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Técnico de River Plate defendió al colombiano Rafael Santos Borré en medio de su sequía goleadora: “El arco se les va a abrir”

Eduardo “Chacho” Coudet respaldó al colombiano, que suma un tanto en ocho juegos desde su regreso, y pidió más generación de chances antes de la revancha con Santa Fe por la Copa Sudamericana

El cruce entre Borré y Coudet-crédito Sportscenter

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El técnico Eduardo Coudet respaldó a Rafael Santos Borré en River Plate en medio de una racha que lo dejó con un solo gol en ocho partidos desde su regreso, justo antes de la revancha ante Santa Fe por la Copa Sudamericana, un duelo en el que el colombiano además corre riesgo de perder la titularidad.

Ese balance individual llega en un momento de competencia directa en el ataque: el barranquillero quedó por detrás de Sebastián Driussi y Lucas Beltrán, y su único tanto hasta ahora fue en la Copa Argentina, en la derrota ante Aldosivi que terminó con la eliminación del equipo.

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El contexto de la serie continental acentuó esa discusión. En la ida de los octavos de final ante Santa Fe, el 19 de agosto de 2026, Rafael Santos Borré fue titular por la lesión de Driussi y porque Beltrán no fue inscrito en la Copa Sudamericana, pero no tuvo oportunidades de gol.

Santos Borré llega a la revancha con un gol en ocho partidos

El técnico defendió al delantero barranquillero, en medio de la polémica por la pelea que se presentó en la ida-crédito Sportscenter-ESPN
El técnico defendió al delantero barranquillero, en medio de la polémica por la pelea que se presentó en la ida-crédito Sportscenter-ESPN

La situación del delantero colombiano quedó bajo foco también por un episodio con Coudet durante el primer cruce de la serie, cuando hubo gritos del entrenador hacia el atacante en pleno partido. La publicación señaló que la tensión no pasó del campo de juego y que ambos dieron el asunto por cerrado, sin polémica posterior.

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Después del empate 2-2 ante Vélez Sarsfield, en el que Beltrán y Santos Borré sumaron minutos sin modificar el resultado, Coudet defendió a sus delanteros y desplazó la discusión hacia el funcionamiento colectivo. El entrenador dijo:

“En cuanto a la estructura, tanto ofensiva como defensiva, están colaborando mucho. Son grandes jugadores, por eso los trajimos. Dos tipos que han sido goleadores en el club en distintas etapas y que conocen bien el club y lo que significa jugar acá. Tenemos que generarles y seguramente el arco se les va a abrir”.

Ese respaldo respondió de manera directa a la pregunta sobre la mala racha del colombiano: para Coudet, el problema no pasa solo por la definición, sino por la necesidad de que el equipo les genere más situaciones a sus atacantes.

La recuperación de Driussi cambia la pelea por un lugar ante Santa Fe

sebastián driussi river vs gimnasia
Sebastián Driussi se perfila para pelear el puesto ante Santa Fe -crédito Fotobaires Foto: FOTOBAIRES Cuartos de Final. Torneo Apertura. Liga Profesional.

El próximo partido de River será la vuelta ante Santa Fe en el estadio Más Monumental, con la serie igualada sin goles. De acuerdo con el medio, todo indica que Santos Borré no partiría como titular.

La razón principal es la recuperación de Sebastián Driussi, que ya volvió a estar disponible y jugó pocos minutos ante Vélez Sarsfield. Ese regreso es interpretado como una señal de que Coudet lo reservaría para iniciar en un partido clave de la Copa Sudamericana.

La disputa, en los hechos, queda reducida a dos nombres: Driussi y Santos Borré. Beltrán no puede participar en ese encuentro porque no fue inscrito en el torneo continental.

El aplazamiento de la serie por el terremoto registrado en Colombia el lunes 10 de agosto también modificó el escenario para River. Ese cambio en la programación terminó favoreciendo al equipo argentino porque le dio más tiempo de recuperación a varios futbolistas.

River también recupera a Montiel y Acuña para la vuelta

gonzalo montiel river plate vs argentinos
Gonzalo Montiel podría ser titular ante Santa Fe-crédito Fotobaires

En el partido de ida, River debió improvisar con Lucas Martínez Quarta como lateral derecho y con Facundo González en el costado izquierdo. Esa decisión estuvo atravesada por las bajas de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña.

Ambos regresaron antes de la revancha, en el empate frente a Vélez Sarsfield, aunque no sumaron minutos porque fueron preservados para el compromiso internacional. Los dos excampeones del mundo serían titulares ante Santa Fe.

Qué dijo Rafael Santos Borré tras la pelea con el técnico de River Plate

El delantero barranquillero y que tiene su segundo ciclo en River detalló lo que pasó en el partido cuando su técnico se enojó-crédito @ESPNColombia/X

Rafael Santos Borré explicó que el cruce con Eduardo Coudet durante el 0-0 entre River Plate e Independiente Santa Fe, el 19 de agosto de 2026 en Bogotá, respondió a una indicación táctica y quedó resuelto dentro del vestuario, en una serie que se definirá el 26 de agosto en el estadio Más Monumental.

El delantero colombiano salió a bajar el tono de una escena que había quedado expuesta en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El partido en El Campín dejó además dos remates de Santa Fe en los palos, un golpe que involucró a Weimar Asprilla y Daniel Torres, con este último como el más afectado, y un River que terminó sin romper el cero.

En charla con ESPN, Santos Borré explicó que la discusión nació por su posición en la cancha y no por un conflicto de fondo con el entrenador.

“Fue una jugada en la que el partido me pedía quedarme más fijo ahí para sostener al equipo. Pero no quería darle tanta referencia a los centrales de Santa Fe. Después lo conversamos y quedó ahí”, explicó el 19 de agosto de 2026.

En diálogo con DSports, el atacante reforzó la misma idea y encuadró la secuencia como un episodio habitual de competencia.

“Cosas que quedan en el partido, quería que fijara un poco más a los centrales, que quedara ahí sosteniendo un poco más. Cosas que pasan en el campo”, señaló.

Las palabras de Borré tras lo que ocurrió en el juego ante Santa Fe en Bogotá, Colombia -crédito @DSportsCO/X

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