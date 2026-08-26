Jennifer Pedraza llevó ante la Fiscalía los señalamientos que la vinculan con el ELN y advierte que llegará “hasta las últimas instancias”

La congresista Jennifer Pedraza denuncia penalmente por calumnia e injuria a quienes la vinculan con el ELN - crédito @jenniferpedrazas/TikTok

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La senadora Jennifer Pedraza presentó dos denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación tras la difusión de señalamientos que la vinculan con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Pedraza solicitó la intervención directa de la fiscal General Luz Adriana Camargo para investigar a los responsables de las publicaciones y la manipulación de su imagen digital, tras ser atacada y señalada de ser guerrillera.

Una de las denuncias fue interpuesta por los delitos de injuria y calumnia agravadas contra un ciudadano radicado en el departamento de Antioquia.

La segunda acción legal se dirigió contra las personas dedicadas a editar y difundir un video en redes sociales al que le añadieron la iconografía del grupo armado ilegal.

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La senadora Jennifer Pedraza acudió a la Fiscalía después de ser objeto de publicaciones en las que fue señalada de pertenecer a la guerrilla del ELN- crédito @JenniferPedraz/X

La legisladora advirtió públicamente sobre las consecuencias que estos hechos traen para su integridad física y la de su equipo de trabajo, por lo que en su cuenta de X, señaló: “No permitiré que se ponga en riesgo mi vida y la de mi equipo en todo el país, tampoco permitiré que jueguen con mi buen nombre. Llegaremos hasta las últimas instancias para que los responsables respondan ante la justicia”.

Detalles de la denuncia de Jennifer Pedraza ante la Fiscalía

En el escrito formal dirigido a la fiscal General de la Nación, la congresista solicitó la apertura formal de la investigación penal con base en el artículo 223 del Código Penal colombiano. La medida busca sancionar la utilización de las plataformas digitales como mecanismo de difusión masiva de contenidos falsos.

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El documento señala que las acusaciones iniciaron el 25 de agosto de 2026, fecha en la que se publicó un video titulado “JENNIFER PEDRAZA UNIDA CON EL ELN”.

En la grabación, el ciudadano denunciado afirmó: “Señora Jennifer Pedraza, explíquele a Colombia su relación con el ELN. Es que es increíble que por los medios de difusión de esta guerrilla esté circulando un video suyo y aplaudido por todos esos guerrilleros”.

Jennifer Pedraza acudió a la Fiscalía tras denunciar publicaciones en las que fue señalada de tener vínculos con el ELN - crédito @JenniferPedraz/X

El autor denunció que el material circula en redes asociadas al grupo armado y cuestionó que se amenace a unos líderes mientras se exalta a otros: “Adicionalmente a eso, sus videos están siendo compartidos contramarcados con el logo del ELN. Increíble que por estos mismos medios de comunicación sean amenazados congresistas como Jaime Arizabaleta, concejales como Andrés Escobar y Andrés Rodríguez y hasta yo (...), mientras tanto a usted lo aplauden”.

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Con base en esto, lanzó una acusación directa a la congresista señalando un vínculo político con la guerrilla: “Señora Jennifer Pedraza, su unión ideológica con el ELN quedó más que demostrada”.

Motivación de los señalamientos y control político que reveló Jennifer Pedraza

A través de un video, la senadora explicó que las acusaciones en su contra surgieron tras sus críticas públicas hacia la gestión gubernamental del ministro de Vivienda durante la emergencia generada por un sismo nacional.

La senadora Jennifer Pedraza presentó dos denuncias ante la Fiscalía por señalamientos que la vinculan con el ELN y por la presunta manipulación de su imagen - crédito @JenniferPedraz/X

Pedraza rechazó las pretensiones de catalogar sus intervenciones como actos afines a estructuras armadas: “Y eso es lo que está haciendo un personaje desconocido en Antioquia buscando fama, a punta de calumniarme e inventarse que tengo nexos con el ELN, sencillamente por haber denunciado que el ministro de Vivienda se fue de vacaciones en pleno terremoto mientras el país estaba intentando recomponerse”.

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La senadora Jennifer Pedraza llegó al Senado con un cartel en el que se leía “Beltrán, firme por las vacaciones” y pidió al Gobierno la salida inmediata del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, al considerar injustificada su ausencia.

La protesta se produjo luego de conocerse que el funcionario viajó con su familia a Santa Marta durante la emergencia generada por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto.

Jennifer Pedraza criticó al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, por viajar a Santa Marta durante la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto - crédito @JenniferPedraz/X

La congresista fundamentó su radicación ante el ente acusador en la necesidad de detener los señalamientos que exponen su vida privada y la de sus colaboradores en las diferentes regiones del país.

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Pedraza rechazó de manera categórica la utilización no autorizada de su figura en contenidos digitales editados con logotipos del ELN.

Además, la senadora dejó claro que este episodio se encuentra dentro de un patrón recurrente de señalamientos dirigidos a descalificar su labor dentro del Congreso de la República y su trayectoria como líder estudiantil.

Durante su intervención, Pedraza recordó incidentes similares ocurridos en administraciones anteriores: “‘Porque esta es la vieja confiable para callar los liderazgos que les incomodan’. En el 2018 con el gobierno de Duque, se inventaron hasta que yo era la esposa de Timochenko. Después, por firmar el acuerdo estudiantil con el gobierno, me amenazaron con meterme ‘seis tiros en la cabeza’”.

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Pedraza lleva a la justicia los señalamientos sobre el ELN y advierte por el riesgo para su vida y la de su equipo - crédito Prensa Jennifer Pedraza

Por mis críticas al gobierno de Petro dijeron que yo era aliada del paramilitarismo y de grupos de derecha. Y hoy no es la excepción que me digan guerrillera, sencillamente porque quieren en el Congreso gente que les aplauda todo lo que hacen”, agregó.