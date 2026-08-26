Colombia

Jennifer Pedraza llevó ante la Fiscalía los señalamientos que la vinculan con el ELN y advierte que llegará “hasta las últimas instancias”

La congresista solicitó la intervención de la fiscal General Luz Adriana Camargo para investigar a los responsables de las acusaciones y de la presunta manipulación de su imagen

La congresista Jennifer Pedraza denuncia penalmente por calumnia e injuria a quienes la vinculan con el ELN - crédito @jenniferpedrazas/TikTok

Guardar

La senadora Jennifer Pedraza presentó dos denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación tras la difusión de señalamientos que la vinculan con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Pedraza solicitó la intervención directa de la fiscal General Luz Adriana Camargo para investigar a los responsables de las publicaciones y la manipulación de su imagen digital, tras ser atacada y señalada de ser guerrillera.

Una de las denuncias fue interpuesta por los delitos de injuria y calumnia agravadas contra un ciudadano radicado en el departamento de Antioquia.

La segunda acción legal se dirigió contra las personas dedicadas a editar y difundir un video en redes sociales al que le añadieron la iconografía del grupo armado ilegal.

PUBLICIDAD

- crédito @JenniferPedraz/X
La senadora Jennifer Pedraza acudió a la Fiscalía después de ser objeto de publicaciones en las que fue señalada de pertenecer a la guerrilla del ELN- crédito @JenniferPedraz/X

La legisladora advirtió públicamente sobre las consecuencias que estos hechos traen para su integridad física y la de su equipo de trabajo, por lo que en su cuenta de X, señaló: “No permitiré que se ponga en riesgo mi vida y la de mi equipo en todo el país, tampoco permitiré que jueguen con mi buen nombre. Llegaremos hasta las últimas instancias para que los responsables respondan ante la justicia”.

Detalles de la denuncia de Jennifer Pedraza ante la Fiscalía

En el escrito formal dirigido a la fiscal General de la Nación, la congresista solicitó la apertura formal de la investigación penal con base en el artículo 223 del Código Penal colombiano. La medida busca sancionar la utilización de las plataformas digitales como mecanismo de difusión masiva de contenidos falsos.

PUBLICIDAD

El documento señala que las acusaciones iniciaron el 25 de agosto de 2026, fecha en la que se publicó un video titulado “JENNIFER PEDRAZA UNIDA CON EL ELN”.

En la grabación, el ciudadano denunciado afirmó: “Señora Jennifer Pedraza, explíquele a Colombia su relación con el ELN. Es que es increíble que por los medios de difusión de esta guerrilla esté circulando un video suyo y aplaudido por todos esos guerrilleros”.

Jennifer Pedraza acudió a la Fiscalía tras denunciar publicaciones en las que fue señalada de tener vínculos con el ELN - crédito @JenniferPedraz/X
Jennifer Pedraza acudió a la Fiscalía tras denunciar publicaciones en las que fue señalada de tener vínculos con el ELN - crédito @JenniferPedraz/X

El autor denunció que el material circula en redes asociadas al grupo armado y cuestionó que se amenace a unos líderes mientras se exalta a otros: “Adicionalmente a eso, sus videos están siendo compartidos contramarcados con el logo del ELN. Increíble que por estos mismos medios de comunicación sean amenazados congresistas como Jaime Arizabaleta, concejales como Andrés Escobar y Andrés Rodríguez y hasta yo (...), mientras tanto a usted lo aplauden”.

Con base en esto, lanzó una acusación directa a la congresista señalando un vínculo político con la guerrilla: “Señora Jennifer Pedraza, su unión ideológica con el ELN quedó más que demostrada”.

Motivación de los señalamientos y control político que reveló Jennifer Pedraza

A través de un video, la senadora explicó que las acusaciones en su contra surgieron tras sus críticas públicas hacia la gestión gubernamental del ministro de Vivienda durante la emergencia generada por un sismo nacional.

La senadora Jennifer Pedraza presentó dos denuncias ante la Fiscalía por señalamientos que la vinculan con el ELN y por la presunta manipulación de su imagen - crédito @JenniferPedraz/X
La senadora Jennifer Pedraza presentó dos denuncias ante la Fiscalía por señalamientos que la vinculan con el ELN y por la presunta manipulación de su imagen - crédito @JenniferPedraz/X

Pedraza rechazó las pretensiones de catalogar sus intervenciones como actos afines a estructuras armadas: “Y eso es lo que está haciendo un personaje desconocido en Antioquia buscando fama, a punta de calumniarme e inventarse que tengo nexos con el ELN, sencillamente por haber denunciado que el ministro de Vivienda se fue de vacaciones en pleno terremoto mientras el país estaba intentando recomponerse”.

La senadora Jennifer Pedraza llegó al Senado con un cartel en el que se leía “Beltrán, firme por las vacaciones” y pidió al Gobierno la salida inmediata del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, al considerar injustificada su ausencia.

La protesta se produjo luego de conocerse que el funcionario viajó con su familia a Santa Marta durante la emergencia generada por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto.

Jennifer Pedraza criticó al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, por viajar a Santa Marta durante la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto - crédito @JenniferPedraz/X
Jennifer Pedraza criticó al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, por viajar a Santa Marta durante la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto - crédito @JenniferPedraz/X

La congresista fundamentó su radicación ante el ente acusador en la necesidad de detener los señalamientos que exponen su vida privada y la de sus colaboradores en las diferentes regiones del país.

Pedraza rechazó de manera categórica la utilización no autorizada de su figura en contenidos digitales editados con logotipos del ELN.

Además, la senadora dejó claro que este episodio se encuentra dentro de un patrón recurrente de señalamientos dirigidos a descalificar su labor dentro del Congreso de la República y su trayectoria como líder estudiantil.

Durante su intervención, Pedraza recordó incidentes similares ocurridos en administraciones anteriores: “‘Porque esta es la vieja confiable para callar los liderazgos que les incomodan’. En el 2018 con el gobierno de Duque, se inventaron hasta que yo era la esposa de Timochenko. Después, por firmar el acuerdo estudiantil con el gobierno, me amenazaron con meterme ‘seis tiros en la cabeza’”.

Jennifer Pedraza
Pedraza lleva a la justicia los señalamientos sobre el ELN y advierte por el riesgo para su vida y la de su equipo - crédito Prensa Jennifer Pedraza

Por mis críticas al gobierno de Petro dijeron que yo era aliada del paramilitarismo y de grupos de derecha. Y hoy no es la excepción que me digan guerrillera, sencillamente porque quieren en el Congreso gente que les aplauda todo lo que hacen”, agregó.

Temas Relacionados

Jennifer PedrazaFiscalíaELNCongresista del ELNCongresista guerrilleraDenuncia a la FiscalíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Adolfo ‘El Tren’ Valencia, leyenda del fútbol colombiano, aconsejó a Julián Álvarez en medio de su salida del Atlético de Madrid para el Barcelona

El delantero colombiano jugó la temporada 1993-94, mientras que el argentino llegó en agosto de 2024

Adolfo ‘El Tren’ Valencia, leyenda del fútbol colombiano, aconsejó a Julián Álvarez en medio de su salida del Atlético de Madrid para el Barcelona

EN VIVO Independiente del Valle vs. Tolima, Copa Libertadores 2026: los ibaguereños van perdiendo 2-1 en Quito

El equipo Pijao dejó escapar la oportunidad de irse en ventaja en la serie ante su gente, al perder 1-0 en Ibagué, y ahora debe remontar la serie en Ecuador

EN VIVO Independiente del Valle vs. Tolima, Copa Libertadores 2026: los ibaguereños van perdiendo 2-1 en Quito

Incendios forestales en Tolima y otras regiones hoy, 25 de agosto en VIVO: autoridades trabajan para garantizar la atención en la noche y la madrugada

Las conflagraciones son más frecuentes en julio, agosto, diciembre y enero. La Ungrd atienden distintas emergencias reportadas en el país, ocasionadas por el fenómeno de El Niño y otros motivos

Incendios forestales en Tolima y otras regiones hoy, 25 de agosto en VIVO: autoridades trabajan para garantizar la atención en la noche y la madrugada

Contraloría enciende las alarmas por giros de $64,44 billones al cierre del Gobierno Petro: hay pagos duplicados y contratos bajo lupa

El organismo de control fiscal revisa los $7 billones girados a la Ungrd y $4,33 billones destinados a patrimonios administrados por Fiduprevisora, en medio de inconsistencias detectadas en el manejo de recursos públicos

Contraloría enciende las alarmas por giros de $64,44 billones al cierre del Gobierno Petro: hay pagos duplicados y contratos bajo lupa

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, afirmó hasta cuándo utilizará al colombiano Nelson Deossa

El equipo verdiblanco venció a Valencia 1-0 con la titularidad de ese volante colombiano y del ‘Cucho’ Hernández

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, afirmó hasta cuándo utilizará al colombiano Nelson Deossa
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Blessd sorprendió a sus fanáticos tras anunciar una nueva colaboración con Anuel AA, en medio de su gira por Latinoamérica

Blessd sorprendió a sus fanáticos tras anunciar una nueva colaboración con Anuel AA, en medio de su gira por Latinoamérica

Tricky, leyenda del trip-hop y de los años 90, anunció su regreso a Colombia: fecha, lugar y precios

Los secretos detrás de Fernanda del Carpio en ‘Cien Años de Soledad’: “Gabo estaría superorgulloso de que le dijeran que ese personaje era vomitable”

Omar Courtz anunció su regreso a Colombia con el ‘Por Si Mañana No Estoy World Tour’: fecha, lugar y precios

Beyoncé donó un millón de dólares a organizaciones en Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 en Chocó

Deportes

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver el duelo de verdes en la octava fecha de la Liga BetPlay 2026-II

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver el duelo de verdes en la octava fecha de la Liga BetPlay 2026-II

Deportes Tolima le dijo adiós a la Copa Libertadores 2026: fue eliminado por Independiente del Valle con derrota 3-1 en Quito

Deportes Tolima se llevó una millonada de la Copa Libertadores: este es el premio tras caer ante Independiente del Valle

Adolfo ‘El Tren’ Valencia, leyenda del fútbol colombiano, aconsejó a Julián Álvarez en medio de su salida del Atlético de Madrid para el Barcelona

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, afirmó hasta cuándo utilizará al colombiano Nelson Deossa