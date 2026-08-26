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Nelson Gallego pidió convocar a Kevin Viveros para la selección Colombia, pero le marcó una cuenta pendiente como goleador

Diego Valdez, uno de los compañeros de Viveros en el fútbol de formación, expuso por qué le dicen “El Tren”

Este ha sido uno de los 17 goles de Kevin Viveros con Atlético Paranaense en este 2026- crédito Premiere
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Kevin Viveros atraviesa el mejor momento de su carrera y sus números en Brasil ya abrieron el debate sobre una posible convocatoria a la selección Colombia. El delantero del Athletico Paranaense es el máximo goleador del Brasileirao 2026, con 16 anotaciones, y después de su doblete contra Botafogo volvió a quedar en el centro de la conversación alrededor del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Para Nelson Gallego, exfutbolista profesional y formador de jugadores como Juan Guillermo Cuadrado, su llamado no debería generar dudas, aunque también identificó un aspecto de su juego que todavía puede mejorar.

Sin ninguna duda, no hay manera de no llamarlo a Viveros a la selección Colombia, más cuando es el goleador del Torneo Brasilero”, afirmó Gallego en Blu Radio. El exfutbolista destacó las condiciones físicas del atacante y la dificultad que representa para los defensores enfrentarlo.

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“Yo más que ser su defensor, era una cosa que tenía muy clara; ese tipo de jugadores es escaso, no es que ande mucho por ahí jugadores de esa capacidad. Ese morocho es muy fuerte, los defensas rivales no quieren en los partidos que les dé más guerra”, explicó.

Kevin Viveros acumula 17 goles en este 2026 con Atlético Paranaense, 16 de ellos en el Brasileiaro - crédito Thiago Bernardes/Reuters
Kevin Viveros acumula 17 goles en este 2026 con Atlético Paranaense, 16 de ellos en el Brasileiaro - crédito Thiago Bernardes/Reuters

Otras estadísticas de Kevin Viveros

La producción de Viveros respalda ese pedido. El colombiano suma 16 goles en el campeonato brasileño y encabeza la tabla de artilleros por encima de nombres como Pedro, del Flamengo. Además, acumula cinco dobletes en la temporada y aparece entre los jugadores más destacados en diferentes registros ofensivos, entre ellos los goles producidos, con 19 entre anotaciones y asistencias, además de su frecuencia de tiros al arco.

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Ese rendimiento le ha permitido instalarse como una alternativa para Lorenzo, aunque todavía no ha recibido una convocatoria durante el proceso del técnico. Viveros sí estuvo incluido en la prelista de Colombia para el Mundial de 2026, pero finalmente no hizo parte del grupo definitivo.

Gallego considera que su evolución también se explica por la movilidad que ha adquirido con el paso de los años. “Viveros te tira diagonales, es un tipo complicadísimo, ese jugador con esa edad que tiene aún puede mejorar más. Se ve que se cuida bastante. Es un jugador completo”, sostuvo.

Kevin Viveros ya ha hecho parte de procesos de selección Colombia, pero no bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo - crédito Kevin Viveros
Kevin Viveros ya ha hecho parte de procesos de selección Colombia, pero no bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo - crédito Kevin Viveros

El juego aéreo, donde aún puede mejorar Kevin Viveros

El exfutbolista también comparó sus características con otros delanteros que han tenido protagonismo en la selección. Según su análisis, Viveros ofrece una movilidad diferente y puede representar una variante dentro del ataque colombiano.

Sin embargo, Gallego no dejó de señalar un aspecto específico que el atacante debe trabajar: el juego aéreo. “Debe mejorar en el juego aéreo, no tiene un buen cabezazo, no es un tipo muy dúctil con la pelota, pero tiene una gran virtud: se genera los espacios”, manifestó.

A esa carencia, el exjugador contrapuso las fortalezas físicas y la capacidad de definición del atacante. “Cuando va sobre la marcha, define muy bien abajo, cruzado”, añadió, en referencia a una de las acciones que más se han visto durante su campaña en Brasil.

Diego Valdez expone por qué le dicen el Tren al colombiano de Atlético Paranaense, Kevin Viveros - crédito Diego Suárez/Infobae Colombia

¿Por qué le dicen Tren a Kevin Viveros?

Mientras Viveros vive este momento, también aparece una historia que ayuda a entender el apodo con el que es conocido desde hace años: el ‘Tren’. Diego Valdez, amigo del delantero y conocedor de su trayectoria desde las divisiones en las que comenzó a destacarse, contó a Infobae Colombia una anécdota que explica el sobrenombre.

Hace más o menos 10 años conozco a Kevin gracias a fútbol, él jugaba en América yo en otro equipo, y una de las anécdotas para que entiendan por qué le dicen el Tren en un tiro de esquina, chocamos cabeza con cabeza, yo quedo mareado y Kevin se levanta como si nada”, relató Valdez.

El recuerdo quedó asociado a la fortaleza física del atacante. “Yo sí quedo mareado, porque ese man es muy fuerte y son cosas que uno recuerda con mucho cariño, ya al pasar el tiempo hemos forjado una linda amistad y son los recuerdos que quedan”, agregó.

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