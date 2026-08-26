Daniel Rivera aseguró que el Junior es el pulmón de todo el Caribe colombiano: también comparó la hinchada de su equipo con la de Atlético Nacional

“Cuando el equipo no está bien, la ciudad se siente apagada, este equipo es el pulmón de una región”, Daniel Rivera, jugador del Junior de Barranquilla - crédito Toque Sports

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Para entender la importancia del Junior de Barranquilla no basta con mirar sus títulos o la cantidad de aficionados que asisten al estadio. El club representa una parte de la identidad de la región Caribe colombiana y, según Daniel Rivera, defensor central del equipo, su influencia trasciende las fronteras de Barranquilla.

El jugador habló con Toque Sports y explicó lo que significa vestir la camiseta rojiblanca y la responsabilidad que implica hacerlo.

El Junior es uno de los clubes más tradicionales del fútbol profesional colombiano. Fue fundado el 7 de agosto de 1924 en el barrio Rebolo de Barranquilla y, desde entonces, se convirtió en uno de los principales referentes deportivos de la costa Caribe, entre otras porque es el único equipo en esa ciudad, la capital atlanticense desde su origen en la primera división del fútbol profesional colombiano. Su apodo más conocido es el ‘Tiburón’, aunque también es identificado como el conjunto ‘rojiblanco’ por los colores de su uniforme.

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En el campeonato de primera división, conocido actualmente como Liga BetPlay, Junior acumula 12 títulos. El más reciente lo consiguió en junio de 2026, cuando derrotó a Atlético Nacional en la final y se consagró bicampeón, después de haber ganado también el torneo del segundo semestre de 2025. Es bicampeón del fútbol colombiano.

En este 2026, Daniel Rivera ha jugado con Junior de Barranquilla 15 partidos, 11 como titular y cuatro ingresando desde el banco de suplentes - crédito Daniel Rivera

¿Cuántos partidos ha jugado Daniel Rivera con Junior de Barranquilla este 2026?

Para Rivera, sin embargo, el significado del club va mucho más allá de ese palmarés. El defensor, que ha disputado 16 de los 27 partidos del Junior en el fútbol profesional colombiano durante este 2026, explicó a Toque Sports que el estado de ánimo de la ciudad está directamente relacionado, según su opinión, con los resultados del equipo: “Cuando el equipo no está en los mejores momentos, la ciudad está un poquito apagada. Junior es el pulmón y corazón de toda la región Caribe”.

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El futbolista incluso sostuvo que el Junior no debe entenderse únicamente como el equipo de Barranquilla. En su concepto, la institución tiene seguidores en diferentes departamentos de la costa Caribe y puso varios ejemplos para dimensionar ese alcance.

Junior de Barranquilla en este 2026 quedó eliminado de la Copa Sudamericana, Libertadores y sigue en la competencia nacional de liga y copa - crédito Colprensa

“Llegar a Junior es llegar a un equipo grande, no de una ciudad sino de una región. A donde quiera que vayas en la Costa se habla del Junior. En Cartagena hay más hinchas del Junior que del Real Cartagena; en Valledupar me sorprendió la cantidad de hinchas que había. En Santa Marta pasa igual: hay más del Junior que del Unión”.

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El mensaje de Rivera también habla de la responsabilidad que sienten los futbolistas. Para muchos aficionados, asistir a un partido representa un esfuerzo económico importante, algo que el defensor tiene presente cada vez que juega como local.

“Es una gran responsabilidad para nosotros, porque queremos darle siempre esa alegría y paz a la gente. Mucha gente deja de comer para pagar una boleta e irnos a ver”, explicó en Toque Sports.

Según Win Sports, Junior de Barranquilla tiene de cuatro a cinco millones de hinchas - crédito Luisa Gonzáles/Reuters

Salidas de la hinchada del Junior de Barranquilla en el estadio de la ciudad: el Metropolitano

Esa relación se hace todavía más evidente en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, escenario en el que Junior disputa habitualmente sus partidos como local y que se convirtió en uno de los lugares más representativos del fútbol de Barranquilla.

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Rivera reconoció que jugar allí genera una sensación diferente para un futbolista: “El Metropolitano es una cosa de locos. Es muy imponente. Yo hacía la comparación entre la salida que nos hicieron a nosotros en la final ante Atlético Nacional allá en Medellín, y sí, muy chévere pero no te impone, nada. En cambio la que nos hicieron a nosotros nuestros hinchas enfrentando a Deportes Tolima te impone muchísimo respeto”.

La conversación de Toque Sports también permitió conocer la percepción de Rivera sobre algunos de sus compañeros. El defensor habló de Luis Fernando Muriel, delantero con experiencia internacional, y contó cómo es enfrentarlo durante los entrenamientos.

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“Me ha tocado sufrir a Muriel en los entrenamientos. Es un jugador que va conduciendo y, de la nada, te saca un remate dentro de la misma conducción. Tiene mucha técnica; sin necesidad de acomodarse, remata”.