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Habló tío del menor de 4 años abusado dentro de un jardín del Bienestar Familiar en Bogotá: “Dolor de nosotros como familia”

La familia del menor de edad exige justicia, en medio de la indignación al saber que el jardín infantil Jorge Bejarano sigue funcionando con normalidad

El tío del menor no entiende cómo el jardín infantil sigue prestando su servicio en medio de la investigación por abuso sexual - crédito @unatalvanessa08/IG

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Las autoridades de Bogotá investigan un presunto caso de violencia sexual contra un niño de cuatro años en el jardín infantil Jorge Bejarano, ubicado en la localidad de Los Mártires (centro de la capital), y bajo administración del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

Debido a lo anterior, la Secretaría Distrital de Integración Social confirmó que activó la ruta de atención y seguimiento tras conocer la denuncia, mientras el menor recibe acompañamiento y permanece bajo observación de las autoridades.

Según informaron las autoridades, la familia del niño lo trasladó a un servicio de urgencias la noche del martes 18 de agosto, donde fue valorado y permaneció en observación, luego de que le contó a sus padres que tenía dolores.

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Durante la atención, la familia recibió orientación sobre los pasos a seguir y, posteriormente, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación.

La subsecretaria de Integración Social, Juliana Sánchez, explicó que, para garantizar la transparencia y objetividad en las investigaciones, la Secretaría decidió designar nuevo personal en el jardín infantil.

“Esta medida también busca garantizar la continuidad en la atención de los niños y niñas que asisten a la institución mientras avanzan las investigaciones correspondientes”, señaló la funcionaria.

Sin embargo, la activista Vanessa Conde acompañó una de las jornadas de movilización al frente del jardín infantil, donde habló con uno de los tíos del menor de edad, que se mostró indignado porque el lugar sigue prestando el servicio como si nada.

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Antes de hablar con el familiar del niño, la creadora de contenido se mostró iracunda mientras explicó lo que se sabía hasta el momento del caso, y que en consecuencia, provocó la movilización.

“Les presento este maravilloso jardín que se llama Jorge Bejarano. Tan bueno que permitieron que el martes 18 de agosto un niño de cuatro años fuera (abusado sexualmente) y ni cuenta se dieron. Cuando el niño está con su mamá en la casa, le manifiesta que le duele su colita y allí es cuando empieza a relatar los hechos. Ese mismo día él se encontraba con sus compañeros solos en el salón, cuando entra un señor que él dice estaba haciendo aseo y limpiando” inicia el relato de la joven.

“Los levanta, los pone a mirar hacia la pared, a él le baja sus pantalones, le besa sus partes íntimas, lo nalguea y más encima lo [penetra]. Por ende, el niño tenía tanto dolor. Los padres se comunican inmediatamente con una de las profesoras. Ella manifiesta que nunca lo dejó solo. Después hablan con la coordinadora. Dicen el mismo cuento: que los niños no estaban solos. Entonces, ¿cómo un niño resultó (abusado) en sus narices y ustedes no hacen absolutamente nada?” señaló Conde.

A lo anterior, el tío del menor añadió: “No sale nadie (directivas del jardín infantil), antes se burlan de nosotros, se están burlando del dolor de nosotros como familia.”

La impotencia del hombre por lo que le pasó a su sobrino se reflejó en otro de los comentarios que le hizo a Conde, y en el que el clamor de la familia del niño de 4 años es solo uno: “Lo que nosotros pedimos es justicia, que la justicia actúe como debería de actuar en estos casos, que sea rápido”.

Actualmente, hay dos investigaciones en curso. La primera, de carácter penal, fue asumida por la Fiscalía General, que ya cuenta con un investigador asignado y avanza en la recolección de pruebas. La segunda se adelanta desde la Secretaría Distrital de Integración Social, que abrió una investigación interna a través de la Oficina de Control Interno Disciplinario para determinar “si hubo alguna actuación de un servidor o servidora que hubiera podido, de alguna manera, comprometer la seguridad de los niños y las niñas que nosotros atendemos”.

El menor se encuentra actualmente bajo el seguimiento del Icbf como parte de la ruta de protección establecida por la ley. Además, la Secretaría de Integración Social indicó que continuará articulando acciones con los sectores de Salud, Protección y Justicia, y brindando acompañamiento a la familia.

De manera paralela, se realiza una revisión institucional de los registros y la información relacionados con la atención brindada en el jardín infantil, con el objetivo de aportar elementos que permitan esclarecer las circunstancias de los hechos.

La Secretaría Distrital de Integración Social hizo énfasis en que, debido a la naturaleza del caso y en respeto por los derechos del menor y su familia, evitará formular hipótesis, señalar responsables o anticipar conclusiones mientras avanzan las investigaciones. “Cuando se conoce una posible situación de violencia contra un niño o niña, la Secretaría actúa con absoluta seriedad y prioriza su protección”, destacó la entidad en un comunicado.

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