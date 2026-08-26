Colombia

Festival Cordillera 2026: estos son los horarios de todos los artistas los días 12 y 13 de septiembre

Beéle, Caifanes, Andrés Calamaro, Sean Paul, Andrés Cepeda y Ricky Martin serán los protagonistas durante los dos días de presentaciones en el parque Simón Bolívar de Bogotá

Festival Cordillera presenta agenda completa por días: Andrés Calamaro y Ricky Martin encabezan el cartel - crédito Páramo - Festival Cordillera 2026
Festival Cordillera presenta el horario de sus presentaciones los días 12 y 13 de septiembre - Festival Cordillera 2026
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Cada vez falta menos para el regreso del Festival Cordillera para celebrar su quinta edición en el parque Simón Bolívar de Bogotá. Con más de 30 artistas en su programación, el evento apostará una vez más por presentar la diversidad de propuestas musicales en el mundo hispanohablante, los días 12 y 13 de septiembre.

En las últimas horas, la productora Páramo Presenta dio a conocer los horarios de las presentaciones, arrancando el sábado 12 con Andrés Calamaro, quien sube al escenario entre las 8:00 p. m. y las 9:15 p. m.

El músico argentino, que cumplió 65 años en agosto, llega a Bogotá con su gira Como Cantor, con la que ha recorrido Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Perú antes de cruzar a Colombia. Este será su regreso al evento, luego de su paso en 2023, en el que fue cuestionado por dejar el escenario antes de cumplir el horario estipulado.

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Quinta edición del Festival Cordillera revela el cartel por días - crédito Cordillera - Páramo presenta
Quinta edición del Festival Cordillera revela el cartel por días - crédito Cordillera - Páramo presenta

A partir de las 10:30 p. m. tomará el relevo Beéle, cuya actuación será de una hora y 15 minutos. El artista llega con una agenda que no da tregua: en 2026 ha pasado por festivales de Europa y Latinoamérica, y tiene fechas confirmadas hasta octubre en ciudades de México y Argentina dentro de su Beéle Tour.

El cierre del primer día recae en Sean Paul, en tarima a partir de las 11:45 p. m. El artista jamaicano trae consigo su Timeless Tour, con el que ha actuado en múltiples países de Europa y Norteamérica durante 2026. Su participación en el Festival Cordillera se suma a un calendario que abarca escenarios internacionales, respaldado por una trayectoria que lo consolidó como uno de los mayores referentes históricos del dancehall.

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Beéle, Andrés Calamaro y Sean Paul son los encargados de cerrar el primer día de presentaciones en el Festival Cordillera 2026 - crédito Páramo Presenta
Beéle, Andrés Calamaro y Sean Paul son los encargados de cerrar el primer día de presentaciones en el Festival Cordillera 2026 - crédito Páramo Presenta

El domingo 13 abrirá su bloque estelar con Andrés Cepeda, en escena entre las 6:00 p. m. y las 7:15 p. m. El cantautor colombiano regresa al país tras completar en la primavera de 2026 una gira por Estados Unidos con su espectáculo Bogotá La Gira, inspirado en su álbum más reciente.

Tras su paso por Norteamérica, el artista retomó el calendario local con el Festival Cordillera como una de las paradas principales, mientras prepara el lanzamiento de nueva música y un próximo álbum de estudio. Cabe recordar que Cepeda se presentará también el sábado, en la reunión de la agrupación Poligamia.

Caifanes ocupa el turno de las 8:15 p. m. a las 9:30 p. m. La banda mexicana celebra en 2026 casi cuatro décadas de trayectoria con su Gira de la gratitud, que recorre diversas ciudades de México y otros países de Latinoamérica. Además del Festival Cordillera, su agenda incluye pasos por Cali, Medellín y Manizales.

Caifanes, Andrés Cepeda y Ricky Martin son los encargados de cerrar el segundo día de presentaciones en el Festival Cordillera 2026 - crédito Páramo Presenta
Caifanes, Andrés Cepeda y Ricky Martin son los encargados de cerrar el segundo día de presentaciones en el Festival Cordillera 2026 - crédito Páramo Presenta

El cierre de la segunda jornada y del festival corresponde a Ricky Martin, quien actúa de 10:30 p. m. a 11:45 p. m. El artista puertorriqueño combina en 2026 sus actividades en televisión con una gira internacional que ha pasado por Europa, Asia y América. Su paso por Cordillera será la antesala para su aparición en el espectáculo del medio tiempo del partido inaugural de la próxima temporada de la NFL en Brasil, siguiendo lo hecho por Karol G en 2025.

El horario completo de las presentaciones del Festival Cordillera 2026, a continación:

Sábado 12 de septiembre

Escenario Cordillera

  • 2:15 p. m. – 3:00 p. m. Kei Linch
  • 3:45 p. m. – 4:45 p. m. Dread Mar I
  • 5:45 p. m. – 6:45 p. m. Fobia
  • 8:00 p. m. – 9:15 p. m. Andrés Calamaro
  • 10:30 p. m. – 11:45 p. m. Beéle

Grupo Aval Aconcagua

  • 3:00 p. m. – 3:45 p. m. Nelda Piña
  • 4:45 p. m. – 5:45 p. m. Ed Maverick
  • 6:45 p. m. – 8:00 p. m. Cultura Profética
  • 9:15 p. m. – 10:30 p. m. Grupo Niche
  • 11:45 p. m. – 1:00 a. m. Sean Paul

Escenario Cotopaxi

  • 2:15 p. m. – 3:00 p. m. Latin Brothers
  • 3:15 p. m. – 4:45 p. m. Emmanuel H
  • 5:45 p. m. – 6:45 p. m. Ke Personajes
  • 8:00 p. m. – 9:00 p. m. Meme del Real
  • 10:45 p. m. – 11:45 p. m. Miguel Mateos

Escenario Cocuy

  • 3:00 p. m. – 3:45 p. m. Paula Pera
  • 4:00 p. m. – 5:45 p. m. Kapanga
  • 6:45 p. m. – 7:45 p. m. Poligamia
  • 9:30 p. m. – 10:30 p. m. Virus
  • 12:00 a. m. – 1:00 a. m. Lido Pimienta

Domingo 13 de septiembre

Escenario Cordillera

  • 2:30 p. m. – 3:15 p. m. Briela Ojeda
  • 4:00 p. m. – 5:00 p. m. Draco Rosa
  • 6:00 p. m. – 7:15 p. m. Andrés Cepeda
  • 8:15 p. m. – 9:30 p. m. Caifanes
  • 10:30 p. m. – 11:45 p. m. Ricky Martin
  • 11:45 p. m. – 1:00 a. m. Panteón Rococó

Grupo Aval Aconcagua

  • 3:15 p. m. – 4:00 p. m. Estrambóticos
  • 5:00 p. m. – 6:00 p. m. Tan Biónica
  • 7:15 p. m. – 8:15 p. m. Mago de Oz
  • 9:30 p. m. – 10:30 p. m. Kany García

Escenario Cotopaxi

  • 2:30 p. m. – 3:15 p. m. Árbol de Ojos
  • 4:00 p. m. – 5:00 p. m. Los de Adentro
  • 6:15 p. m. – 7:15 p. m. Dante Spinetta
  • 8:15 p. m. – 9:15 p. m. Vicente García
  • 10:30 p. m. – 11:30 p. m. Dr. Krápula

Escenario Cocuy

  • 3:15 p. m. – 4:00 p. m. Flor de Lava
  • 5:00 p. m. – 6:00 p. m. Jarabe de Palo
  • 7:15 p. m. – 8:15 p. m. Bonka
  • 9:30 p. m. – 10:30 p. m. Diamante Eléctrico
  • 11:45 p. m. – 1:00 a. m. Los Amigos Invisibles

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