Colombia

Presidencia hizo aclaraciones sobre la situación tributaria de Abelardo de la Espriella: “Ha cumplido sus obligaciones”

El primer mandatario tuvo la condición de no residente fiscal en Colombia en 2017 y 2024, por lo que, para esos años gravables, sus obligaciones en Colombia correspondían a las rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional

En 2025, el presidente De la Espriella adquirió la condición de residente fiscal, por lo que tuvo que ajustarse a la normativa tributaria aplicable a esa condición - crédito Carlos Ortega/EFE
En 2025, el presidente De la Espriella adquirió la condición de residente fiscal, por lo que tuvo que ajustarse a la normativa tributaria aplicable a esa condición - crédito Carlos Ortega/EFE
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La Presidencia de la República emitió un comunicado en el que hizo aclaraciones sobre la situación tributaria del mandatario Abelardo de la Espriella, relacionadas con las declaraciones que presentó en los años gravables 2017 y 2024.

De acuerdo con la comunicación oficial, en esos años, el presidente De la Espriella tuvo la condición de no residente fiscal en Colombia. Esa condición está determinada según criterios establecidos en el artículo 10 del Estatuto Tributario, que indica que no son residentes fiscales los nacionales que cumplan con alguno de los literales del numeral 3 (sobre residencia para efectos tributarios), pero que reúnan una de las siguientes condiciones:

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  1. Que 50% o más de sus ingresos anuales tengan su fuente en la jurisdicción en la cual tengan su domicilio.
  2. Que el 50% o más de sus activos se encuentren localizados en la jurisdicción en la cual tengan su domicilio.
La Dian aclara que la obligación de declarar renta en Colombia no depende de la pensión - crédito Colprensa
Son no residentes fiscales quienes cumplan con el requisito de que el 50% o más de sus ingresos anuales tengan su fuente en la jurisdicción en la cual tengan su domicilio - crédito Colprensa

“La legislación colombiana establece reglas diferentes para residentes y no residentes fiscales. De acuerdo con el artículo 9 del Estatuto Tributario, durante los años en los que tuvo la condición de no residente, sus obligaciones en Colombia correspondían a las rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional y al patrimonio poseído en el país, en los términos previstos por la ley”, precisó la Presidencia.

En consecuencia, en 2017 y en 2024, el jefe de Estado no estaba sometido al régimen de tributación sobre rentas y patrimonio de fuente mundial aplicable a los residentes fiscales en el país.

En 2025, el hoy presidente adquirió la condición de residente fiscal, por lo que tuvo que ajustarse a la normativa tributaria aplicable a esa condición. Eso quiere decir que fue cobijado con las normas vigentes en materia de rentas, ganancias ocasionales de fuente nacional y extranjera y patrimonio dentro y fuera de Colombia.

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“Por esta razón, no resulta correcto comparar las cifras correspondientes a los años 2017 a 2024 como si durante esos periodos hubiera tenido la condición de residente fiscal en Colombia. Hacerlo desconoce el régimen tributario que legalmente le correspondía en cada año gravable y puede conducir a conclusiones equivocadas sobre su realidad patrimonial y tributaria”, detalló.

En ese sentido, la Presidencia aseguró que el jefe de Estado está al día con el pago de sus impuestos y con los reportes que debe hacer a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian): “Ha cumplido sus obligaciones tributarias de acuerdo con la condición fiscal aplicable en cada periodo gravable”.

El presidente hará su respectiva declaración del año gravable 2025 el 10 de septiembre de 2026.

Declaración del presidente Abelardo de la Espriella: detalles de bienes, rentas y saldos bancarios

En la declaración de bienes y rentas del primer mandatario figuran $546.110.936 por concepto de ingresos de 2025, de los cuales $30.000.000 corresponden a honorarios y $516.110.936 se aplican a “otros ingresos y rentas”.

Esos datos difieren de la primera declaración que se publicó –y que fue corregida–, en la que se precisaba que sus ingresos para el año gravable 2025 fueron mucho más altos: $10.272.000.000. De igual manera, no indicaba la existencia de ningún bien patrimonial y los saldos bancarios estaban en $0,00.

Por otro lado, en la declaración corregida y actualizada, el presidente reporta $20.455.940.000 en bienes patrimoniales y $314 millones en materia de saldos bancarios. Ese último rubro se divide en siete cuentas bancarias con distintos montos: dos cuentas corrientes en Estados Unidos que tienen como saldos $16.584.000 y $159.561.150; una cuenta corriente en Colombia con un saldo de $49.224.000 y otra cuenta de ahorros en el país con $45.044.515.

A estas cuentas bancarias se suman tres cuentas corrientes en Italia; cada una cuenta con los siguientes montos reportados: $28.475.000, $6.357.517 y $9.011.500.

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