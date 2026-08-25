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Autoridades argentinas prohibieron el banderazo de hinchas de Santa Fe por lo ocurrido en el partido contra América en El Campín

Toda concentración de hinchas colombianos en Buenos Aires será dispersada y aquellos que sean detenidos por las autoridades serán incluidos en una lista en donde se registrará a aquellos que tienen prohibido su ingreso

Fue necesaria la intervención del UNDMO para controlar a los fanáticos - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Fue necesaria la intervención del UNDMO para controlar a los fanáticos - crédito Cristian Bayona/Colprensa
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Las medidas por la batalla campal del 22 de agosto entre hinchas de Independiente Santa Fe y América de Cali en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá escalaron hasta Buenos Aires, en donde el cuadro bogotano enfrentará a River Plate en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

El equipo Cardenal ya se encuentra en la capital argentina, en donde ultima detalles para enfrentar al equipo de la banda cruzada y avanzar a la ronda de cuartos de final del torneo que ganó en 2015, en una plaza que históricamente es complicada para los equipos colombianos.

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Hinchas de Santa Fe también ya han llegado a Buenos Aires, entre ellos integrantes de la barra brava, que planeaba organizar un banderazo en la noche previa al encuentro que está programado para el miércoles 26 de agosto a las 7:30 p. m.

Sin embargo, este encuentro tuvo que ser cancelado, luego de que las autoridades elevaran la alerta por el mal comportamiento de los hinchas en el partido previo al duelo de Copa Sudamericana. Según Carlos Álvarez, periodista de Unidos 360, que se encuentra en Argentina, no se permitirá ninguna aglomeración de hinchas santafereños. Hay orden de dispersar a los hinchas y además serían incluidos en un listado que inadmite su ingreso al estadio Más Monumental.

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Esto también generó que Santa Fe cambiara su sitio de hospedaje, inicialmente en el sector de Puerto Madero, por uno en el centro de la ciudad donde no hay suficiente espacio para que se concentren los hinchas. Esta medida ha sido adaptada históricamente por las autoridades de Buenos Aires con otros equipos colombianos como Deportivo Cali, Independiente Medellín y Once Caldas.

Santa Fe entrenará en la tarde argentina en la Casa Amarilla, sede deportiva de Boca Juniors, antes de enfrentar a River Plate. El partido de ida, jugado en el estadio Nemesio Camacho El Campín, terminó en empate sin goles. Para este encuentro, Santa Fe tiene la sensible baja de tres jugadores titulares: el portero Andrés Mosquera Marmolejo, el defensor Kevin Balanta y el atacante Omar Fernández Frasica, todos por lesión.

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