Por un voraz incendio, realizaron macabro hallazgo en fundación de animales cerca a Medellín: encontraron cadáveres de mascotas congelados

Las autoridades encontraron en el refugio de Girardota el cadáver de un perro dentro de un congelador, envuelto en una bolsa plástica y atado - crédito Alcaldía Girardota

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El hallazgo realizado por las autoridades en el refugio de animales de Girardota, tras el incendio que devastó varias estructuras en la vereda San Diego, generó conmoción entre los funcionarios y la comunidad local.

Mientras se llevaban a cabo las inspecciones posteriores a la emergencia, el equipo municipal encontró el cadáver de un perro pequeño dentro de un congelador, envuelto en una bolsa plástica semitransparente y atado, además de otro canino fallecido en el lugar.

Las labores de rescate iniciaron cerca de las 2:00 p. m. del lunes 24 de agosto, cuando el Sistema Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres activó su protocolo por el incendio de gran magnitud que se originó en unas fábricas de la zona. Las llamas se propagaron rápidamente y alcanzaron tres estructuras, incluyendo el refugio de animales.

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El despliegue de los cuerpos de bomberos de seis municipios, entre ellos Medellín, Copacabana y Bello, permitió contener el fuego tras varias horas de combate. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló que los esfuerzos se concentraron en la protección de las vidas en peligro, especialmente la de los animales.

Kevin René Bernal informó que el caso fue puesto en conocimiento del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal, tras el descubrimiento de dos cuerpos durante la verificación realizada luego de las llamas - crédito X

Los equipos de emergencia lograron rescatar a 40 perros del refugio. No se reportaron víctimas mortales ni personas heridas, según el saldo oficial divulgado por la Alcaldía de Girardota.

El incendio y el posterior hallazgo en el refugio

La causa que dio inicio al incendio no ha sido esclarecida oficialmente. Existen versiones sobre una explosión como posible desencadenante, pero las autoridades continúan las investigaciones para confirmar el origen.

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Durante la revisión del refugio, uno de los momentos más impactantes quedó registrado en video: una funcionaria preguntó alarmada “¿Qué es eso?”, a lo que su compañero respondió: “Un perro”.

El hallazgo de un cadáver en el congelador y de otro canino en avanzado estado de descomposición encendió las alarmas de la administración municipal.

Kevin René Bernal informó que el caso fue puesto en conocimiento del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal, tras el descubrimiento de dos cuerpos durante la verificación realizada luego de las llamas - crédito X

El alcalde de Girardota, Kevin René Bernal, confirmó que estos hechos fueron reportados al Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Fiscalía, que será el encargado de investigar las circunstancias que rodean la presencia de los cuerpos de los animales en el inmueble.

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“Hemos dado traslado a grupo GELMA de la Fiscalía para que investigue el porqué en el inmueble donde empezó el incendio el día de hoy en la vereda San Diego, había un perrito muerto en un congelador y otro canino que habría muerto días antes de la conflagración”, señaló el mandatario.

La pregunta principal que surgió tras el incendio apunta a las condiciones y el trato que recibían los animales en el refugio. Las autoridades buscan determinar si los hechos hallados durante la inspección están relacionados con posibles negligencias, maltrato o situaciones ajenas a la emergencia del incendio.

Lo que ocurrió en Girardota

Un incendio de grandes proporciones en una fábrica de pinturas en la vereda San Miguel de Girardota (Antioquia) obligó este lunes 24 de agosto a movilizar a bomberos de varios municipios del Valle de Aburrá para contener las llamas, que avanzaron en tres frentes.

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La emergencia comprometió también una fábrica de estibas y un refugio para animales, lo que llevó a las autoridades a instalar un Puesto de Mando Unificado (PMU) coordinado por el Dagran. Las llamas alcanzaron hasta dos metros de altura y el balance preliminar reporta solo pérdidas materiales.

Para controlar el fuego fueron requeridas unidades de Bomberos Bello, Bomberos Copacabana, Bomberos Medellín y Bomberos Itagüí, con apoyo de EPM y Tránsito Girardota, según informó Rubén Suleta, encargado de Gestión del Riesgo: “En estos momentos no hay afectaciones a las personas, pero sí hay afectación a la movilidad.”

El incendio ocurrió en la vía antigua entre Medellín y Barbosa, en el norte del Valle de Aburrá. Los organismos de emergencia evacuaron a personas en los alrededores de fincas aledañas, mientras las causas del hecho son materia de investigación.

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