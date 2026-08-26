Carlos Antonio Vélez compartió su decálogo de las razones por las que les va mal a los equipos del fútbol colombiano cuando compiten a nivel internacional

Junior Hernández aprovechó el regalito, sacó el remate de larga distancia y estampó el 1-2 (1-3 global) de Deportes Tolima contra Independiente Del Valle - crédito ESPN Colombia

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La eliminación de Deportes Tolima de la Copa Libertadores volvió a abrir el debate sobre el rendimiento de los equipos colombianos en los torneos internacionales. El conjunto dirigido por David González perdió 3-1 contra Independiente del Valle en el estadio Banco Guayaquil y, después del 0-1 sufrido en Ibagué, quedó eliminado con un marcador global de 4-1.

El resultado es otra muestra de las dificultades que han tenido los clubes colombianos en los últimos años. Desde que Atlético Nacional ganó la Copa Libertadores de 2016, solamente Deportivo Pereira ha alcanzado los cuartos de final de ese torneo. El equipo risaraldense llegó a esa instancia en 2023, pero fue eliminado por Palmeiras.

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En la Copa Sudamericana, Once Caldas también llegó a cuartos de final y quedó eliminado frente a Independiente del Valle. Los otros clubes colombianos que alcanzaron esa fase fueron Junior en 2017; Independiente Santa Fe, Junior y Deportivo Cali en 2018; La Equidad en 2019; Junior en 2020 e Independiente Medellín en 2024. Es decir, ocho equipos entre 80 participaciones.

Para Carlos Antonio Vélez, la explicación no está simplemente en la cantidad de partidos disputados o en el número de clubes participantes. El periodista expuso en Win Sports un decálogo de problemas que, según su análisis, afectan al fútbol colombiano.

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El decálogo de las razones por las que los equipos del fútbol profesional colombiano no tienen el mejor rendimiento a nivel internacional - crédito Win Sports

El decálogo de Carlos Antonio Vélez

Apego por el pasado y equipos envejecidos: Vélez cuestionó que los clubes colombianos continúen apostando por jugadores de nombre y experiencia, en lugar de construir planteles competitivos. “Tenemos equipos envejecidos, lentos, casi sin reacción, juegan un fútbol viejo”, afirmó. Para él, esa tendencia también se refleja en la Selección Colombia. Desorganización administrativa y deudas: el periodista señaló los problemas económicos que arrastran algunas instituciones. Mencionó específicamente a Deportivo Pasto, Deportivo Pereira y Atlético Bucaramanga como ejemplos de clubes que todavía enfrentan deudas acumuladas. Arbitrajes de baja calidad: Vélez consideró que el nivel arbitral también influye en el desarrollo del campeonato. “Arbitraje de muy mala calidad que conspira con el bajo nivel del torneo y altera la competencia”, sostuvo en ese canal deportivo. Falta de estadios adecuados: otro problema es la infraestructura. Según el periodista, hay clubes que no tienen escenarios propios, otros juegan en canchas que no corresponden a las exigencias de la competencia y algunos carecen de iluminación. Técnicos temerosos y proyectos inestables: Vélez cuestionó la manera en que algunos dirigentes construyen sus proyectos deportivos. “Tenemos mucho técnico temeroso, proyectos pegados con babas por los dirigentes que no entienden de fútbol y caen en los ofrecimientos de los empresarios”, manifestó en Win Sports. Pocos proyectos formativos: el periodista criticó la poca continuidad que reciben los jugadores jóvenes. “Hay pocos proyectos formativos y los pocos no son respaldados”, dijo, al cuestionar también que algunos entrenadores prefieran apoyarse en futbolistas veteranos que controlan los vestuarios. Dinero mal repartido: Vélez también apuntó contra la distribución de los recursos. Consideró que los clubes que representan al país internacionalmente deberían contar con mayores ingresos para fortalecer sus estructuras y planteles. Problemas de gobernanza: el octavo punto está relacionado con los dirigentes. Según Vélez, algunos priorizan “el crecimiento personal” y la obtención de beneficios propios por encima del desarrollo de las instituciones que administran. Patrocinio a las barras bravas: el comunicador criticó el poder que, según él, se les ha entregado a grupos de aficionados violentos. “Se les entrega un poco de poder que no deberían tener”, afirmó en Win Sports, al considerar que esto desestabiliza y desvaloriza el producto. Una Selección Colombia que sirve de espejo: finalmente, Vélez cuestionó al equipo nacional. La calificó como “un monumento a la mediocridad” y afirmó que es un referente para los clubes: “Hace 25 años no gana nada y sigue siendo dirigida por los mismos”.

Esta es la estructura para fomentar el crecimiento del jugador joven en Ecuador - crédito Win Sports

El proyecto de Independiente del Valle es el ejemplo

El analista Carlos Antonio Vélez puso como referencia el fútbol ecuatoriano y destacó que allí existe una estructura orientada al desarrollo del jugador joven. Su explicación se puede resumir en cuatro puntos:

Nuevo reglamento del jugador aficionado de la Federación Ecuatoriana de Fútbol: establece límites de edad, contratos de formación y mecanismos de compensación. Obligatoriedad en la Serie B: se establecieron mecanismos para que los futbolistas jóvenes tengan participación competitiva y continúen su proceso de formación. Nuevo formato de categorías formativas: busca organizar el desarrollo de los jugadores desde edades tempranas y generar continuidad entre las diferentes etapas. Proyecto ‘Rookies’ de la FIFA: aparece como parte de los planes que Ecuador tiene en el horizonte para seguir fortaleciendo la formación.

Carlos Antonio Vélez dio un decálogo de las razones del resultado de los equipos del fútbol colombiano a nivel internacional, a propósito de la derrota del Deportes Tolima - crédito CAV/Deportes Tolima