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Dura queja de un futbolista de Millonarios contra la cancha del estadio Cincuentenario de Medellín: “No se puede jugar”

Stiven Barreiro, en su primer partido como titular con los azules, no se vio cómodo con el estadio del campo de juego, en el empate 1-1 contra Águilas Dordas

Estadio Cincuentenario Medellín
El estadio Cincuentenario de Medellín es la sede temporal de Águilas Doradas, mientras se renueva el Alberto Grisales de Rionegro - crédito Águilas Doradas
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Millonarios viene de empatar 1-1 ante Águilas Doradas en Medellín, un resultado que le benefició porque se trató de un rival directo. Además, fue en condición de visitante y le permitió mantenerse en el grupo de los ocho primeros con ocho puntos, en medio de un rendimiento criticado por los hinchas.

Un defensor del club criticó el estadio Cincuentenario, donde el conjunto dorado hace de local, porque el Alberto Grisales, de Rionegro, se encuentra en remodelación desde diciembre de 2025. Por ese motivo, el equipo se trasladó a la capital antioqueña.

Millonarios, por lo pronto, se alista para viajar a Villavicencio y enfrentarse a Llaneros, uno de los clubes sorpresa de la Liga BetPlay, ya que es segundo con 11 puntos. Será un rival exigente en la séptima jornada, a la que el conjunto azul llega con la necesidad de ganar para acercarse al líder, América de Cali.

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“No es la mejor cancha para mostrar un buen fútbol”

Stiven Barreiro criticó el estado del campo tras el empate 1-1 entre Millonarios y Águilas Doradas en el estadio Cincuentenario de Medellín, partido en el que debutó como titular con el equipo capitalino. El defensor dijo que el terreno no permitió jugar al nivel que se trabaja durante la semana.

En declaraciones al programa El VBar Caracol, el central sostuvo: “El campo tampoco ayudaba mucho, es un campo en el que no se puede jugar al fútbol, sino que es más de metedera... no es la mejor cancha para mostrar un buen fútbol, para que todo fluya de la mejor manera”.

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-crédito David Jaramillo/Colprensa
Stiven Barreiro es una de las siete contrataciones de Millonarios para el segundo semestre de 2026 - crédito David Jaramillo/Colprensa

El central explicó que la condición de la cancha obliga a modificar el plan: “Ahí debe ser un fútbol más directo que de elaboración, por eso lanzaron muchos balones largos: ”No se podía salir desde el fondo como nos gusta y llevarle la pelota a los volantes para generar”.

Barreiro agregó que, por su experiencia, venía habituado a iniciar el juego desde atrás, pero aseguró que en esa superficie no fue posible: “En mi paso por México me acostumbré a sacar el balón del fondo para los volantes o los laterales, pero en esa cancha era imposible”.

-crédito David Jaramillo/Colprensa
Millonarios y Águilas Doradas empataron 1-1 en la sexta fecha de la Liga BetPlay - crédito David Jaramillo/Colprensa

De esta manera, el central quiere consolidarse con Millonarios en el fútbol colombiano, aunque aún no se acostumbra del todo a los tipos de cancha en los escenarios del país, pues algunos no están en las mejores condiciones que otros con mayor presupuesto para mantenimiento y cuidado.

“Estábamos haciendo el partido para llevarnos los tres puntos”

Luego del empate 1-1 con Águilas Doradas en Medellín, el técnico Fabián Bustos sostuvo que su equipo fue superior en el primer tiempo y que mereció abrir el marcador antes. También afirmó que, tras el gol, no logró sostener durante cinco o 10 minutos la ventaja que, a su juicio, habría obligado al rival a jugar más abierto.

El argentino señaló que, después de agotar las ventanas de sustitución, la salida de Sergio Mosquera significó jugar con uno menos en un tramo decisivo: “Estábamos haciendo el partido para llevarnos los tres puntos y la lesión de Sergio al final, nos privó de poder tener más ambición y podernos llevar los tres puntos”, dijo Bustos.

El entrenador también mencionó que Sebastián Valencia terminó “medio golpeado”, en una secuencia en la que, según explicó, el equipo quedó cada vez más limitado físicamente. Para Bustos, ese cuadro alteró el plan con el que había salido a buscar la victoria en el segundo tiempo

-crédito David Jaramillo/Colprensa
El técnico de Millonarios, Fabián Bustos, aseguró que el club quería sumar otro triunfo ante Águilas Doradas, pues venía de dos seguidos -crédito David Jaramillo/Colprensa

Bustos se refirió además a una jugada del primer tiempo que, a su entender, podía haber sido revisada como penalti, aunque evitó desarrollar la crítica al trabajo del árbitro José Ortiz: “Si yo hablo, puedo llegar a ser sancionado, yo también veo esas cosas. Estamos viendo Sudamericana y Libertadores, toda la semana, vimos el Mundial, vimos los arbitrajes, no quiero hablar de eso”, afirmó. Luego agregó: “Hay una jugada del primer tiempo, donde a uno de ellos les sacan amarilla, para mí es una falta revisable y no se revisa”.

Otra de las decisiones que explicó fue la salida de Andrey Estupiñán, apenas 40 minutos después de haber ingresado. Bustos sostuvo que el cambio respondió a una búsqueda táctica: sumar más fútbol, desequilibrio y velocidad para intentar ganar el partido.

Yo siempre trato de priorizar el grupo antes de las personas”, dijo sobre esa sustitución. También reconoció que Estupiñán podía estar molesto y que “a lo mejor” tenía razón en sentirse así, aunque defendió la decisión como una medida necesaria para modificar el trámite.

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