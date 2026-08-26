El Chocó recibirá 50 millones de dólares para reconstruir colegios que destruyó el terremoto del 10 de agosto: quién los aportará

El terremoto de 7,4 grados dejó 811 instituciones educativas colapsadas, como el Colegio Carrasquilla, en Quibdó, capital del Chocó - crédito Unicef

Guardar

El presidente ejecutivo de Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Sergio Díaz-Granados, anunció un millonario aporte destinado a la reconstrucción de colegios en el departamento del Chocó, como parte de la respuesta a la emergencia ocasionada por el terremoto del 10 de agosto de 2026.

El anunció lo hizo durante su intervención en la Convención Bancaria. Dijo que el paquete financiero busca priorizar la educación y proteger a la niñez en una de las regiones más afectadas de Colombia.

Díaz-Granados precisó que “vamos a proyectar cerca de USD50 millones de dólares del banco, para la prioridad en la ejecución de construcción de colegios y con el sector privado hemos podido también recoger recursos, sumado a lo nuestro para preparar proyectos para los colegios”, afirmó.

PUBLICIDAD

El alto directivo de CAF remarcó que el objetivo central de la inversión es evitar que niños y jóvenes sean captados por organizaciones criminales en el Chocó. “No es un tema de solamente reconstruir colegios, es un tema de evitar que jóvenes y niños terminen reclutados por bandas criminales en el Chocó”, sostuvo.

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo del CAF, intervino en la Convención Bancaria de Asobancaria - crédito Asobancaria

La preocupación de CAF también se extiende a los efectos económicos del fenómeno de El Niño sobre Colombia. Díaz-Granados expresó su inquietud por las posibles repercusiones del fenómeno climático, que podría afectar la economía y acentuar desafíos en sectores vulnerables.

De igual manera, en otro asunto, analizó el impacto del reordenamiento de los flujos comerciales globales y citó como ejemplo que “México desplazó a China como socio comercial de Estados Unidos en sectores como vehículos y hardware”. Esta tendencia, según el ejecutivo, refleja cómo los alineamientos políticos están transformando el panorama económico de la región.

PUBLICIDAD

Añadió que la volatilidad del dólar influye en las condiciones de crecimiento de las economías emergentes, al señalar que “cuando el dólar cede, las economías emergentes encuentran mejores condiciones para crecer y financiar su producción interna”. Finalmente, advirtió que los desastres naturales imponen desafíos cada vez mayores y planteó como prioridad la necesidad de atraer más capital para fortalecer la capacidad productiva de Colombia.

Efectos del terremoto en el Chocó

El terremoto del 10 de agosto de 2026, de magnitud 7,4, tuvo un impacto devastador en el departamento del Chocó y en otras regiones del occidente de Colombia. Según los reportes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el sismo dejó:

PUBLICIDAD

329 personas muertas.

4.600 personas heridas.

234 personas desaparecidas.

31.450 viviendas destruidas.

175.397 viviendas averiadas.

574 estructuras colapsadas y serios daños en infraestructuras clave como hospitales, centros educativos, vías, puentes y acueductos.

156.994 familias y 317.137 personas afectadas en 16 departamentos y 494 municipios.

Shakira caminó por las calles junto con la gobernadora Nubia Carolina Cárdenas y visitaron el Tecnológico Industrial Carrasquilla - crédito @hey_timor / X

En respuesta a la emergencia, el Gobierno nacional declaró el estado de desastre y activó ayudas humanitarias y económicas. Entre las principales medidas se encuentran:

Entrega de un apoyo económico mensual de $875.452 durante tres meses para las familias que perdieron su vivienda o cuyo hogar quedó inhabitable, lo que representa un total de $2.626.356 por familia.

La Ungrd destinó $100.000 millones a subsidios temporales de arrendamiento.

El Ministerio de Vivienda flexibilizó requisitos para facilitar el acceso a soluciones habitacionales definitivas.

Se habilitó el primer banco de materiales del Chocó, con bodegas en la Gobernación y la llegada inicial de 480 toneladas de materiales de construcción.

El Gobierno implementó un modelo de autorreparación y autorreconstrucción asistida para que las familias puedan participar en la recuperación de sus viviendas cuando las condiciones técnicas lo permitan. La estrategia incluye:

Asesoría técnica.

Entrega directa de materiales.

Cobertura de sobrecostos logísticos para el transporte de insumos a las zonas más afectadas.

Se activaron líneas de créditos blandos por USD80 millones para pymes y empresas de los sectores cafetero, pesquero y turístico.

Se creó un fondo de emergencia de USD25 millones para reparaciones urgentes en infraestructura educativa y sanitaria (TDI Colombia).

El presidente Abelardo de la Espriella ya firmó el decreto de emergencia económica, con el que tendrá facultades extraordinarias para asumir la catástrofe generada por el terremoto - crédito suministrada a Infobae Colombia

Ayuda internacional para el Chocó

La ayuda internacional también llegó al departamento.

Por ejemplo:

Suecia envió 150 tiendas de campaña y 720 mantas como parte de la protección civil.

Argentina trasladó 32 efectivos militares, equipos de asistencia humanitaria y 4.000 soluciones alimenticias.

Organismos internacionales y países como Estados Unidos ofrecieron recursos para refugio, alimentos y asistencia a los damnificados.

Ecopetrol asignó $5.000 millones para kits de ayuda humanitaria y el programa de voluntariado corporativo.

Bavaria y Luis Carlos Sarmiento Angulo hicieron importantes donaciones para la reconstrucción y atención de las víctimas.

Con exactitud, en el ámbito educativo, el terremoto afectó a 3.421 instituciones educativas y mantuvo cerrado el colegio más grande del Chocó por riesgos estructurales. Para atender a los estudiantes, se implementó un programa de educación virtual que benefició a más de 4.000 niños y adolescentes, con entrega de dispositivos electrónicos y capacitación a familias. Las autoridades locales y nacionales trabajan en inspecciones técnicas antes de reactivar las clases presenciales.

PUBLICIDAD

La recuperación completa de la región dependerá del ritmo de recaudación de fondos y de la inversión pública, con un plan integral de reconstrucción que contempla refuerzo de redes eléctricas, mejoras en la conectividad vial y la reconstrucción de vivienda e infraestructura social y productiva.