Ya son 13 los muertos y 17 los heridos tras el derrumbe en una mina artesanal en Policarpa, Nariño

La emergencia ocurrió en la tarde del miércoles 19 de agosto en una mina a cielo abierto ubicada entre los municipios de Policarpa y El Peñol - crédito UNGRD

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El colapso de un talud en una mina artesanal de oro en Puerto Rico, zona rural de Policarpa, Nariño, dejó un saldo de 13 personas fallecidas y 7 heridas, según confirmaron las autoridades locales tras concluir las labores de rescate.

El hecho se produjo cuando decenas de toneladas de tierra sepultaron a los trabajadores, interrumpiendo abruptamente las tareas de extracción en la mina a cielo abierto.

La emergencia se originó la tarde del miércoles 19 de agosto, cuando un grupo de mineros que utilizaban el método de bareque fue sorprendido por el deslizamiento de tierra.

En un primer momento circularon diferentes versiones sobre la causa, incluyendo la posibilidad de una explosión interna, pero finalmente se determinó que el derrumbe fue provocado por la inestabilidad del terreno, posiblemente tras una detonación en el interior de la mina.

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Cómo ocurrieron los hechos y la respuesta de la comunidad

La tragedia se desencadenó alrededor de las 5:00 p. m., en una zona de difícil acceso situada entre los municipios de Policarpa y El Peñol. Los mineros quedaron atrapados bajo una avalancha de tierra y escombros, lo que complicó de inmediato cualquier intento de rescate.

Mientras la llegada de los organismos de socorro especializados se retrasaba, los propios habitantes de Puerto Rico iniciaron las primeras acciones de búsqueda utilizando herramientas básicas y dos retroexcavadoras que lograron conseguir en la comunidad.

Gabriel Ocaña, director de Gestión del Riesgo en Nariño, relató que la colaboración local fue esencial para remover parte del material y acceder a las víctimas. “Desafortunadamente se presentó un colapso de una mina en la vereda Puerto Rico, jurisdicción de Policarpa”, explicó Ocaña.

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Los equipos de Bomberos Pasto, Bomberos Policarpa y Bomberos Taminango se sumaron posteriormente, trabajando hasta la madrugada para localizar a quienes permanecían desaparecidos.

El rescate de las víctimas se dificultó aún más al caer la noche, debido a la profundidad del derrumbe y la cantidad de tierra desplazada. Las imágenes difundidas mostraron la magnitud del desastre y la urgencia de apoyo que requería la zona.