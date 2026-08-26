José Manuel Restrepo aclaró dudas al embajador de China en Colombia, que se sintió ‘excluido’ de evento de agradecimiento por ayuda tras terremoto

El vicepresidente José Manuel Restrepo sostuvo un cruce en redes sociales con Zhu Jingyang, embajador de China en Colombia - crédito Colprensa

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La reunión de países donantes para atender la emergencia ocasionada por el terremoto en Colombia, organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fue motivo de un llamativo cruce en las redes sociales entre el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, y el embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, después de que el diplomático cuestionó el haber sido excluido.

En su mensaje inicial, Restrepo indicó que el encuentro se efectuó en la sede del BID y tuvo como interlocutor al Grupo de Donantes de la Cooperación Internacional.

“Hoy nos reunimos para presentar la situación humanitaria y las fases de recuperación y reconstrucción tras el terremoto”, expresó el número 2 del Gobierno nacional a través de su perfil de X, en una publicación que no pasó desapercibida.

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En el mismo mensaje, el vicepresidente fue específico en expresar su gratitud al organismo multilateral por su decidido respaldo para atender la tragedia.

“Agradecemos a la comunidad internacional por su apoyo a nuestro país en medio de esta tragedia que afrontamos. Además, gracias al Banco Interamericano de Desarrollo por el espacio”, reiteró Restrepo en su publicación.

El embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang y su mensaje a José Manuel Restrepo, en el que le habría reclamado por una supuesta 'exclusión' - crédito @zhu_jingyang/X

No obstante, este mensaje dio pie a que el diplomático de la potencia asiática hiciera sus observaciones frente al particular.

“Sr. Vicepresidente, con todo el respeto, cuando habla de ‘agradecer a la comunidad internacional’, buena parte de la misma no está invitada, por razones dudosas. Agradezco de antemano su atención”, expresó Zhu Jingyang, en lo que fue entendido como una queja pública.

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José Manuel Restrepo desmintió supuesta exclusión de China en evento multilateral en honor a Colombia

Frente a esta naciente polémica en las plataformas digitales, Restrepo contestó con una aclaración que se enfocó en la composición del grupo convocante.

“Como debería ser de su conocimiento, China no es miembro del Gruc -Grupo de Cooperación Internacional conformado por cerca de 25 países donantes y más de 10 multilaterales, hoy presidido por Canadá y el BID- ni ha solicitado serlo”.

El vicepresidente José Manuel Restrepo y su esposa, la abogada Tatiana Céspedes, se reunieron con el Grupo de Donantes de la cooperación internacional en Colombia - crédito @jrestrp/X

En ese orden de ideas, también atribuyó la invitación a la instancia organizadora y no a su despacho.

“La convocatoria fue realizada por dicha entidad, no por la Vicepresidencia, y estuvo naturalmente dirigida a sus miembros activos. Colombia agradece profundamente ese espacio en un momento tan crítico para nuestra nación”, reiteró el vicepresidente, que dijo apreciar el aporte hecho al país.

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Y en su réplica, el vicepresidente sostuvo que su agradecimiento incluía a China. “Mi gratitud a la ‘comunidad internacional’ es genuina, amplia y sin exclusiones —e incluye, por supuesto, a China, cuyo apoyo solidario en esta tragedia los colombianos valoramos”, destacó el funcionario, que ha estado a cargo de coordinar la ayuda internacional, junto con el canciller Ómar Bula Escobar.

Y es que el encuentro, más allá de ser un acto de exclusión, buscó, según Restrepo, impulsar la movilización de recursos y asistencia técnica para las zonas afectadas por el sismo, además de coordinar acciones entre el Gobierno y los cooperantes para una respuesta “rápida y transparente”. De esta forma parecía zanjar su controversia con el delegado, aunque al final lanzó una clara reconvención.

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Con este mensaje en su perfil de X, el vicepresidente José Manuel Restrepo le respondió a Zhu Jingyang, embajador chino en Colombia - crédito @jrestrp/X

Restrepo cerró su respuesta al embajador chino con un llamado a usar los conductos habituales y no las redes sociales, como parece ser la costumbre en el canal de interacción. “Finalmente, ¿no cree usted que las inquietudes diplomáticas cuentan con canales precisamente diseñados para ello? Son esos canales los que garantizan el diálogo serio y constructivo que Colombia y China merecen”, puntualizó.

Y es que la molestia del vicepresidente estaría radicada en que no era la primera vez en que Zhu Jingyang desataba una tormenta mediática con sus publicaciones, pues una vez anunció la intención de su país de cooperar para atender el terremoto, pidió que Colombia designara con urgencia a un funcionario específico como enlace oficial, lo que originó una especie de ‘telefóno roto’.

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