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Juan Pablo Sánchez, el topito colombiano que se hizo famoso por colaborar en Pereira tras el terremoto recibió sorpresa: cumplirá su sueño de ser brigadista

La senadora María Irma Noreña, del Partido de La U, costeará todos los gastos para que el joven de 13 años realice el curso en Bogotá acompañado de su mamá

créditos TN Todo Noticias/Facebook | Luis Acosta / AFP | @soyjuanpablo_oficial/IG
Juan Pablo viajará a Bogotá - créditos TN Todo Noticias/Facebook | Luis Acosta / AFP | @soyjuanpablo_oficial/IG
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El testimonio de Juan Pablo Sánchez Espinel, un adolescente de 13 años que se sumó a remover escombros tras el sismo de 7,4 que golpeó a Colombia el 10 de agosto de 2026, se volvió viral por una frase que resumió el impacto de la tragedia en Pereira,

El menor de edad se hizo viral a través de redes sociales no solo en la capital de Risaralda, sino en varios países, todo por el relato de su madre que contó cómo su hijo, conocido en la calle por vender dulces, cambió por completo sus prioridades para ayudar en la emergencia.

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La ciudad fue en una de las zonas más afectadas del Eje Cafetero, y en medio de la emergencia apareció el menor entre brigadistas y voluntarios, hasta convertirse en una de las imágenes humanas más difundidas de la catástrofe.

Por este motivo, la senadora María Irma Noreña (Partido de La U), compartió con Juan Pablo y su mamá una sorpresa que llenó de jubilo al adolescente.

“En octubre viajarás con tu mamá a Bogotá, a un lugar donde te van a enseñar a ser rescatista con los mejores de Colombia”, le dijo la congresista al menor, que recibió un sobre con los detalles de la invitación, que será todo pago, según lo que explicó Noreña.

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Juan Pablo leyó la carta que le entregó la congresista y dijo: “Juan Pablo, gracias por animar a esta tierra a salir adelante a tu corta edad. Tú nos has enseñado a ser valientes y guerreros, a no dejar sola a nuestra nación y a luchar por nuestros sueños”.

“Nosotros vamos a asumir todo para que tú empieces ese camino de amor, de bondad, de alegría, mi amor, porque usted es un ejemplo para nosotros, para los niños de Colombia, para los niños de Pereira. Quiero que nunca te alejes del camino del bien. Estamos muy orgullosos de ti”, le expresó Noreña a Sánchez Espinel.

Juan Pablo agradeció a la senadora y precisó: “Me siento superfeliz, parce, porque ya voy a poder cumplir mi, mi sueño de ser rescatista. Me van a entrenar como yo siempre he querido. En serio, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga”.

En el barrio Providencia, donde el terremoto dejó viviendas colapsadas y escenas de destrucción, Sánchez Espinel fue visto participando en labores de rescate con tapabocas, guantes y gorra. Su presencia llamó la atención por tratarse de un niño de 13 años en medio de una operación marcada por el riesgo, el cansancio y la búsqueda de sobrevivientes.

La madrugada del sismo Juan Pablo dormía en su casa del barrio San Luis, sobre la vía a Armenia, cuando sintió el movimiento. “Empieza todo a sacudirse maluco. Yo dije: ‘Es un temblorcito’. Cuando empieza todo a crujir y dije: ‘No, esto es un terremoto’”, relató al diario.

Después de evacuar con su madre y comprobar que su vivienda no había sufrido daños graves, salió a la calle y vio que el techo de una tienda del barrio, La Fonda, se había desplomado. En ese momento comenzó a ayudar a los vecinos a remover escombros.

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