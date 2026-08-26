Colombia

Alcaldía de Cali advierte por mensajes falsos de ayudas tras el sismo de 7,4: los subsidios solo se tramitan por canales oficiales

La Administración distrital advirtió sobre cadenas y páginas no institucionales que prometen apoyos a afectados del movimiento telúrico del 10 de agosto de 2026 y podrían exponer información privada de quienes interactúen con ellas

La Alcaldía de Cali alertó sobre mensajes falsos y cadenas de WhatsApp que ofrecen subsidios para damnificados del terremoto de magnitud 7,4 - crédito Alcaldía de Cali
La Alcaldía de Cali alertó sobre mensajes falsos y cadenas de WhatsApp que ofrecen subsidios para damnificados del terremoto de magnitud 7,4 - crédito Alcaldía de Cali
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La Alcaldía de Santiago de Cali emitió una alerta urgente a la ciudadanía por la circulación de mensajes falsos, enlaces sospechosos y cadenas de WhatsApp que ofrecen supuestas ayudas o subsidios para damnificados tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto.

Las autoridades advirtieron que estos mensajes, que incluyen vínculos a páginas web no oficiales, constituyen posibles intentos de estafa y podrían poner en riesgo los datos personales de quienes los abran o respondan.

“Nos han llegado reportes de páginas web que remiten a links indicando que son beneficiarios de subsidios, les pedimos no abrir estos mensajes porque esto remite a posibles estafas”, explicó Catalina Rincón, asesora de despacho de la Alcaldía.

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Rincón enfatizó que, por el momento, la Administración distrital solo adelanta la caracterización de afectados mediante el Registro Unifamiliar de Emergencias (Rufe), proceso que se realiza exclusivamente a través de visitas programadas a las viviendas.

Las autoridades advirtieron que los enlaces no oficiales sobre ayudas para damnificados pueden ser intentos de estafa y poner en riesgo los datos personales - crédito Alcaldía de Cali
Las autoridades advirtieron que los enlaces no oficiales sobre ayudas para damnificados pueden ser intentos de estafa y poner en riesgo los datos personales - crédito Alcaldía de Cali

Registro y rutas oficiales para damnificados

El Rufe es la única herramienta reconocida para identificar y caracterizar a los afectados por la emergencia sísmica. Personal de la alcaldía y organismos de socorro visita directamente los sectores impactados, diligenciando un documento para establecer la situación de las familias damnificadas. En ningún caso se solicitan datos personales a través de enlaces de texto, redes sociales o páginas web ajenas a la institucionalidad.

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La Administración Distrital recomienda a la ciudadanía no abrir enlaces sospechosos ni entregar información personal fuera de los canales oficiales. Toda información válida sobre ayudas, subsidios y la ruta de atención debe consultarse directamente en los medios oficiales de la Alcaldía de Cali y el Gobierno nacional.

Para reportar afectaciones, los damnificados pueden ingresar a la página web oficial: Rutas de atención damnificados terremoto. Allí podrán registrar su solicitud, la cual será priorizada y remitida al equipo correspondiente para su atención.

El proceso de caracterización de damnificados por el terremoto se realiza solo mediante visitas programadas a las viviendas por personal autorizado - crédito Alcaldía de Cali
El proceso de caracterización de damnificados por el terremoto se realiza solo mediante visitas programadas a las viviendas por personal autorizado - crédito Alcaldía de Cali

Líneas y canales de atención para poblaciones específicas

La Alcaldía de Cali ha dispuesto rutas especializadas de atención para distintos grupos afectados:

  • Registro de afectaciones: Formulario oficial RUFE.
  • Personas con discapacidad: Atención psicosocial vía WhatsApp 350 732 9841, correo prog.discapacidad@cali.gov.co.
  • Mujeres: Orientación y protección en la Línea Fácil 24/7 (311 612 0000), atención psicosocial y jurídica (350 803 2031), Fiscalía (122), Patrulla Púrpura (318 861 1522), línea nacional 155, ICBF (141).
  • Población Lgbtiq+: Orientación psicosocial a través del WhatsApp 323 303 6110.

Se mantiene la rigurosidad en los registros para evitar desvíos y fraudes en la entrega de ayudas humanitarias. Solo el personal autorizado de la Alcaldía y los organismos de socorro están facultados para realizar visitas y diligenciar formularios de registro.

La Alcaldía de Cali habilitó una página web oficial de rutas de atención para que los damnificados reporten afectaciones y registren su solicitud - crédito Alcaldía de Cali
La Alcaldía de Cali habilitó una página web oficial de rutas de atención para que los damnificados reporten afectaciones y registren su solicitud - crédito Alcaldía de Cali

Llamado a la precaución y reconstrucción digna

La alcaldía reiteró el llamado a la población a verificar toda información, evitar compartir cadenas y denunciar cualquier intento de estafa. La emergencia continúa siendo atendida de manera articulada entre entidades locales, sector privado y cooperación internacional, con prioridad en la dignidad, protección y reconstrucción de los hogares afectados.

Cualquier duda o solicitud debe canalizarse por los medios oficiales y nunca a través de enlaces o mensajes informales.

Balance de atención humanitaria y reubicación

A tres semanas del terremoto, la Alcaldía de Cali presentó un balance detallado sobre la gestión de albergues y el proceso de traslado de los damnificados a la red hotelera de la ciudad.

Según la gerente de Proyectos Especiales, Mabel Lara, ya se ha alcanzado un 85% de avance en el censo y registro de afectados, y 395 personas fueron reubicadas en hoteles como Boulevard del Río, Marriot City Express y Hilton Garden Inn, entre otros. Solo 12 personas estaban pendientes de completar el ingreso a hospedaje digno.

La atención humanitaria a los damnificados del sismo podría extenderse hasta un año, mientras la recuperación plena de Cali se proyecta en dos o tres años - crédito Alcaldía de Cali
La atención humanitaria a los damnificados del sismo podría extenderse hasta un año, mientras la recuperación plena de Cali se proyecta en dos o tres años - crédito Alcaldía de Cali

Lara reiteró la necesidad de garantizar dignidad a las familias damnificadas: “Los albergues son espacios de protección transitorios; no es digno que una familia permanezca más de una semana en ellos. El paso a los hoteles nos permite brindarles estabilidad y dignidad mientras los ingenieros estructuralistas avanzan en el diagnóstico de las viviendas”.

La atención humanitaria podría extenderse hasta un año, con una expectativa de recuperación plena de la ciudad en dos o tres años, según proyecciones apoyadas por la Cruz Roja.

El proceso de alojamiento en hoteles recibió el respaldo de organismos internacionales como Acnur, que recalcó el enfoque de protección de derechos humanos, interseccionalidad y soluciones a mediano plazo, especialmente para quienes ya enfrentaban situaciones previas de vulnerabilidad.

“Queremos que esta tragedia pueda llevar a unas oportunidades para una reconstrucción digna y edificante para las personas más vulnerables”, afirmó Elisa Carlaccini, jefa de la suboficina Sur de Acnur.

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