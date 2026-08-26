Colombia

El Chocó recibirá 50 millones de dólares para reconstruir colegios que destruyó el terremoto del 10 de agosto: quién los aportará

“No es un tema de solamente reconstruir colegios, es un tema de evitar que jóvenes y niños terminen reclutados por bandas criminales en el Chocó”, afirmó el presidente del CAF, Sergio Díaz-Granados

El terremoto de 7,4 grados dejó 811 instituciones educativas colapsadas, como el Colegio Carrasquilla, en Quibdó - crédito Unicef
El terremoto de 7,4 grados dejó 811 instituciones educativas colapsadas, como el Colegio Carrasquilla, en Quibdó, capital del Chocó - crédito Unicef
Guardar

El presidente ejecutivo de Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Sergio Díaz-Granados, anunció un millonario aporte destinado a la reconstrucción de colegios en el departamento del Chocó, como parte de la respuesta a la emergencia ocasionada por el terremoto del 10 de agosto de 2026.

El anunció lo hizo durante su intervención en la Convención Bancaria. Dijo que el paquete financiero busca priorizar la educación y proteger a la niñez en una de las regiones más afectadas de Colombia.

Díaz-Granados precisó que “vamos a proyectar cerca de USD50 millones de dólares del banco, para la prioridad en la ejecución de construcción de colegios y con el sector privado hemos podido también recoger recursos, sumado a lo nuestro para preparar proyectos para los colegios”, afirmó.

PUBLICIDAD

El alto directivo de CAF remarcó que el objetivo central de la inversión es evitar que niños y jóvenes sean captados por organizaciones criminales en el Chocó. “No es un tema de solamente reconstruir colegios, es un tema de evitar que jóvenes y niños terminen reclutados por bandas criminales en el Chocó”, sostuvo.

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo del CAF, intervino en la Convención Bancaria de Asobancaria - crédito Asobancaria
Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo del CAF, intervino en la Convención Bancaria de Asobancaria - crédito Asobancaria

La preocupación de CAF también se extiende a los efectos económicos del fenómeno de El Niño sobre Colombia. Díaz-Granados expresó su inquietud por las posibles repercusiones del fenómeno climático, que podría afectar la economía y acentuar desafíos en sectores vulnerables.

De igual manera, en otro asunto, analizó el impacto del reordenamiento de los flujos comerciales globales y citó como ejemplo que “México desplazó a China como socio comercial de Estados Unidos en sectores como vehículos y hardware”. Esta tendencia, según el ejecutivo, refleja cómo los alineamientos políticos están transformando el panorama económico de la región.

PUBLICIDAD

Añadió que la volatilidad del dólar influye en las condiciones de crecimiento de las economías emergentes, al señalar que “cuando el dólar cede, las economías emergentes encuentran mejores condiciones para crecer y financiar su producción interna”. Finalmente, advirtió que los desastres naturales imponen desafíos cada vez mayores y planteó como prioridad la necesidad de atraer más capital para fortalecer la capacidad productiva de Colombia.

Efectos del terremoto en el Chocó

El terremoto del 10 de agosto de 2026, de magnitud 7,4, tuvo un impacto devastador en el departamento del Chocó y en otras regiones del occidente de Colombia. Según los reportes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el sismo dejó:

  • 329 personas muertas.
  • 4.600 personas heridas.
  • 234 personas desaparecidas.
  • 31.450 viviendas destruidas.
  • 175.397 viviendas averiadas.
  • 574 estructuras colapsadas y serios daños en infraestructuras clave como hospitales, centros educativos, vías, puentes y acueductos.
  • 156.994 familias y 317.137 personas afectadas en 16 departamentos y 494 municipios.

Shakira caminó por las calles junto con la gobernadora Nubia Carolina Cárdenas y visitaron el Tecnológico Industrial Carrasquilla - crédito @hey_timor / X

En respuesta a la emergencia, el Gobierno nacional declaró el estado de desastre y activó ayudas humanitarias y económicas. Entre las principales medidas se encuentran:

  • Entrega de un apoyo económico mensual de $875.452 durante tres meses para las familias que perdieron su vivienda o cuyo hogar quedó inhabitable, lo que representa un total de $2.626.356 por familia.
  • La Ungrd destinó $100.000 millones a subsidios temporales de arrendamiento.
  • El Ministerio de Vivienda flexibilizó requisitos para facilitar el acceso a soluciones habitacionales definitivas.
  • Se habilitó el primer banco de materiales del Chocó, con bodegas en la Gobernación y la llegada inicial de 480 toneladas de materiales de construcción.

El Gobierno implementó un modelo de autorreparación y autorreconstrucción asistida para que las familias puedan participar en la recuperación de sus viviendas cuando las condiciones técnicas lo permitan. La estrategia incluye:

  • Asesoría técnica.
  • Entrega directa de materiales.
  • Cobertura de sobrecostos logísticos para el transporte de insumos a las zonas más afectadas.
  • Se activaron líneas de créditos blandos por USD80 millones para pymes y empresas de los sectores cafetero, pesquero y turístico.
  • Se creó un fondo de emergencia de USD25 millones para reparaciones urgentes en infraestructura educativa y sanitaria (TDI Colombia).
Abelardo de la Espriella - decreto de emergencia económica
El presidente Abelardo de la Espriella ya firmó el decreto de emergencia económica, con el que tendrá facultades extraordinarias para asumir la catástrofe generada por el terremoto - crédito suministrada a Infobae Colombia

Ayuda internacional para el Chocó

La ayuda internacional también llegó al departamento.

Por ejemplo:

  • Suecia envió 150 tiendas de campaña y 720 mantas como parte de la protección civil.
  • Argentina trasladó 32 efectivos militares, equipos de asistencia humanitaria y 4.000 soluciones alimenticias.
  • Organismos internacionales y países como Estados Unidos ofrecieron recursos para refugio, alimentos y asistencia a los damnificados.
  • Ecopetrol asignó $5.000 millones para kits de ayuda humanitaria y el programa de voluntariado corporativo.
  • Bavaria y Luis Carlos Sarmiento Angulo hicieron importantes donaciones para la reconstrucción y atención de las víctimas.

Con exactitud, en el ámbito educativo, el terremoto afectó a 3.421 instituciones educativas y mantuvo cerrado el colegio más grande del Chocó por riesgos estructurales. Para atender a los estudiantes, se implementó un programa de educación virtual que benefició a más de 4.000 niños y adolescentes, con entrega de dispositivos electrónicos y capacitación a familias. Las autoridades locales y nacionales trabajan en inspecciones técnicas antes de reactivar las clases presenciales.

La recuperación completa de la región dependerá del ritmo de recaudación de fondos y de la inversión pública, con un plan integral de reconstrucción que contempla refuerzo de redes eléctricas, mejoras en la conectividad vial y la reconstrucción de vivienda e infraestructura social y productiva.

Temas Relacionados

Terrremoto en ColombiaChocóCAFColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

América de Cali vs. Junior FC EN VIVO: GOL de América en la fecha siete en la Liga BetPlay 2026-II

Si el equipo caleño consigue los tres puntos se convierte en el nuevo líder del campeonato, mientras que si lo hace el barranquillero, tendrá chances de entrar al grupo de los ocho

América de Cali vs. Junior FC EN VIVO: GOL de América en la fecha siete en la Liga BetPlay 2026-II

De la Espriella anunció el desmonte de la Paz Total de Petro y firmó extradiciones de negociadores de las disidencias de las Farc, Los Pachenca y el ELN

El presidente de la República firmó las órdenes de tres de los mencionados, que se encuentran privados de la libertad, y dio instrucciones para la captura y envío a los Estados Unidos de dos subversivos más

De la Espriella anunció el desmonte de la Paz Total de Petro y firmó extradiciones de negociadores de las disidencias de las Farc, Los Pachenca y el ELN

Incendios forestales en Tolima y otras regiones hoy miércoles 26 de agosto en VIVO: persisten incendios en Tolima y rescatan animales afectados

Tolima es el municipio más afectado con 10 incendios activos según la UNGRD

Incendios forestales en Tolima y otras regiones hoy miércoles 26 de agosto en VIVO: persisten incendios en Tolima y rescatan animales afectados

Abelardo de la Espriella se reunió con la Corte Constitucional tras avalar la reforma pensional de Petro: estos son los detalles del encuentro

La reunión se produjo en el Palacio de Justicia como parte de la agenda de acercamientos del Ejecutivo con las altas cortes, en momentos en que el alto tribunal estudia nuevas decisiones de alcance nacional

Abelardo de la Espriella se reunió con la Corte Constitucional tras avalar la reforma pensional de Petro: estos son los detalles del encuentro

Gerente del Banco de la República explicó las causas de la apreciación del peso colombiano: relacionó este fenómeno con el déficit fiscal

Leonardo Villar aseguró que la revaluación de la moneda obedece, en parte, a que el país tiene un buen historial de pago de sus obligaciones financieras

Gerente del Banco de la República explicó las causas de la apreciación del peso colombiano: relacionó este fenómeno con el déficit fiscal
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W ya está en modo novia y viajó a Barranquilla para probarse su vestido para la boda con Pipe Bueno

Luisa Fernanda W ya está en modo novia y viajó a Barranquilla para probarse su vestido para la boda con Pipe Bueno

Jorge Barón regañó a Kris R. por su canción ‘Gamina’: “Muchas groserías y no se le entiende nada”

El cantante Nelson Velásquez, involucrado en la parranda vallenata en cárcel de Itagüí, aclaró su relación con Gustavo Petro: “Respete mi nombre y mi trayectoria”

Iván Marín aclaró su relación con Lina Tejeiro tras roces en ‘MasterChef Celebrity’: “No creo que haya sido tan fuerte”

Alexa Torrex confesó que se siente atraída por mujeres desde los 16 años y que Beba de la Cruz “está enamorada” de ella

Deportes

América de Cali vs. Junior FC EN VIVO: GOL de América en la fecha siete en la Liga BetPlay 2026-II

América de Cali vs. Junior FC EN VIVO: GOL de América en la fecha siete en la Liga BetPlay 2026-II

La eliminación del Deportes Tolima prolonga a 10 años la ausencia de Colombia en cuartos de final de Copa Libertadores

River Plate vs. Santa Fe Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Cardenal

Yaser Asprilla ya no se quedaría en Girona de España y sería prioridad de un equipo del fútbol francés

Daniel Rivera aseguró que el Junior es el pulmón de todo el Caribe colombiano: también comparó la hinchada de su equipo con la de Atlético Nacional