Declaran insubsistente a Wilmar Mejía, el polémico director de la UIAF señalado de presuntos vínculos con alias Calarcá

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1289 del 25 de agosto de 2026, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - crédito Uiaf y @wilmarmejia/X

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Wilmar de Jesús Mejía fue declarado insubsistente de su cargo como director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), mediante un decreto expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella.

La decisión se produce meses después de su llegada a la entidad. En abril de 2026, el entonces presidente Gustavo Petro designó a Mejía como director de la Uiaf, tras la renuncia de Jorge Arturo Lemus Montañez, quien dejó el cargo en medio de polémicas relacionadas con la filtración de información y las denominadas “chuzadas”.

Mejía, licenciado en deportes y profesor, había ocupado posiciones de relevancia durante el Gobierno Petro. Entre ellas estuvo la Dirección de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). También fue delegado de la Presidencia de la República ante la Universidad de Antioquia.

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El decreto que oficializó su salida

El Decreto 1289 establece de manera expresa que “Declarese insubsistente el nombramiento ordinario del doctor WILMAR DE JESÚS MEJÍA” como director general de la Uiaf - crédito Dapre

El Decreto 1289 del 25 de agosto de 2026 establece que la decisión se tomó en ejercicio de las facultades constitucionales y legales del presidente de la República, específicamente las contempladas en el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 2.2.11.1.2 del Decreto 1083 de 2015.

En su primer artículo, el decreto determina: “Declarese insubsistente el nombramiento ordinario del doctor WILMAR DE JESÚS MEJÍA, identificado con la cédula de ciudadanía número 98.622.021, en el empleo de Director General Código 0015 Grado 27 en la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF”.

El acto administrativo también dispone que la decisión debe ser comunicada a Mejía a través de la Subdirección de Gestión del Talento Humano del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

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De acuerdo con el documento, “el presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición”.

Wilmar Mejía había presentado su renuncia al presidente Abelardo de la Espriella

El exdirector destacó la importancia de mantener los compromisos de Colombia ante el Grupo Egmont y GAFILAT, organismos vinculados con la cooperación internacional en materia de inteligencia financiera - crédito X

De manera paralela a la declaratoria de insubsistencia, se conoció una carta en la que Wilmar de Jesús Mejía presentó su renuncia al cargo de director general de la Uiaf ante el presidente Abelardo de la Espriella.

En la comunicación, Mejía señaló que la dimisión era voluntaria y dejó en manos del mandatario la determinación sobre el momento en que debía hacerse efectiva. “Con el mayor respeto y en ejercicio de la confianza que el cargo exige, me dirijo a usted con el propósito de presentar, de forma voluntaria, mi renuncia al cargo de Director General de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), con efectividad desde el momento en que usted así lo determine”, señala la carta.

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En el documento, el funcionario también destacó la función de la entidad en la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Mejía manifestó además su disposición para facilitar la transición con la nueva administración. “Me pongo a disposición del nuevo Gobierno para efectuar el proceso de empalme en la forma y términos que usted disponga, garantizando la continuidad de las operaciones de inteligencia financiera y el cumplimiento de los compromisos ante el Grupo Egmont y el GAFILAT”, escribió.

La carta concluye con un agradecimiento por la confianza recibida y con la disposición de Mejía para atender las instrucciones del Gobierno. “Agradezco la confianza del Estado colombiano y quedo a su disposición para cuanto estime conveniente”, expresó el entonces director de la Uiaf.

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Las investigaciones por presuntos nexos con alias Calarcá

Ni el decreto de insubsistencia ni la carta de renuncia señalan que las investigaciones por los presuntos nexos con alias Calarcá sean la razón de su salida - crédito Captura de Video Policía Nacional

La salida de Wilmar Mejía se registra mientras estaba relacionado con investigaciones disciplinarias por sus presuntos nexos con alias Calarcá. Según varias investigaciones, Mejía era investigado por presuntamente entregar códigos de frecuencia radial de la Fuerza Pública, así como por brindar un eventual apoyo para la creación de empresas de seguridad que permitieran legalizar armas y preparar a integrantes de esas estructuras ante una eventual finalización de los diálogos con el Gobierno Petro.

Los señalamientos estaban relacionados con el periodo en el que Mejía ejerció funciones en organismos de inteligencia y seguridad del Estado.

Sin embargo, la declaratoria de insubsistencia no expone en su contenido las razones específicas que llevaron a la decisión de retirar a Mejía del cargo. El decreto se limita a formalizar la terminación de su nombramiento como director general de la Uiaf y establece que la medida entra en vigencia desde su expedición.

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