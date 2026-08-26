América de Cali vs. Junior de Barranquilla: hora y dónde ver el clásico por la Liga BetPlay

América de Cali y Junior de Barranquilla disputarán uno de los clásicos de la séptima fecha de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

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La Liga BetPlay ya arrancó su séptima jornada, la primera entre semana, y tendrá varios partidos importantes, aunque tres de ellos fueron aplazados hasta nuevo aviso por situaciones como los compromisos internacionales de Santa Fe y Tolima, así como el terremoto del 10 de agosto, que obligó a reprogramar unos días el juego de Pereira frente a Medellín.

Uno de esos encuentros de interés será entre el América de Cali y el Junior de Barranquilla, dos de las escuadras más ganadoras en la historia del fútbol colombiano. Ambos disputaron algunas finales, pero atraviesan realidades distintas en el segundo semestre de 2026.

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De otro lado, los Diablos Rojos empezaron a cargar con la “cruz” de la violencia de algunos de sus hinchas, pues eso impide que alguna ciudad confíe en ser su sede temporal mientras habilitan el estadio Pascual Guerrero. Por esa razón, dos ciudades les cerraron las puertas.

Hora y dónde ver América vs. Junior

Hay mucha expectativa por este compromiso del campeonato colombiano, ya que se verán el bicampeón de la Liga BetPlay, pese a su mal momento, ante el líder en la tabla de posiciones, con un invicto largo y bajo el temor del comportamiento de sus aficionados en las tribunas.

América de Cali recibirá al Junior de Barranquilla a partir de las 6:20 p. m., el miércoles 25 de agosto, y se podrá ver en televisión por el canal deportivo Win Sports, que tiene los derechos exclusivos del fútbol colombiano, y por su plataforma Win Play para todos los dispositivos.

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Este es el Francisco Rivera Escobar, ubicado en Palmira y casa del Internacional de Palmira - crédito América de Cali

El encuentro será en el estadio Francisco Rivera Escobar, un escenario ubicado en Palmira, Valle del Cauca, con capacidad para 15.300 espectadores y es la casa del Internacional de Palmira, pero también ha sido sede alterna de los rojos en muchas ocasiones.

Junior llega a este compromiso con la necesidad de ganar su primer partido en el segundo semestre de 2026, pues viene de dos empates en Copa Colombia, que le costaron la eliminación en primera fase, otras igualdad y dos derrotas en la Liga BetPlay, algo que los hinchas consideraron inaceptable porque, en junio, se coronó bicampeón.

Junior y Once Caldas empataron 1-1 en Barranquilla por la sexta jornada de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Por los lados del América, el club defiende el liderato con 13 puntos, 11 goles a favor y ninguno en contra en cinco partidos, un comienzo más que impresionante para los dirigidos por David González, en especial porque no cuentan con un goleador porque no encontraron alguno en el mercado de fichajes.

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Dos ciudades rechazaron al América

América de Cali se quedó sin estadio local para jugar lo que queda del segundo semestre de la Liga BetPlay y los octavos de final de la Copa Colombia, después de que Bogotá descartara el uso de El Campín tras los incidentes del 22 de agosto y hubiera perdido antes la opción del Pascual Guerrero por los daños causados por el terremoto del 10 de agosto.

La nueva urgencia deportiva y logística se agravó porque Ibagué también retiró la posibilidad de utilizar el estadio Manuel Murillo Toro. Con varias plazas cercanas inhabilitadas, el margen de maniobra del equipo quedó reducido a alternativas de capacidad menor o a jugar sin público.

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América de Cali no tiene estadio porque el Pascual Guerrero quedó inhabilitado tras el terremoto y aún no encuentra una sede fija - crédito América de Cali

El club había empezado a buscar sede fuera de Cali cuando el sismo del 10 de agosto dejó al Pascual Guerrero sin condiciones de uso. A esa situación se sumaron afectaciones en edificaciones aledañas, con daños graves en el entorno del escenario.

El panorama se estrecha más porque otros escenarios cercanos con buena capacidad tampoco están disponibles: el Palogrande de Manizales, el Hernán Ramírez Villegas de Pereira y el Centenario de Armenia están inhabilitados. En el caso del estadio armenio, además, al América ya le habían negado esa posibilidad en el pasado.

Con ese mapa de restricciones, al equipo rojo solo le quedarían dos caminos. Uno es volver al Pascual Guerrero, pero a puerta cerrada, como lo vienen haciendo Atlético FC y Boca Juniors de Cali en la segunda división; el otro es recurrir al Francisco Rivera Escobar de Palmira.

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