C que el objetivo es “recuperar capacidades militares y derrotar las amenazas narcoterroristas”.

El acuerdo prevé la realización de actividades militares conjuntas en suelo colombiano, aunque la autorización para el tránsito de tropas extranjeras aún debe ser discutida en el Senado, como estipula la Constitución colombiana.

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